MUST Melancarkan Siri Tenaga Hibrid Semua Senario di SNEC 2026

SHANGHAI, 9 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada pembukaan Ekspo Kuasa PV SNEC Ke-19, MUST secara rasmi memperkenalkan siri penyongsang solar hibrid PH1100 generasi baharunya dan platform bateri modular LP3000, menandakan pengembangan penting dalam seni bina penyimpanan tenaga semua senario syarikat. Pelancaran tersebut segera menarik perhatian pengedar antarabangsa, kontraktor EPC dan pemaju projek yang berkumpul di reruai syarikat.

All-Scenario Hybrid Energy Storage Solution

Siri PH1100 yang baru diperkenalkan menawarkan spektrum kuasa yang komprehensif merangkumi konfigurasi fasa tunggal 3–10 kW, fasa belah (120V/240V) 5–12 kW, dan tiga fasa (380VAC) 5–25 kW. Setiap unit mempunyai penarafan IP66 dengan pemantauan WiFi bersepadu, serta direka untuk beroperasi dengan baik dan boleh dipercayai dalam suhu persekitaran antara -25°C hingga +60°C. Seni bina dwi-MPPT mencapai kecekapan puncak sehingga 97.8%, manakala keserasian bateri sejagat menyokong kedua-dua teknologi bateri litium dan asid plumbum.

Siri PH1100-EU menawarkan kapasiti sehingga 25 kW bagi setiap unit, dengan keupayaan pengecasan/nyahcas 210A dan sokongan pemasangan selari sehingga 16 unit, yang membolehkan kapasiti agregat sehingga 400 kW bagi aplikasi mikrogrid dan komersial ringan.

Seiring dengan pelancaran PH1100, sistem bateri voltan rendah LP3000 memperkenalkan seni bina boleh tindan dan boleh diperluaskan di lokasi pemasangan, dengan kapasiti antara 5.12 kWh hingga 40.96 kWh. Dengan penarafan IP65 dan sambungan WiFi, LP3000 membolehkan integrasi lancar dengan siri PH1100, sekali gus membolehkan pengguna menyesuaikan kapasiti penyimpanan mengikut keperluan melalui konsep pasang dan guna yang mudah.

Pelancaran platform hibrid ini menjadi tunjang kepada pameran MUST yang lebih luas di SNEC yang merangkumi keseluruhan ekosistem produknya. Penjana solar mudah alih HBP1800 (500W–2kW, 960Wh–5.12kWh) dan sistem ESS bersepadu HBP1900 VPM / HBP1800 ES (3.5kW–5.5kW, 3kWh–15.36kWh) menyokong kebebasan tenaga kediaman dengan jangka hayat melebihi 6,000 kitaran. Bagi sektor komersial dan perindustrian, penyongsang voltan tinggi PH11-60KL3-EU-HV (30kW–60kW) dan bateri ESS HV2800 (64kWh–240kWh) menyediakan penyelesaian boleh skala yang disambungkan kepada grid. Pada masa yang sama, sistem penyimpanan industri ESG (61.4kWh bagi setiap kabinet dan boleh diperluaskan sehingga lebih 600kWh) membolehkan pengurusan beban puncak serta bekalan kuasa sandaran kecemasan dengan sistem keselamatan pemadaman kebakaran bersepadu. Untuk pasaran luar grid, MUST menawarkan siri PV1900 (4kW–12kW) dan bateri LP1600 (2.56kWh–30.72kWh), yang menyediakan bekalan kuasa kendiri yang tahan lasak untuk aplikasi di kawasan terpencil dan mudah alih.

Pelancaran MUST di SNEC 2026 mengukuhkan komitmen strategik syarikat untuk membangunkan infrastruktur tenaga bersih yang berdaya tahan, pintar dan boleh digunakan secara universal, sekali gus memperkasa kebebasan tenaga sebenar merentasi pelbagai iklim dan benua.

Latar Belakang MUST

MUST merupakan peneraju global dalam bidang penyongsang PV dan penyimpanan tenaga, dengan lebih daripada 800,000 unit dihantar kepada lebih daripada 800,000 isi rumah di seluruh dunia. Syarikat memanfaatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang kukuh serta skala operasi yang besar untuk menyediakan penyelesaian tenaga bersih bagi semua senario penggunaan.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati: www.mustpower.com | www.mustenergy.com

E-mel: [email protected]

SOURCE Must Energy Group