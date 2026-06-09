شركة MUST تكشف عن سلسلة الطاقة الهجينة متعددة السيناريوهات في معرض SNEC 2026

شانغهاي, 9 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- مع افتتاح الدورة التاسعة عشرة من معرض SNEC للطاقة الكهروضوئية، كشفت شركة MUST رسميًا عن الجيل الجديد من سلسلة محولات الطاقة الشمسية الهجينة PH1100 ومنصة البطاريات المعيارية LP3000، في خطوة تمثل توسعًا مهمًا في منظومة تخزين الطاقة متعددة السيناريوهات الخاصة بالشركة. استقطب الإطلاق اهتمامًا فوريًا من الموزعين الدوليين، ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، ومطوري المشاريع الذين توافدوا إلى جناح الشركة.

All-Scenario Hybrid Energy Storage Solution

توفر سلسلة PH1100 الجديدة نطاقًا متكاملًا من القدرات الكهربائية يمتد من 3 إلى 10 كيلوواط أحادي الطور، ومن 5 إلى 12 كيلوواط بنظام الطور المنقسم (120/240 فولت)، ومن 5 إلى 25 كيلوواط ثلاثي الطور (380 فولت تيار متردد). تأتي جميع الوحدات بمعيار حماية IP66 مع نظام مراقبة مدمج عبر Wi-Fi، وقد صُممت للعمل بكفاءة في درجات حرارة محيطة تتراوح بين ‎-25‎ درجة مئوية و‎+60‎ درجة مئوية. تحقق البنية الثنائية لتتبع نقطة القدرة القصوى (MPPT) كفاءة قصوى تصل إلى 97.8%، مع دعم متوافق عالميًا لكل من بطاريات الليثيوم وبطاريات الرصاص الحمضية.

توفر سلسلة PH1100-EU قدرة تصل إلى 25 كيلوواط للوحدة الواحدة، مع قدرة شحن/تفريغ تبلغ 210 أمبير، وإمكانية تشغيل ما يصل إلى 16 وحدة على التوازي، بما يرفع القدرة الإجمالية إلى 400 كيلوواط لتطبيقات الشبكات المصغرة والمنشآت التجارية الخفيفة.

بالتزامن مع إطلاق PH1100، قدمت الشركة أيضًا نظام البطاريات منخفض الجهد LP3000، الذي يعتمد تصميمًا قابلًا للتكديس والتوسعة الميدانية، بسعات تتراوح بين 5.12 كيلوواط/ساعة و40.96 كيلوواط/ساعة. ويحمل نظام LP3000 تصنيف الحماية IP65 مع دعم الاتصال عبر Wi-Fi، ما يتيح تكاملًا سلسًا مع سلسلة PH1100، ويمنح المستخدمين إمكانية مواءمة سعة التخزين المطلوبة بسهولة عبر آلية التوصيل والتشغيل المباشر.

شكّل إطلاق هذه المنصة الهجينة محور مشاركة MUST في معرض SNEC، حيث استعرضت الشركة منظومتها الكاملة من المنتجات. تستهدف مولدات الطاقة الشمسية المحمولة HBP1800 ‏(500 واط–2 كيلوواط، 960 واط/ساعة–5.12 كيلوواط/ساعة) وأنظمة تخزين الطاقة المتكاملة HBP1900 VPM وHBP1800 ES ‏(3.5 كيلوواط–5.5 كيلوواط، 3 كيلوواط/ساعة–15.36 كيلوواط/ساعة) تعزيز استقلالية الطاقة للمنازل، مع عمر تشغيلي يتجاوز 6,000 دورة. أما للقطاعات التجارية والصناعية، فتقدم الشركة محولات الجهد العالي PH11-60KL3-EU-HV ‏(30 كيلوواط–60 كيلوواط) وبطاريات تخزين الطاقة HV2800 ‏(64 كيلوواط/ساعة–240 كيلوواط/ساعة) كحلول قابلة للتوسع ومتصلة بالشبكة، في حين يتيح نظام التخزين الصناعي ESG ‏(61.4 كيلوواط/ساعة لكل خزانة، قابل للتوسعة إلى أكثر من 600 كيلوواط/ساعة) تطبيقات خفض أحمال الذروة والطاقة الاحتياطية الطارئة، مع نظام أمان مدمج لإخماد الحرائق. تخدم الشركة أسواق الأنظمة غير المتصلة بالشبكة عبر سلسلة PV1900 ‏(4 كيلوواط–12 كيلوواط) وبطاريات LP1600 ‏(2.56 كيلوواط/ساعة–30.72 كيلوواط/ساعة)، لتوفير طاقة مستقلة عالية التحمل للتطبيقات النائية والمتنقلة.

يؤكد إطلاق MUST خلال معرض SNEC 2026 التزامها الإستراتيجي ببناء بنية تحتية للطاقة النظيفة تتسم بالمرونة والذكاء وقابلية النشر عالميًا، بما يدعم تحقيق استقلالية الطاقة الحقيقية في مختلف المناخات والقارات.

نبذة عن شركة MUST

شركة MUST هي شركة رائدة عالميًا في مجال محولات الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، حيث قامت بشحن أكثر من 800,000 وحدة إلى أكثر من 800,000 منزل حول العالم. وتعتمد الشركة على قدراتها المتقدمة في البحث والتطوير، إلى جانب نطاق عملياتها الواسع، لتقديم حلول طاقة نظيفة تناسب مختلف الاستخدامات والسيناريوهات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.mustpower.com | www.mustenergy.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2995709/PH11_LP30_15.jpg