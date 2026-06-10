MUST presenta en SNEC 2026 su serie de inversores solares híbridos para todos los escenarios

SHANGHÁI, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la inauguración de la 19.ª Exposición Internacional de Generación de Energía Fotovoltaica (SNEC PV Power Expo, en inglés), MUST presentó formalmente su serie de inversores solares híbridos PH1100 de última generación y su plataforma de baterías modulares LP3000, lo que marca una importante ampliación de su arquitectura de almacenamiento de energía para todos los escenarios. El lanzamiento atrajo inmediatamente la atención de distribuidores internacionales, contratistas de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC, por sus siglas en inglés) y desarrolladores de proyectos que se acercaron al stand de la empresa.

Solución de almacenamiento de energía híbrido para todos los escenarios (PRNewsfoto/Must Energy Group)

La serie PH1100 recién presentada ofrece un espectro de potencia integral que abarca configuraciones monofásicas de 3-10 kW, bifásicas de 5-12 kW (120 V/240 V) y trifásicas de 5-25 kW (380 VCA). Cada unidad viene sellada según los estándares IP66 con monitoreo WiFi integrado, y se ha diseñado para funcionar de manera confiable en condiciones ambientales de -25° C a +60° C. La arquitectura MPPT doble alcanza una eficiencia máxima de hasta el 97,8 %, mientras que la compatibilidad universal con baterías permite su uso tanto con baterías de litio como de plomo-ácido.

La serie PH1100-EU ofrece hasta 25 kW por unidad, con capacidad de carga/descarga de 210 A y despliegue paralelo de hasta 16 unidades, con un total de 400 kW para microrredes e instalaciones comerciales ligeras.

Junto con el lanzamiento de la PH1100, el sistema de baterías de baja tensión LP3000 presenta una arquitectura apilable y ampliable en campo que va desde los 5,12 kWh hasta los 40,96 kWh. Con una clasificación IP65 y conectividad WiFi, el LP3000 permite la integración perfecta con la serie PH1100, lo que les facilita a los usuarios ajustar la capacidad de almacenamiento con la simplicidad de la tecnología plug-and-play.

El debut de esta plataforma híbrida constituyó el eje central de la muestra general de MUST en SNEC, que incluyó todo su ecosistema de productos. Los generadores solares portátiles HBP1800 (500W-2kW, 960Wh-5,12kWh) y los sistemas ESS integrados HBP1900 VPM /HBP1800 ES (3,5kW-5,5kW, 3kWh-15,36kWh) responden a la independencia energética de los hogares, con una vida útil de más de 6.000 ciclos. Para los sectores comercial e industrial, los inversores de alta tensión PH11-60KL3-EU-HV (30 kW-60 kW) y las baterías ESS HV2800 (64 kWh-240 kWh) ofrecen soluciones ampliables conectadas a la red, mientras que el sistema de almacenamiento industrial ESG (61,4 kWh por gabinete, ampliable a más de 600 kWh) permite la reducción de picos de demanda y el suministro de emergencia con un sistema integrado de seguridad contra incendios. Los mercados no conectados a la red eléctrica serían cubiertos por la serie PV1900 (4kW-12kW) y las baterías LP1600 (2,56kWh-30,72kWh), que proporcionan una sólida potencia independiente para aplicaciones remotas y móviles.

El lanzamiento de los productos de MUST en SNEC 2026 reafirma el compromiso estratégico de la empresa con la construcción de infraestructuras de energía limpia resilientes, inteligentes y de aplicación universal que permitan una verdadera independencia energética en todos los climas y continentes.

Acerca de MUST

MUST es líder mundial en inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía, con más de 800.000 unidades enviadas a más de 800.000 hogares en todo el mundo. La empresa aprovecha su liderazgo en I+D y su capacidad operativa a gran escala para ofrecer soluciones de energía renovable en todos los escenarios.

Para obtener más información, visite: www.mustpower.com | www.mustenergy.com

Correo electrónico: [email protected]

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FUENTE Must Energy Group