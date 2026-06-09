MUST Luncurkan Seri Energi Hibrida untuk Berbagai Skenario di SNEC 2026

Seri PH1100 terbaru menawarkan rentang daya yang lengkap, mulai dari konfigurasi satu fase 3-10 kW, split-phase 5-12 kW (120V/240V), hingga tiga fase 5-25 kW (380VAC). Seluruh produk ini telah mengantongi sertifikat IP66 dan memiliki fitur pemantauan berbasis WiFi sehingga mampu beroperasi secara andal pada suhu lingkungan antara -25°C hingga +60°C. Arsitektur dual MPPT pada seri ini mampu mencapai efisiensi puncak hingga 97,8%, sementara kompatibilitas baterai yang fleksibel mendukung penggunaan baterai litium maupun timbal asam (lead-acid).

Seri PH1100-EU memiliki kapasitas hingga 25 kW per unit dengan kemampuan pengisian dan pelepasan daya sebesar 210 A. Seri ini juga mendukung skema pemasangan paralel hingga 16 unit sehingga menghasilkan kapasitas gabungan mencapai 400 kW, cocok untuk aplikasi microgrid dan fasilitas komersial skala ringan.

Bersamaan dengan peluncuran PH1100, MUST juga memperkenalkan sistem baterai voltase rendah LP3000 yang mengusung desain bertumpuk (stackable) dengan kapasitas yang mudah ditingkatkan di lokasi proyek. Kapasitasnya dapat dikonfigurasi mulai dari 5,12 kWh hingga 40,96 kWh. Dengan sertifikasi IP65 dan konektivitas WiFi, LP3000 mudah terintegrasi dengan seri PH1100. Untuk itu, pengguna dapat menyesuaikan kapasitas penyimpanan energi berdasarkan kebutuhan melalui sistem plug-and-play.

Peluncuran platform hibrida ini menjadi bagian penting dari penampilan MUST di SNEC 2026 yang turut menghadirkan beragam solusi dalam ekosistem energi perusahaan. Untuk kebutuhan energi rumah tangga, MUST menyediakan generator tenaga surya portabel seri HBP1800 dengan daya 500W hingga 2 kW dan kapasitas 960 Wh hingga 5,12 kWh, serta sistem penyimpanan energi (ESS) terintegrasi HBP1900 VPM dan HBP1800 ES dengan daya 3,5 kW hingga 5,5 kW dan kapasitas 3 kWh hingga 15,36 kWh. Produk-produk ini menawarkan usia pakai lebih dari 6.000 siklus. Di sektor komersial dan industri, inverter voltase tinggi PH11-60KL3-EU-HV berkapasitas 30 kW hingga 60 kW dan baterai ESS HV2800 berkapasitas 64 kWh hingga 240 kWh menjadi solusi yang dapat diintegrasikan dengan jaringan listrik secara fleksibel. Di sisi lain, sistem penyimpanan energi industri ESG dengan kapasitas 61,4 kWh per kabinet yang dapat diperluas hingga lebih dari 600 kWh memenuhi kebutuhan pengelolaan beban puncak dan cadangan listrik darurat, dilengkapi sistem keamanan dari bencana kebakaran. Untuk segmen pasar off-grid, MUST menawarkan seri PV1900 dengan kapasitas 4 kW hingga 12 kW serta baterai LP1600 berkapasitas 2,56 kWh hingga 30,72 kWh. Kedua solusi ini menyediakan pasokan listrik mandiri yang tangguh untuk lokasi terpencil dan berbagai aplikasi yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Dengan meluncurkan sejumlah produk terbaru di SNEC 2026, MUST kembali menegaskan komitmen strategis dalam membangun infrastruktur energi bersih yang tangguh, cerdas, dan dapat diterapkan secara luas guna mendukung kemandirian energi di berbagai wilayah dan kondisi iklim di dunia.

Tentang MUST

MUST merupakan pemimpin global di segmen inverter fotovoltaik (PV) dan sistem penyimpanan energi. MUST telah mengirimkan lebih dari 800.000 unit produk yang digunakan lebih dari 800.000 rumah tangga di seluruh dunia. Dengan dukungan riset dan pengembangan (R&D), serta skala produksi yang besar, MUST menghadirkan solusi energi bersih untuk berbagai kebutuhan dan skenario penggunaan.

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SOURCE Must Energy Group