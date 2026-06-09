MUST ra mắt dòng giải pháp năng lượng lai cho mọi kịch bản ứng dụng tại SNEC 2026

THƯỢNG HẢI, ngày 9 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại ngày khai mạc Triển lãm Điện mặt trời SNEC lần thứ 19, MUST đã chính thức ra mắt dòng biến tần năng lượng mặt trời lai PH1100 thế hệ mới và nền tảng pin mô-đun LP3000, đánh dấu bước mở rộng quan trọng của kiến trúc lưu trữ năng lượng cho mọi kịch bản ứng dụng của công ty. Sự kiện ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các nhà phân phối quốc tế, nhà thầu EPC và các đơn vị phát triển dự án tập trung tại gian hàng của MUST.

All-Scenario Hybrid Energy Storage Solution

Dòng PH1100 mới được ra mắt cung cấp dải công suất toàn diện, bao gồm các cấu hình một pha từ 3–10 kW, một pha tách dòng (split-phase) kiểu Bắc Mỹ (120V/240V) từ 5–12 kW và ba pha (380VAC) từ 5–25 kW. Tất cả các thiết bị đều được thiết kế khép kín đạt tiêu chuẩn IP66, tích hợp chức năng giám sát qua WiFi và được thiết kế để vận hành ổn định trong điều kiện nhiệt độ môi trường từ -25°C đến +60°C. Kiến trúc MPPT kép đạt hiệu suất tối đa lên tới 97,8%, trong khi khả năng tương thích pin đa dạng hỗ trợ cả công nghệ pin lithium và axit-chì.

Dòng PH1100-EU cung cấp công suất lên tới 25 kW cho mỗi thiết bị, hỗ trợ khả năng sạc/xả 210 A và triển khai song song tối đa 16 thiết bị, đạt tổng công suất lên tới 400 kW cho các hệ thống vi lưới và các ứng dụng thương mại quy mô nhỏ.

Ra mắt cùng với PH1100, hệ thống pin điện áp thấp LP3000 giới thiệu kiến trúc có thể xếp chồng và mở rộng linh hoạt tại hiện trường với dung lượng từ 5,12 kWh đến 40,96 kWh. Đạt chuẩn IP65 và tích hợp kết nối WiFi, LP3000 cho phép tích hợp liền mạch với dòng PH1100, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh dung lượng lưu trữ phù hợp thông qua cơ chế cắm và sử dụng.

Nền tảng lai mới này cũng là điểm nhấn trong không gian trưng bày rộng của MUST tại SNEC, bao quát toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của công ty. Các máy phát điện năng lượng mặt trời di động HBP1800 (500W–2kW, 960Wh–5,12kWh) cùng các hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) tích hợp HBP1900 VPM/HBP1800 ES (3,5kW–5,5kW, 3kWh–15,36kWh) giúp giải quyết bài toán tự chủ năng lượng cho hộ gia đình với tuổi thọ hơn 6.000 chu kỳ. Đối với lĩnh vực thương mại và công nghiệp, các biến tần điện áp cao PH11-60KL3-EU-HV (30kW–60kW) và pin lưu trữ năng lượng HV2800 (64kWh–240kWh) cung cấp các giải pháp hòa lưới có khả năng mở rộng. Trong khi đó, hệ thống lưu trữ công nghiệp ESG (61,4kWh mỗi tủ, có thể mở rộng lên hơn 600kWh) hỗ trợ cắt giảm phụ tải đỉnh và cung cấp nguồn điện dự phòng khẩn cấp, đồng thời tích hợp hệ thống an toàn chữa cháy. Thị trường ngoài lưới được phục vụ bởi dòng PV1900 (4kW–12kW) và pin LP1600 (2,56kWh–30,72kWh), mang đến giải pháp cung cấp điện độc lập, bền bỉ cho các ứng dụng ở khu vực xa xôi và các nhu cầu sử dụng di động.

Màn ra mắt tại SNEC 2026 một lần nữa khẳng định cam kết chiến lược của MUST trong việc xây dựng hạ tầng năng lượng sạch có khả năng chống chịu cao, thông minh và có khả năng triển khai rộng khắp, qua đó thúc đẩy mục tiêu tự chủ năng lượng thực sự trong mọi điều kiện khí hậu và trên mọi châu lục.

Giới thiệu về MUST

MUST là doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực biến tần quang điện và lưu trữ năng lượng, với hơn 800.000 thiết bị được cung cấp tới hơn 800.000 hộ gia đình trên toàn thế giới. Công ty tận dụng năng lực R&D và quy mô sản xuất hàng đầu để cung cấp các giải pháp năng lượng sạch cho mọi kịch bản ứng dụng.

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SOURCE Must Energy Group