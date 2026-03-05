MWC 2026 丨 Convergência da inteligência óptica: Conectando o brilhante futuro inteligente

BARCELONA, Espanha, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Com o MWC 2026 acontecendo em Barcelona, a FiberHome entrou em cena sob o tema "Conectando o brilhante futuro inteligente", destacando três áreas estratégicas centrais: infraestrutura óptico-computacional, conectividade de rede inteligente ilimitada e elevação da inteligência industrial, demonstrando plenamente suas inovações de ponta e comprovadas capacidades de entrega global.

Infraestrutura de computação óptica

A IA está acelerando a reestruturação dos data centers, com formatos emergentes como os supernós remodelando os requisitos de interconexão óptica em quatro dimensões: escala, densidade, distância e velocidade. Isso deixou o setor lidando com três pontos críticos: restrições de espaço, gargalos na gestão térmica e baixa eficiência na implantação.

Para enfrentar esses desafios, a FiberHome apresentou uma solução de componentes de interconexão óptica para todos os cenários, cobrindo toda a cadeia ponta a ponta, desde chips e gabinetes até data centers. Para expansão intra e intergabinete em escala (scale-up/out), as soluções da FiberHome multiplicam a utilização do espaço e aumentam a eficiência de implantação em 70%. Para expansão em múltiplas escalas, a empresa oferece fibra de perda ultrabaixa que estende a distância de transmissão em 50% a 100%, juntamente com uma solução de fibra de núcleo oco que reduz ainda mais a latência em 30%, com a perda óptica controlada abaixo de 0,1 dB/km, possibilitando transmissão de longa distância com baixa latência e baixo consumo de energia.

Enquanto isso, a FiberHome apresentou soluções de resfriamento por mudança de fase e de resfriamento por imersão em líquido, alcançando mais de 50% de redução no consumo de energia, melhorando significativamente a eficiência do resfriamento. Essas soluções já foram implantadas em data centers de IA em Xangai, Changsha e outras cidades.

Conectividade de rede inteligente ilimitada

As redes inteligentes de cenário completo da FiberHome, abrangendo desde tecnologias sem fio e V-PON até redes marítimas inteligentes, são projetadas especificamente para construir uma rede inteligente estável e ilimitada, permitindo a transmissão eficiente de fluxos massivos de dados na era da computação inteligente com IA.

Neste ano, a FiberHome lançou globalmente sua nova geração de antenas compactas e de alta eficiência. Mantendo o excelente desempenho, as antenas alcançam tamanho reduzido, menor carga de vento e peso mais leve por meio da integração de múltiplos conceitos inovadores de design, trazendo maior flexibilidade e sustentabilidade para a implantação das redes.

Como iniciadora do padrão V-PON, a FiberHome oferece uma solução óptica veicular ponta a ponta de nível automotivo, com P&D completos realizados internamente, capacitando veículos conectados mais inteligentes.

Nas redes marítimas inteligentes, o sistema de cabos submarinos transoceânicos da FiberHome suporta transmissão de 10.000 km com capacidade de 26 Tbps por fibra única. A empresa participou da implantação do primeiro cabo submarino MCF de 7 núcleos do mundo e de outros projetos comerciais, promovendo a inovação nas comunicações marítimas globais.

Elevação da inteligência industrial

A FiberHome apresentou soluções integradas da indústria com IA + para setores verticais, incluindo energia, transporte, cidades inteligentes e comunicações de emergência, oferecendo recursos ponta a ponta, desde servidores de IA e plataformas unificadas de computação até aplicações verticais baseadas em cenários.

A solução "Fiber Optic Sensing+" apresenta alta precisão, alta sensibilidade, resistência a interferências eletromagnéticas e transmissão de longa distância, permitindo o monitoramento em tempo real de temperatura, vibração e deformação para elevar a inteligência industrial nos setores de energia, transporte e comunicações de emergência. Além disso, os grandes modelos específicos para a indústria e as plataformas de interação inteligente da FiberHome oferecem recursos de implantação de IA econômicas e sem barreiras para diversos setores.

Seguindo em frente, a FiberHome continuará a aprofundar a inovação integrada entre IA e TIC, colaborando com parceiros globais para construir um futuro eficiente, brilhante e inteligente.

