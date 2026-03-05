المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026 | التقارب بين الذكاء والشبكة الضوئية: ربط المستقبل الذكي المشرق

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- مع انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026 في برشلونة، برزت شركة FiberHome تحت شعار "ربط المستقبل الذكي المشرق"، مُسلطةً الضوء على ثلاثة مجالات إستراتيجية أساسية: البنية التحتية للحوسبة الضوئية، والاتصال الذكي غير المحدود للشبكات، وتعزيز الذكاء الصناعي، مع استعراض ابتكاراتها المتقدمة وقدراتها المثبتة في تنفيذ المشاريع عالميًا.

البنية التحتية للحوسبة الضوئية

يُسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع إعادة هيكلة مراكز البيانات، حيث تعيد النماذج الناشئة مثل العُقد الفائقة (Supernodes) تشكيل متطلبات الترابط الضوئي عبر أربعة أبعاد رئيسية: الحجم والكثافة والمسافة والسرعة. وقد ترك هذا الوضع القطاع يواجه ثلاثة عوائق رئيسية: قيود المساحة، ومشكلات إدارة الحرارة، وبطء كفاءة النشر.

لمعالجة هذه التحديات، قدمت FiberHome حلًا متكاملًا لمكونات الترابط الضوئي لجميع السيناريوهات، يغطي السلسلة الكاملة من الشرائح والخزائن وصولًا إلى مراكز البيانات. بالنسبة للتوسع داخل الخزائن أو بينها (Scale-up/Scale-out)، تعمل حلول FiberHome على مضاعفة كفاءة استخدام المساحة وتعزيز كفاءة النشر بنسبة تصل إلى 70%. أما في حالات التوسع عبر النطاقات المختلفة، فتقدم الشركة أليافًا ضوئية بفقد فائق الانخفاض قادرة على زيادة مسافة الإرسال بنسبة تتراوح بين 50% و100%، إلى جانب حل الألياف ذات القلب المجوف (Hollow-Core Fiber) الذي يقلل زمن الاستجابة بنسبة 30% مع الحفاظ على فقد بصري أقل من 0.1 ديسيبل لكل كيلومتر، مما يتيح نقل البيانات لمسافات طويلة بزمن استجابة منخفض واستهلاك طاقة أقل.

وفي الوقت نفسه، عرضت FiberHome حلول التبريد بتغير الطور والتبريد بالغمر بالسائل، التي تحقق خفضًا في استهلاك الطاقة بأكثر من 50% مع تحسين كبير في كفاءة التبريد. تم بالفعل نشر هذه الحلول في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في شانغهاي وتشانغشا ومدن أخرى.

الاتصال الذكي غير المحدود للشبكات

توفر FiberHome شبكات ذكية شاملة تغطي مختلف السيناريوهات، بدءًا من التقنيات اللاسلكية والشبكة الضوئية السلبية الافتراضية (V-PON) وصولًا إلى الشبكات البحرية الذكية، وقد صُممت خصيصًا لبناء شبكة ذكية مستقرة وغير محدودة، وتمكين النقل الفعال لتدفقات البيانات الضخمة في عصر الحوسبة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

خلال هذا العام، أطلقت FiberHome عالميًا جيلها الجديد من الهوائيات الصغيرة عالية الكفاءة. فعلى الرغم من الحفاظ على الأداء الممتاز، تمكنت هذه الهوائيات من تحقيق حجم أصغر وضغط رياح أقل ووزن أخف بفضل دمج عدة مفاهيم تصميم مبتكرة، مما يوفر مرونة أكبر واستدامة أعلى في نشر الشبكات.

وباعتبارها صاحبة المبادرة في إطلاق معيار الشبكة الضوئية السلبية الافتراضية (V-PON)، فقد قدمت FiberHome حلًا ضوئيًا متكاملًا داخل المركبات بمعايير جودة صناعة السيارات، نتيجةَ تطوير كامل داخل الشركة، مما يدعم تطور المركبات الذكية المتصلة.

في مجال الشبكات البحرية الذكية، يدعم نظام الكابلات البحرية العابرة للمحيطات الذي تطوره FiberHome مسافات نقل تصل إلى 10,000 كيلومتر بسعة 26 تيرابت في الثانية لكل ليف ضوئي واحد. كما شاركت الشركة في نشر أول كابل بحري متعدد الأنوية من 7 أنوية ليفية ضوئية (MCF) في العالم إلى جانب مشاريع تجارية أخرى، مما يدفع الابتكار في الاتصالات البحرية العالمية.

الارتقاء بذكاء القطاعات الصناعية

قدمت FiberHome حلولًا متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والقطاعات الصناعية لعدد من القطاعات المتخصصة، بما في ذلك الطاقة والنقل والمدن الذكية واتصالات الطوارئ، حيث توفر قدرات متكاملة تبدأ من خوادم الذكاء الاصطناعي ومنصات الحوسبة الموحدة وصولًا إلى التطبيقات الرأسية المصممة لسيناريوهات الاستخدام.

يتميز حل "+Fiber Optic Sensing" بدقة عالية وحساسية مرتفعة ومقاومة للتداخل الكهرومغناطيسي، إضافة إلى القدرة على النقل لمسافات طويلة، مما يتيح المراقبة اللحظية لدرجة الحرارة والاهتزاز والإجهاد، ويسهم في تعزيز الذكاء الصناعي في قطاعات الطاقة والنقل واتصالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، توفر نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة المتخصصة في القطاعات الصناعية ومنصات التفاعل الذكي لدى FiberHome قدرات نشر للذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة ومن دون عوائق تقنية لمختلف الصناعات.

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل FiberHome تعميق الابتكار المتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (AI-ICT)، بالتعاون مع شركاء عالميين لبناء مستقبل أكثر كفاءة وإشراقًا وذكاءً.

