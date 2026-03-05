MWC 2026 丨 Konvergenz optischer Intelligenz: Connecting the Bright Intelligent Future (Verbindungen für eine strahlende, intelligente Zukunft)

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem MWC 2026 in Barcelona ist FiberHome unter dem Motto „Connecting the Bright Intelligent Future" ins Rampenlicht getreten und hat drei strategische Kernbereiche hervorgehoben: Optische Recheninfrastruktur, grenzenlose intelligente Netzwerkkonnektivität und Verbesserung der industriellen Intelligenz, wobei die hochmodernen Innovationen und bewährten globalen Lieferkapazitäten des Unternehmens voll zur Geltung kommen.

Optisch-rechnerische Infrastruktur

KI beschleunigt die Umgestaltung von Rechenzentren, wobei neue Formate wie Superknoten die Anforderungen an optische Verbindungen in vier Dimensionen neu definieren: Größe, Dichte, Entfernung und Geschwindigkeit. Dadurch sieht sich die Branche mit drei kritischen Problemen konfrontiert: Platzbeschränkungen, Engpässe beim Wärmemanagement und langsame Bereitstellungseffizienz.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat FiberHome eine optische Verbindungskomponentenlösung für alle Szenarien eingeführt, die die gesamte End-to-End-Kette von Chips und Schränken bis hin zu Rechenzentren abdeckt. Für die Skalierung innerhalb und zwischen Schränken vervielfachen die Lösungen von FiberHome die Raumnutzung und steigern die Bereitstellungseffizienz um 70 %. Für die skalierungsübergreifende Erweiterung liefert das Unternehmen Glasfaserkabel mit extrem geringen Verlusten, die die Übertragungsentfernung um 50 % bis 100 % verlängern, sowie eine Hohlkernfaserlösung, die die Latenz um weitere 30 % reduziert und dabei optische Verluste unter 0,1 dB/km begrenzt, was eine Übertragung über große Entfernungen mit geringer Latenz und geringem Stromverbrauch ermöglicht.

Gleichzeitig hat FiberHome Lösungen für die Phasenwechselkühlung und die Flüssigkeitsimmersion vorgestellt, mit denen der Energieverbrauch um über 50 % gesenkt und die Kühlleistung deutlich verbessert werden kann. Diese Lösungen wurden in KI-Rechenzentren in Shanghai, Changsha und anderen Städten eingesetzt.

Grenzenlose intelligente Netzwerkkonnektivität

Die intelligenten Netzwerke von FiberHome für alle Szenarien, die von drahtlosen Technologien und V-PON bis hin zu intelligenten maritimen Netzwerken reichen, wurden speziell für den Aufbau eines stabilen und grenzenlosen intelligenten Netzwerks entwickelt und ermöglichen eine effiziente Übertragung großer Datenströme im Zeitalter des KI-intelligenten Rechnens.

In diesem Jahr hat FiberHome weltweit seine neue Generation kompakter, hocheffizienter Antennen auf den Markt gebracht. Unter Beibehaltung ihrer hervorragenden Leistung erreichen die Antennen durch die Integration mehrerer innovativer Designkonzepte eine geringere Größe, eine geringere Windlast und ein geringeres Gewicht, was zu einer größeren Flexibilität und Nachhaltigkeit beim Netzwerkaufbau führt.

Als Initiator des V-PON-Standards liefert FiberHome eine End-to-End-Lösung für optische Fahrzeugsysteme in Automobilqualität mit vollständiger interner Forschung und Entwicklung, die intelligentere vernetzte Fahrzeuge ermöglicht.

In intelligenten maritimen Netzwerken unterstützt das transozeanische Unterseekabelsystem von FiberHome eine Übertragung über 10.000 km mit einer Kapazität von 26 Tbit/s pro Faser. Das Unternehmen war an der Bereitstellung des weltweit ersten 7-adrigen MCF-Unterseekabels und anderen kommerziellen Projekten beteiligt und treibt damit Innovationen in der globalen maritimen Kommunikation voran.

Verbesserung der industriellen Intelligenz

FiberHome hat integrierte KI- und Branchenlösungen für vertikale Sektoren wie Energie, Transport, Smart Cities und Notfallkommunikation eingeführt und bietet End-to-End-Funktionen von KI-Servern und einheitlichen Computing-Plattformen bis hin zu szenariobasierten vertikalen Anwendungen.

Die Lösung „Fiber Optic Sensing+" zeichnet sich durch hohe Präzision, hohe Empfindlichkeit, Schutz vor elektromagnetischen Störungen und Übertragung über große Entfernungen aus und ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Temperatur, Vibration und Belastung, um die industrielle Intelligenz in den Bereichen Energie, Transport und Notfallkommunikation zu verbessern. Darüber hinaus bieten die branchenspezifischen Großmodelle und intelligenten Interaktionsplattformen von FiberHome kostengünstige KI-Bereitstellungsfunktionen ohne Einstiegshürden für verschiedene Branchen.

Auch in Zukunft wird FiberHome die integrierte Innovation von KI und IKT weiter vertiefen und mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um eine effiziente, strahlende und intelligente Zukunft aufzubauen.

