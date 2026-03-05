MWC 2026 丨 Convergence de l'intelligence optique : connecter un avenir prometteur et intelligent

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le MWC 2026 se tient à Barcelone, FiberHome a été mis à l'honneur sous le thème « Connecting the Bright Intelligent Future » (Connecter un avenir prometteur et intelligent), en mettant en avant trois domaines stratégiques fondamentaux : l'infrastructure de calcul optique, la connectivité de réseau intelligente illimitée et l'amélioration de l'intelligence industrielle, démontrant ainsi pleinement ses innovations de pointe et ses capacités de livraison mondiales éprouvées.

Infrastructure de calcul optique

L'IA accélère la réarchitecture des centres de données, avec des formats émergents tels que les supernodes qui redéfinissent les exigences en matière d'interconnexion optique dans quatre dimensions : l'échelle, la densité, la distance et la vitesse. L'industrie s'est donc retrouvée aux prises avec trois problèmes cruciaux : les contraintes d'espace, les goulots d'étranglement en matière de gestion thermique et une efficacité de déploiement réduite.

Pour relever ces défis, FiberHome a présenté une solution de composants d'interconnexion optique adaptée à tous les scénarios, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de bout en bout, des puces et baies informatiques jusqu'aux centres de données. Pour les expansions intra et inter-baies informatiques, les solutions de FiberHome multiplient l'utilisation de l'espace et augmentent l'efficacité du déploiement de 70 %. Pour les expansions à grande échelle, l'entreprise propose des fibres à très faible perte qui augmentent la distance de transmission de 50 à 100 %, ainsi qu'une solution de fibre à cœur creux qui réduit encore la latence de 30 % avec une perte optique contrôlée en dessous de 0,1 dB/km, permettant ainsi une transmission longue distance, à faible latence et à faible consommation d'énergie.

Parallèlement, FiberHome a présenté des solutions de refroidissement par changement de phase et de refroidissement par immersion liquide, qui permettent de réduire de plus de 50 % la consommation d'énergie tout en améliorant considérablement l'efficacité du refroidissement. Ces solutions ont été déployées dans des centres de données d'IA situés à Shanghai, Changsha et dans d'autres villes.

Connectivité réseau intelligente illimitée

Les réseaux intelligents universels de FiberHome, allant des technologies sans fil et V-PON aux réseaux maritimes intelligents, sont conçus pour construire un réseau intelligent stable et sans frontière et permettre une transmission efficace de flux de données massifs à l'ère de l'informatique intelligente basée sur l'IA.

Cette année, FiberHome a lancé sa nouvelle génération d'antennes compactes à haute efficacité au niveau mondial. Tout en conservant d'excellentes performances, les antennes sont plus petites, moins sensibles au vent et plus légères grâce à l'intégration de plusieurs concepts novateurs, apportant une plus grande flexibilité et une meilleure durabilité au déploiement du réseau.

En tant qu'initiateur de la norme V-PON, FiberHome fournit une solution optique embarquée de bout en bout conforme aux standards automobiles, avec une R&D interne complète, rendant les véhicules connectés plus intelligents.

Dans les réseaux maritimes intelligents, le système de câbles sous-marins transocéaniques de FiberHome permet une transmission sur 10 000 km avec une capacité de 26 Tbps en fibre unique. L'entreprise a participé au déploiement du premier câble sous-marin MCF à 7 cœurs au monde et à d'autres projets commerciaux, stimulant ainsi l'innovation dans les communications maritimes mondiales.

Renforcement de l'intelligence industrielle

FiberHome a introduit des solutions intégrées IA + industrie pour les secteurs verticaux, notamment ceux de l'énergie, du transport, des villes intelligentes et des communications d'urgence, offrant des capacités de bout en bout, depuis les serveurs d'IA et les plateformes informatiques unifiées jusqu'aux solutions sectorielles adaptées à des cas d'usage spécifiques.

La solution « Fiber Optic Sensing+ » se caractérise par une grande précision, une sensibilité élevée, une protection contre les interférences électromagnétiques et une transmission à longue distance. Elle permet de surveiller en temps réel la température, les vibrations et les contraintes afin d'améliorer l'intelligence industrielle dans les domaines de l'énergie, du transport et des communications d'urgence. En outre, les grands modèles sectoriels et les plateformes d'interaction intelligente de FiberHome offrent des capacités de déploiement de l'IA rentables et sans seuil pour diverses industries.

À l'avenir, FiberHome continuera d'approfondir l'innovation intégrée AI-ICT, en collaborant avec des partenaires internationaux afin de bâtir un avenir performant, prometteur et intelligent.

