MWC 2026 丨 Konvergensi "Optical Intelligence": Menghubungkan Masa Depan Cerdas yang Lebih Cerah

Perkembangan AI mempercepat perubahan arsitektur pusat data. Format baru seperti supernode mengubah kebutuhan interkoneksi optik dalam empat aspek utama: skala, densitas, jarak, dan kecepatan. Hal tersebut menimbulkan tiga tantangan utama bagi industri, yaitu keterbatasan ruang, kendala manajemen panas, serta efisiensi implementasi yang masih rendah.

Menjawab tantangan tersebut, FiberHome memperkenalkan solusi komponen interkoneksi optik untuk berbagai skenario, mencakup seluruh rantai terpadu mulai dari cip, kabinet, hingga pusat data. Untuk ekspansi intrakabinet dan interkabinet, solusi FiberHome mampu meningkatkan pemanfaatan ruang sekaligus efisiensi implementasi hingga 70%. Untuk ekspansi lintas-skala, FiberHome menghadirkan serat optik dengan potensi kehilangan sinyal yang sangat rendah (ultra-low-loss) sehingga memperpanjang jarak transmisi hingga 50–100%. Selain itu, solusi hollow-core fiber mampu mengurangi latensi hingga 30% dengan tingkat kehilangan optik (optical loss) di bawah 0,1 dB/km, mendukung transmisi jarak jauh dengan latensi rendah dan konsumsi energi yang lebih efisien.

FiberHome juga memperkenalkan solusi phase-change cooling dan immersion liquid cooling yang mengurangi konsumsi energi lebih dari 50% sekaligus meningkatkan efisiensi pendinginan secara signifikan. Solusi ini telah diterapkan pada pusat data AI di Shanghai, Changsha, dan sejumlah kota lainnya.

Konektivitas Jaringan Cerdas Tanpa Batas

Jaringan cerdas FiberHome yang dirancang untuk berbagai skenario ini mencakup teknologi nirkabel, V-PON, hingga jaringan laut pintar. Solusi ini membangun jaringan cerdas yang stabil tanpa batas, serta mendukung transmisi data dalam jumlah besar secara efisien di era komputasi AI.

Tahun ini, FiberHome meluncurkan generasi baru antena kompak berdaya tinggi secara global. Antena tersebut tetap mempertahankan performa tinggi, namun memiliki ukuran yang lebih kecil, beban angin yang lebih rendah, serta bobot yang lebih ringan berkat integrasi berbagai konsep desain inovatif. Keunggulan ini memberikan fleksibilitas dan keberlanjutan yang lebih baik dalam implementasi jaringan.

Sebagai penggagas standar V-PON, FiberHome juga menghadirkan solusi optik kendaraan terpadu berstandar otomotif dengan teknologi yang sepenuhnya dikembangkan secara internal, guna mendukung pengembangan kendaraan yang semakin terhubung dan cerdas.

Di bidang jaringan laut pintar, sistem kabel bawah laut transoseanik FiberHome mendukung transmisi hingga 10.000 km dengan kapasitas 26 Tbps per serat. FiberHome juga terlibat dalam implementasi kabel bawah laut MCF 7-core pertama di dunia, serta berbagai proyek komersial lainnya yang mendorong inovasi dalam komunikasi laut global.

Peningkatan Industrial Intelligence

FiberHome juga memperkenalkan solusi terintegrasi AI + industri untuk berbagai sektor vertikal seperti kelistrikan, transportasi, kota pintar, dan komunikasi darurat. Solusi ini mencakup kemampuan terpadu, mulai dari server AI, platform komputasi terpadu, hingga aplikasi berbasiskan skenario industri.

Solusi "Fiber Optic Sensing+" menawarkan presisi optimal, sensitivitas tinggi, ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik, serta kemampuan transmisi jarak jauh. Teknologi ini memfasilitasi pemantauan suhu, getaran, dan tekanan secara seketika (real-time) untuk meningkatkan industrial intelligence di sektor kelistrikan, transportasi, dan komunikasi darurat. Selain itu, model AI khusus industri serta platform interaksi cerdas dari FiberHome mendukung implementasi AI yang lebih mudah dan hemat biaya bagi berbagai sektor industri.

Ke depan, FiberHome akan terus memperdalam inovasi integrasi AI-TIK dan bekerja sama dengan mitra global untuk membangun masa depan yang lebih efisien, cerdas, dan berkelanjutan.

Informasi selengkapnya： https://en.fiberhome.com

Narahubung:

MR Zhang Tao

Overseas Media Relations Manager

[email protected]

SOURCE FiberHome