MWC 2026: os 10 principais destaques inovadores da FiberHome

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O MWC 2026 começou oficialmente em Barcelona, de 2 a 5 de março. Este ano, a FiberHome apresenta seu tema "Conectando o brilhante futuro inteligente" e exibe 10 inovações revolucionárias. Esses avanços de ponta abrangem infraestrutura de computação óptica, redes inteligentes ilimitadas e aprimoramento da inteligência industrial, apresentando plenamente a força líder da FiberHome em comunicação óptica e inovação integrada em IA-ICT.

--- Infraestrutura de computação óptica:

Guiada pela visão de integração de chips em nível micro e conectividade em nuvem em nível macro, a FiberHome fornece soluções abrangentes de componentes de interconexão óptica que cobrem os cenários E2E "chip-gabinete-data center", construindo uma base técnica sólida para a era da IA com tecnologias ópticas líderes para impulsionar a evolução exponencial no poder de computação.

1. Transmissão extrema:

Explore a fibra de núcleo oco da FiberHome, que alcança uma perda ultrabaixa de 0,06 dB/km a 1550 nm e estabelece um novo padrão global para transmissão óptica de velocidade ultraelevada.

2. Reconfiguração do espaço:

Conheça os cabos ópticos com número ultraelevado de núcleos, com "número ultraelevado de núcleos + diâmetro externo ultrabaixo", que economizam 80% dos recursos de tubulação, liderando a tendência de cabeamento de alta densidade.

3. Interconexão de computação óptica:

Descubra como as séries OM4 PRO e OM5 da FiberHome possibilitam uma evolução tecnológica econômica de 400G/800G, potencializando a atualização da infraestrutura de data centers de IA.

---Redes inteligentes ilimitadas:

As redes inteligentes para todos os cenários da FiberHome foram projetadas especificamente para superar gargalos de capacidade de longa data, reduzir custos gerais, aumentar a eficiência operacional e ajudar a aprofundar as operações comerciais orientadas para o valor.

4. Futura fundação da rede óptica Tbit+:

A FiberHome apresenta o primeiro sistema híbrido de rede FliexO 1.6T Dual-Carrier do setor, com interconexão elétrica, estabelecendo um sólido alicerce para as futuras redes ópticas Tbit+.

5. Aplicação inteligente de cabos submarinos:

A FiberHome apresenta seu sistema de cabos submarinos 400G comprovado comercialmente, cabos submarinos de fibra multicore implantados em massa e um centro global de O&M que permite uma resposta colaborativa inteligente em todo o mundo.

6. Conectividade inteligente de 10 Gigabits:

Veja como um PON 50G inteligente ultra-amplo com poder de computação OLT nativo promove a convergência entre computação e rede e aumenta a eficiência de O&M em 30% com o suporte de um mecanismo de IA distribuído.

7. V-PON inovador full-stack:

Descubra o V-PON totalmente desenvolvido pela própria FiberHome, com controle independente de ponta a ponta sobre padrões centrais, chips e plataformas, além de uma solução completa em nível automotivo que vai desde módulos OLT/ONU até cabos ópticos.

8. Operação de rede habilitada por IA:

Explore como as soluções de digitalização Full-link da FiberHome em design, construção e operação reduzem o TCO em 15% e aumentam a ARPU em 25%, promovendo o crescimento da receita.

---Elevação da inteligência industrial:

A FiberHome fornece a força motriz central para a atualização digital inteligente e aprofundada dos setores verticais globais com suas soluções inteligentes integradas "Óptica + Computação + IA", injetando um impulso sólido na transformação de alta qualidade de milhares de indústrias.

9. Inovação de redes inteligentes com IA:

Descubra a solução de rede inteligente confiável e altamente eficiente, que oferece mais de 100 km de capacidade de monitoramento de linhas e reduz os custos de mão de obra em 40%.

10. Base de computação inteligente para atualização industrial:

Conheça as soluções de computação 2U a 6U da FiberHome, que abrangem cenários de treinamento completos, com poder de computação heterogêneo compatível com placas de IA de 600 W e permitindo a operação estável de uma única unidade do DeepSeek em capacidade total.

A FiberHome convida você a conhecer essas inovações no MWC 2026, fortalecer a colaboração industrial e construir juntos um futuro inteligente, eficiente, ecológico e brilhante.

Visite-nos no estande 1A50, FIRA GRAN VIA, Barcelona, e faça parte da revolução!

Contato: [email protected]

Para mais informações: https://en.fiberhome.com

