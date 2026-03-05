MWC 2026丨Convergencia de inteligencia óptica: conectando el futuro inteligente y brillante

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, que se lleva cabo en Barcelona, FiberHome fue protagonista con el tema "Connecting the Bright Intelligent Future" (Conectando el futuro inteligente y brillante), en el que se destacan tres áreas estratégicas principales: infraestructura de computación óptica, conectividad de red inteligente ilimitada y elevación de la inteligencia industrial, lo que demuestra plenamente sus innovaciones de vanguardia y sus capacidades de entrega comprobadas a nivel mundial.

Infraestructura de computación óptica

La IA está acelerando la reestructuración de los centros de datos, con formatos emergentes como los supernodos que están reformulando los requisitos de interconexión óptica en cuatro dimensiones: escala, densidad, distancia y velocidad. Esta reestructuración ha dejado al sector con tres puntos críticos: limitaciones de espacio, atascos en la gestión térmica y una implementación lenta y poco eficiente.

Para afrontar estos desafíos, FiberHome ha presentado una solución de componentes de interconexión óptica para todos los escenarios que abarca toda la cadena de extremo a extremo, desde chips y gabinetes hasta centros de datos. Para la ampliación vertical y horizontal dentro de los gabinetes y entre ellos, las soluciones de FiberHome multiplican el uso del espacio y aumentan la eficiencia de implementación en un 70 %. Para una expansión a gran escala, la empresa ofrece fibra de pérdida ultrabaja que amplía la distancia de transmisión entre un 50 % y un 100 %, junto con una solución de fibra de núcleo hueco que reduce aún más la latencia en un 30 % con una pérdida óptica controlada por debajo de 0,1 dB/km, lo que permite una transmisión de larga distancia, baja latencia y baja potencia.

Entre tanto, FiberHome ha presentado soluciones de refrigeración por cambio de fase y refrigeración líquida por inmersión, por lo que consiguió una reducción de más del 50 % de consumo energético y mejoró considerablemente la eficiencia de refrigeración. Estas soluciones se han implementado en centros de datos de IA en Shanghái, Changsha y otras ciudades.

Conexión de redes inteligentes sin límites

Las redes inteligentes de escenario completo de FiberHome, que abarcan desde tecnologías inalámbricas y V-PON hasta redes marítimas inteligentes, están diseñadas específicamente para construir una red inteligente estable e ilimitada y permitir la transmisión eficiente de flujos masivos de datos en la era de la informática inteligente de IA.

Este año, FiberHome ha lanzado su nueva generación de antenas compactas de alta eficiencia a nivel mundial. Al mantener un excelente rendimiento, las antenas logran un tamaño más pequeño, menor carga de viento y un peso más ligero mediante la integración de múltiples conceptos de diseño innovadores, lo que aporta mayor flexibilidad y sostenibilidad a la implementación de la red.

Como iniciadora del estándar V-PON, FiberHome ofrece una solución óptica integral para vehículos de calidad automotriz con investigación y desarrollo interno integral, lo que permite contar con vehículos conectados más inteligentes.

En redes marítimas inteligentes, el sistema de cable submarino transoceánico de FiberHome admite una transmisión de 10.000 km con una capacidad de fibra única de 26 Tbps. La empresa ha participado en el despliegue del primer cable submarino MCF de 7 núcleos del mundo y en otros proyectos comerciales e impulsa la innovación en las comunicaciones marítimas a nivel mundial.

Elevación de inteligencia del sector

FiberHome introdujo soluciones integradas de IA e industria para mercados de sectores que incluyen energía, transporte, ciudades inteligentes y comunicaciones de emergencia y brindó capacidades de extremo a extremo, desde servidores de IA y plataformas informáticas unificadas para aplicaciones en todos los segmentos industriales basadas en escenarios.

La solución "Fiber Optic Sensing+" se caracteriza por su alta precisión, alta sensibilidad, interferencia antielectromagnética y transmisión de larga distancia, lo que permite el monitoreo en tiempo real de la temperatura, la vibración y la tensión para elevar la inteligencia industrial en las comunicaciones de energía, transporte y emergencia. Además, los modelos grandes específicos del sector y sus plataformas de interacción inteligente de FiberHome brindan capacidades de implementación de IA rentables y de umbral cero para diversos sectores.

De cara al futuro, FiberHome continuará profundizando la innovación integrada IA-TIC y colaborará con socios mundiales para construir un futuro eficiente, brillante e inteligente.

