المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026: أبرز 10 ابتكارات رائدة من شركة FiberHome

برشلونة، إسبانيا, 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026 رسميًا في برشلونة خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس. هذا العام، تكشف شركة FiberHome عن شعارها: "ربط المستقبل الذكي المشرق"، وتستعرض 10 ابتكارات رائدة. تغطي هذه التطورات المتقدمة مجالات: البنية التحتية للحوسبة الضوئية، والشبكات الذكية غير المحدودة، والارتقاء بذكاء القطاعات الصناعية، مما يعكس ريادة FiberHome في تقنيات الاتصالات الضوئية والابتكار المتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (AI-ICT).

--- البنية التحتية للحوسبة الضوئية:

FiberHome in MWC 2026 FiberHome Booth in MWC 2026

انطلاقًا من رؤية ترتكز على تكامل الشرائح على المستوى الدقيق والاتصال السحابي على المستوى الكلي، توفّر FiberHome حلولًا شاملة لمكوّنات الربط الضوئي تغطي سيناريوهات "الشريحة – إلى الخزانة – إلى مركز البيانات" بالكامل (E2E)، لبناء أساس تقني متين لعصر الذكاء الاصطناعي، عبر توظيف تقنيات ضوئية رائدة تُحفّز تطورًا نوعيًا في قدرات الحوسبة.

1. النقل فائق الأداء:

استكشف الألياف مجوفة النواة من FiberHome، التي تحقق معدل فقدان فائق الانخفاض يبلغ 0.06 ديسيبل/كم عند 1550 نانومتر، واضعةً معيارًا عالميًا جديدًا للنقل الضوئي فائق السرعة.

2. إعادة تشكيل المساحات:

تعرّف على الكابلات الضوئية ذات العدد الفائق من الأنوية التي تجمع بين "عدد أنوية هائل + قطر خارجي فائق الصِغر"، ما يوفر 80% من موارد القنوات الأرضية، ويقود توجهات التوصيل عالي الكثافة.

3. الربط بين الحوسبة والاتصال الضوئي:

اكتشف كيف تتيح سلسلتا OM4 PRO وOM5 من FiberHome تطوير تقنيات 400G و800G بتكلفة ميسورة، لدعم ترقية البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

--- الشبكات الذكية غير المحدودة:

صُممت شبكات FiberHome الذكية متكاملة السيناريوهات خصيصًا لكسر حواجز القدرة القائمة منذ فترة طويلة، وخفض التكاليف الإجمالية، وتعزيز كفاءة التشغيل، ودعم تعميق العمليات التجارية القائمة على تحقيق القيمة.

4. أساسٌ لشبكات ضوئية مستقبلية بسرعة التيرابت وما بعدها (+Tbit):

تستعرض FiberHome أول نظام شبكات هجين ثنائي الحامل الضوئي بسرعة 1.6 تيرابت في الصناعة، FliexO، المزود بخاصية الربط الكهربائي المتقاطع، مما يضع حجر الأساس للشبكات الضوئية المستقبلية بسرعة التيرابت وما بعدها (+Tbit).

5. تطبيقات الكابلات البحرية الذكية:

تقدم FiberHome نظام كابلات بحرية بسرعة 400G أثبت جاهزيته التجارية، إلى جانب كابلات بحرية متعددة الأنوية منتشرة على نطاق واسع، ومركز تشغيل وصيانة عالمي يتيح استجابة ذكية تعاونية على مستوى العالم.

6. الاتصال الذكي بسرعة 10 جيجابت:

شاهد كيف تقوم تقنية 50G PON الذكية فائقة النطاق المُزوَّدة بقدرات حوسبة أصلية في محطة الخط الضوئي (OLT) بتعزيز تقارب الحوسبة والشبكات، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة بنسبة 30% بدعم من محرك ذكاء اصطناعي موزع.

7. شبكة الألياف الضوئية السلبية الافتراضية (V-PON) المبتكرة المتكاملة:

تعرّف على شبكة الألياف الضوئية السلبية الافتراضية (V-PON) المطوّرة ذاتيًا بالكامل من FiberHome، التي توفر تحكمًا مستقلًا شاملًا في المعايير الأساسية والشرائح والمنصات، بالإضافة إلى حل كامل بمعايير صناعة السيارات يمتد من أنظمة محطة الخط الضوئي ووحدة الشبكة الضوئية (OLT/ONU) إلى الكابلات الضوئية.

8. تشغيل الشبكات المدعوم بالذكاء الاصطناعي:

استكشف كيف تسهم حلول الرقمنة لكامل سلسلة العمليات من FiberHome — من التصميم إلى الإنشاء ثم التشغيل — في خفض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) بنسبة 15%، وزيادة متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) بنسبة 25%، مما يعزز نمو الإيرادات.

--- الارتقاء بذكاء القطاعات الصناعية:

توفر FiberHome قوة دافعة أساسية للارتقاء العميق الرقمي والذكي للقطاعات الرأسية عالميًا، من خلال حلولها الذكية المتكاملة التي تجمع بين "التوصيل الضوئي + الحوسبة + الذكاء الاصطناعي"، لضخ زخمٍ قويٍ في التحول عالي الجودة لآلاف الصناعات.

9. ابتكار شبكات طاقة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

اكتشف حل الشبكات الكهربائية الذكية الموثوق وعالي الكفاءة، الذي يوفر قدرة مراقبة للخطوط تتجاوز 100 كيلومتر، ويخفض تكاليف العمالة بنسبة 40%.

10. قاعدة حوسبة ذكية لدعم التحديث الصناعي:

تعرّف على حلول الحوسبة من FiberHome بأحجام 2U إلى 6U التي تغطي سيناريوهات التدريب الكاملة، مع قدرة حوسبة متعددة البنيات المعمارية تدعم بطاقات ذكاء اصطناعي بقدرة 600 واط، وتمكّن من تشغيل وِحدة وَاحدة مستقرة من DeepSeek بكامل طاقتها.

ترحب بكم شركة FiberHome لاكتشاف هذه الابتكارات في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026، وتعزيز التعاون الصناعي، والمشاركة في بناء مستقبل ذكي كفء وأخضر ومشرق.

ندعوك لزيارتنا الجناح 1A50، في مركز FIRA GRAN VIA، في برشلونة وكن جزءًا من الثورة التقنية!

تواصل معنا عبر: [email protected]

للمزيد من المعلومات: https://en.fiberhome.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923525/image1.jpg

الصورة -https://mma.prnewswire.com/media/2923526/image2.jpg