MWC 2026: Los 10 aspectos innovadores más destacados de FiberHome

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El MWC 2026 comenzó oficialmente en Barcelona, del 2 al 5 de marzo. Este año, FiberHome da a conocer su tema "Connecting the Bright Intelligent Future" (Conectando el futuro inteligente y brillante) y muestra 10 innovaciones revolucionarias. Estos avances de vanguardia abarcan infraestructura de computación óptica, redes inteligentes ilimitadas y elevación de la inteligencia del sector, al presentar la fortaleza líder total de FiberHome en comunicación óptica e innovación integrada de IA-ICT.

--- Infraestructura de computación óptica:

FiberHome en MWC 2026 (PRNewsfoto/FiberHome) Stand de FiberHome en MWC 2026 (PRNewsfoto/FiberHome)

Guiada por la visión de la integración de chips a nivel micro y la conectividad en la nube a nivel macro, FiberHome ofrece soluciones integrales de componentes de interconexión óptica que abarcan los escenarios de extremo a extremo "chip-gabinete-centro de datos" y construye una base técnica sólida para la era de la IA con tecnologías ópticas líderes para impulsar la evolución a gran escala en la potencia informática.

1. Transmisión extrema:

Explore la fibra de núcleo hueco de FiberHome, que logra una pérdida ultrabaja de 0,06 dB/km a 1550 nm y establece un nuevo punto de referencia mundial para la transmisión óptica de velocidad ultraalta.

2. Reconfiguración del espacio:

Observe los cables ópticos de núcleo de ultraalta densidad con "densidad de núcleo ultragrande + diámetro exterior ultrabajo" que ahorran el 80 % de los recursos de tubería y lideran la tendencia del cableado de alta densidad.

3. Interconexión de computación óptica:

Descubra cómo las series OM4 PRO y OM5 de FiberHome permiten una evolución tecnológica rentable de 400 G/800 G, lo que potencia la actualización de infraestructura del centro de datos de IA.

---Redes inteligentes sin límites:

Las redes inteligentes de escenario completo de FiberHome están diseñadas de manera específica para superar obstáculos de capacidad de larga data, reducir los costos generales, aumentar la eficiencia operativa y ayudar a profundizar las operaciones comerciales orientadas al valor.

4. Base para red óptica del futuro de escala Tbit+

FiberHome presenta el primer sistema de red híbrido de doble portadora FliexO 1.6T del sector con conexión cruzada eléctrica, lo que sienta bases sólidas para futuras redes ópticas Tbit+.

5. Aplicación de cable submarino inteligente:

FiberHome presenta su sistema de cable submarino de 400 G probado comercialmente, cables submarinos de fibra multinúcleo implementados en masa y un centro mundial de operaciones y mantenimiento que permite una respuesta colaborativa inteligente en todo el mundo.

6. Conectividad inteligente de 10 Gigabits:

Vea cómo una PON 50G inteligente ultraancha con potencia informática de terminal de línea óptica nativa mejora la confluencia informática y de redes y aumenta la eficiencia de operación y mantenimiento en un 30 % con el respaldo de un motor de IA distribuido.

7. V-PON innovador de oferta tecnológica completa:

Descubra la V-PON totalmente desarrollada de FiberHome que presenta control independiente de extremo a extremo sobre estándares centrales, chips y plataformas, además de una solución completa de grado automotor que abarca desde módulos OLT/ONU hasta cables ópticos.

8. Operación de red habilitada para IA:

Descubra cómo las soluciones de digitalización de enlace completo de FiberHome en diseño, construcción y operación reducen el costo total de la propiedad en un 15 % y aumentan los ingresos medios por usuario en un 25 % para el crecimiento de los ingresos.

---Elevación de la inteligencia del sector:

FiberHome ofrece una fuerza impulsora central para la actualización digital inteligente en profundidad de los sectores verticales a nivel mundial con sus soluciones inteligentes integradas "Óptica + Informática + IA", inyectando un impulso sólido en la transformación de alta calidad de miles de sectores.

9. Innovación en redes inteligentes impulsada por IA:

Descubra la solución de red inteligente confiable y de alta eficiencia, que ofrece más de 100 km de capacidad de monitoreo de línea y reduce los costos de mano de obra en un 40 %.

10. Base de computación inteligente para la modernización industrial:

Observe las soluciones informáticas 2U a 6U de FiberHome que abarcan escenarios de formación completos, con potencia informática heterogénea que admite tarjetas de IA de 600 W y permite el funcionamiento estable de una sola unidad de capacidad total DeepSeek.

FiberHome le invita a explorar estas innovaciones en el MWC 2026, a profundizar la colaboración industrial y construir conjuntamente un futuro inteligente, eficiente, ecológico y brillante.

¡Visítenos en el Stand 1A50, FIRA GRAN VIA, Barcelona, y sea parte de la revolución!

Contáctenos: [email protected]

Para obtener más información, visite：https://en.fiberhome.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924356/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924357/image2.jpg

FUENTE FiberHome