MWC 2026: 10 Inovasi Terbaik dari FiberHome

Dengan visi integrasi level mikro pada cip dan konektivitas cloud level makro, FiberHome menghadirkan solusi komponen interkoneksi optik menyeluruh untuk skenario terpadu "cip–kabinet–pusat data". Solusi ini menjadi fondasi teknis yang kuat pada era AI dan mendorong lompatan besar dalam kapasitas komputasi.

1. Transmisi Ekstrem:

FiberHome memperkenalkan hollow-core fiber yang mencapai tingkat redaman sangat rendah, yaitu 0,06 dB/km@1550nm sehingga menjadi standar baru di dunia untuk transmisi optik berkecepatan ultra-tinggi.

2. Rekonfigurasi Ruang:

Kabel optik dengan "jumlah keping inti yang sangat tinggi" dan "diameter luar yang sangat kecil" mampu menghemat hingga 80% jalur pipa, serta memimpin tren instalasi densitas tinggi.

3. Interkoneksi Optik-Komputasi:

Seri OM4 PRO dan OM5 dari FiberHome mendukung evolusi teknologi 400G/800G yang lebih hemat biaya sehingga mempercepat peningkatan infrastruktur pusat data AI.

--- Jaringan Cerdas Tanpa Batas:

Jaringan cerdas FiberHome mengatasi keterbatasan kapasitas, memangkas biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung model bisnis yang berorientasi pada nilai tambah.

4. Fondasi Jaringan Optik Tbit+ Masa Depan:

FiberHome menampilkan sistem FliexO 1.6T Dual-Carrier Hybrid Networking dengan electrical cross-connect sebagai fondasi kuat bagi jaringan optik Tbit+ masa depan.

5. Aplikasi Kabel Bawah Laut Cerdas:

FiberHome memperkenalkan sistem kabel bawah laut 400G yang telah digunakan secara komersial, kabel bawah laut multi-core yang diproduksi massal, serta pusat O&M global untuk respons kolaboratif yang lebih cerdas.

6. Konektivitas Cerdas 10 Gigabita:

Solusi 50G PON ultra-wide dengan kemampuan komputasi asli pada OLT mendukung konvergensi komputasi dan jaringan, serta meningkatkan efisiensi O&M hingga 30% dengan dukungan mesin AI terdistribusi.

7. V-PON Inovatif Terintegrasi:

V-PON yang sepenuhnya dikembangkan secara mandiri oleh FiberHome menawarkan kontrol menyeluruh atas standar inti, cip, dan platform, serta solusi lengkap kelas otomotif dari modul OLT/ONU hingga kabel optik.

8. Aktivitas Operasional Jaringan Berbasiskan AI:

Solusi digitalisasi menyeluruh untuk tahap desain, konstruksi, dan operasional mampu menurunkan total biaya kepemilikan (TCO) hingga 15% dan meningkatkan ARPU hingga 25%.

--- Peningkatan Kecerdasan Industri:

FiberHome menghadirkan solusi terintegrasi "Optical + Computing + AI" yang mendukung transformasi digital dan cerdas di berbagai sektor industri secara global.

9. Inovasi Smart Grid Berbasiskan AI:

Solusi jaringan listrik cerdas ini mampu memantau jalur hingga lebih dari 100 km dan mengurangi biaya tenaga kerja hingga 40%, dengan kinerja yang andal dan efisien.

10. Basis Komputasi Cerdas untuk Pemutakhiran Industri

Solusi komputasi 2U hingga 6U mendukung berbagai skenario pelatihan AI, dengan kemampuan komputasi heterogen yang mendukung kartu AI 600W serta memastikan pengoperasian stabil DeepSeek dalam kapasitas penuh pada satu unit.

FiberHome mengundang para pengunjung MWC 2026 untuk mengeksplorasi inovasi ini, memperkuat kolaborasi industri, dan berkolaborasi membangun masa depan yang cerdas, efisien, dan ramah lingkungan.

Kunjungi Booth 1A50, FIRA GRAN VIA, Barcelona, dan jadilah bagian dari revolusi ini!

Narahubung: [email protected]

Informasi selengkapnya: https://en.fiberhome.com

SOURCE FiberHome