MWC 2026: Las 10 innovaciones más destacadas de FiberHome

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El MWC 2026 comenzó oficialmente en Barcelona del 2 al 5 de marzo. Este año, FiberHome presenta su lema "Conectando un futuro inteligente brillante" y presenta 10 innovaciones revolucionarias. Estos avances de vanguardia abarcan infraestructura de computación óptica, redes inteligentes ilimitadas y la mejora de la inteligencia industrial, presentando plenamente la fortaleza de FiberHome en comunicación óptica e innovación integrada de IA-TIC.

--- Infraestructura de computación óptica:

Guiado por la visión de la integración de chips a nivel micro y la conectividad en la nube a nivel macro, FiberHome proporciona soluciones integrales de componentes de interconexión óptica que cubren los escenarios E2E "chip-gabinete-centro de datos", construyendo una base técnica sólida para la era de la IA con tecnologías ópticas líderes para impulsar la evolución a gran escala en potencia informática.

1. Transmisión extrema:

Explore la fibra de núcleo hueco de FiberHome, que logra una pérdida ultrabaja de 0,06 dB/km a 1550 nm y establece un nuevo punto de referencia mundial para la transmisión óptica de ultraalta velocidad.

2. Reconfiguración del espacio:

Sea testigo de los cables ópticos de conteo de núcleos ultra alto con "conteo de núcleos ultra grande + diámetro exterior ultra bajo" que ahorran el 80 % de los recursos de la tubería, liderando la tendencia del cableado de alta densidad.

3. Interconexión óptica-computadora:

Descubra cómo las series OM4 PRO y OM5 de FiberHome permiten una evolución tecnológica rentable de 400G/800G, lo que facilita la modernización de la infraestructura de los centros de datos con IA.

--- Redes inteligentes sin límites:

Las redes inteligentes de escenario completo de FiberHome están diseñadas específicamente para superar los cuellos de botella prolongados de capacidad, reducir los costes generales, impulsar la eficiencia operativa y ayudar a profundizar las operaciones comerciales orientadas al valor.

4. Bases de la futura red óptica Tbit+:

FiberHome presenta el primer sistema de red híbrido de doble portadora FliexO 1.6T de la industria con interconexión eléctrica, sentando las bases para las futuras redes ópticas Tbit+.

5. Aplicación de cable submarino inteligente:

FiberHome presenta su sistema de cable submarino de 400G, probado comercialmente, cables submarinos de fibra multinúcleo desplegados masivamente y un centro global de operaciones y mantenimiento que permite una respuesta colaborativa inteligente en todo el mundo.

6. Conectividad inteligente de 10 Gigabits:

Descubra cómo una PON inteligente ultraancha de 50G con potencia de cómputo OLT nativa impulsa la convergencia de computación y redes, y aumenta la eficiencia de operaciones y mantenimiento en un 30 % gracias a un motor de IA distribuido.

7. V-PON innovadora integral:

Descubra la V-PON totalmente desarrollada por FiberHome, que ofrece control independiente de extremo a extremo sobre estándares, chips y plataformas centrales, además de una solución completa para automoción que abarca desde módulos OLT/ONU hasta cables ópticos.

8. Operación de red con IA:

Explore cómo las soluciones de digitalización integral de FiberHome, que abarcan desde diseño, construcción y operación, reducen el coste total de propiedad (TCO) en un 15 % e impulsan el ARPU en un 25 % para el crecimiento de los ingresos.

--- Elevación de la Inteligencia Industrial:

FiberHome impulsa la profunda modernización digital e inteligente de sectores verticales globales con sus soluciones inteligentes integradas "Óptica + Computación + IA", impulsando con fuerza la transformación de alta calidad de miles de industrias.

9. Innovación en redes inteligentes con IA:

Descubra la solución de red inteligente confiable y de alta eficiencia, que ofrece más de 100 km de capacidad de monitoreo de líneas y reduce los costes de mano de obra en un 40 %.

10. Base de computación inteligente para la modernización industrial:

Conozca las soluciones de computación de 2U a 6U de FiberHome, que cubren escenarios de capacitación completos, con potencia de computación heterogénea que admite tarjetas de IA de 600 W y permite el funcionamiento estable de DeepSeek de capacidad completa en una sola unidad.

FiberHome le invita a explorar estas innovaciones en el MWC 2026, profundizar la colaboración industrial y construir juntos un futuro inteligente, eficiente y sostenible.

Visítenos en el stand 1A50, FIRA GRAN VIA, Barcelona

