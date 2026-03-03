MWC 2026 : les 10 innovations majeures de FiberHome

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le MWC 2026 a officiellement débuté à Barcelone et se déroule du 2 au 5 mars. Cette année, FiberHome dévoile son thème « Connecting the Bright Intelligent Future » et présente 10 innovations révolutionnaires. Ces avancées inédites couvrent l'infrastructure informatique optique, les réseaux intelligents illimités et l'élévation de l'intelligence industrielle, présentant pleinement la force de FiberHome en matière de communication optique et d'innovation intégrée IA-TCI.

--- Infrastructure de calcul optique :

Guidée par la vision de l'intégration des puces au niveau micro et de la connectivité cloud au niveau macro, FiberHome propose des solutions complètes de composants d'interconnexion optique couvrant les scénarios E2E « puce-armoire-centre de données », établissant une base technique solide pour l'ère de l'IA avec des technologies optiques de pointe pour initier l'évolution par bonds de la puissance de calcul.

1. Transmission extrême :

Découvrez la fibre à cœur creux de FiberHome, qui atteint une perte ultra-faible de 0,06 dB/km@1550 nm et établit une nouvelle référence mondiale pour la transmission optique à très haut débit.

2. Reconfiguration de l'espace :

Les câbles optiques à nombre de cœurs ultra élevé et à diamètre extérieur ultra faible permettent d'économiser 80 % des ressources du pipeline et sont à la pointe de la tendance en matière de câblage à haute densité.

3. Interconnexion optique-informatique :

Découvrez comment les gammes OM4 PRO et OM5 de FiberHome permettent une évolution rentable de la technologie 400G/800G, facilitant la mise à niveau de l'infrastructure des centres de données IA.

---Réseaux intelligents sans frontières :

Les réseaux intelligents à scénario complet de FiberHome sont conçus pour éliminer les goulets traditionnels d'étranglement de capacité, réduire les coûts globaux, stimuler l'efficacité opérationnelle et approfondir les opérations commerciales privilégiant la valeur.

4. Tbit + fondation du réseau optique futur :

FiberHome présente le premier système de réseau hybride à double porteuse FliexO 1,6T avec interconnexion électrique, qui constitue une clé de voute solide pour les futurs réseaux optiques Tbit+.

5. Câble sous-marin intelligent Application :

FiberHome présente son système de câble sous-marin 400G commercialement éprouvé, ses câbles sous-marins à fibres optiques multiconducteurs déployés en masse et un centre d'opérations et d'entretien mondial permettant une réponse collaborative intelligente dans le monde entier.

6. Connectivité intelligente de 10 gigabits :

Découvrez comment un réseau optique passif ultra-large intelligent 50G avec une puissance de calcul de terminal de ligne optique natif fait progresser la convergence informatique et réseau, et augmente l'efficacité des opérations et de l'entretien de 30 % avec le soutien d'un moteur d'IA distribué.

7. V-PON innovant à pile complète :

Découvrez le V-PON entièrement développé par FiberHome, qui offre un contrôle indépendant de bout en bout des normes, des puces et des plateformes de base, ainsi qu'une solution complète de qualité automobile allant des modules de terminal de ligne optique/d'unité de réseau optique aux câbles optiques.

8. Fonctionnement du réseau basé sur l'IA :

Découvrez comment les solutions de numérisation Full-link de FiberHome pour la conception, la construction et l'exploitation réduisent le coût total de possession de 15 % et augmentent le revenu moyen par utilisateur de 25 % pour la croissance du chiffre d'affaires.

---Élévation de l'intelligence de l'industrie :

Grâce à ses solutions intelligentes intégrées « optique + informatique + IA », FiberHome apporte une force motrice essentielle à la modernisation numérique et intelligente en profondeur des secteurs verticaux mondiaux, insufflant un élan solide à la transformation de haute qualité de milliers d'industries.

9. Innovation en matière de réseaux intelligents activés par l'IA :

Découvrez la solution de réseau intelligent fiable et à haut rendement, qui offre une capacité de surveillance des lignes de plus de 100 km et réduit les coûts de main-d'œuvre de 40 %.

10. Base informatique intelligente pour la modernisation industrielle :

Les solutions informatiques 2U à 6U de FiberHome couvrent des scénarios de formation complets, avec une puissance de calcul hétérogène prenant en charge des cartes IA de 600 W et permettant le fonctionnement stable d'une seule unité de la capacité totale de DeepSeek.

FiberHome vous invite à découvrir ces innovations au MWC 2026, à approfondir la collaboration industrielle et à construire ensemble un avenir intelligent efficace, vert et lumineux.

Venez nous rencontrer au stand 1A50, FIRA GRAN VIA, Barcelone, et faites partie de la révolution !

