MWCS 2024: Huawei abraça o 5G-A comercial para a era da IA móvel

XANGAI, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei está participando do MWC Shanghai 2024 sob o banner "Avançando o mundo inteligente" e oferecendo "Tours de experiência do 5G-A comercial". Em seu estande no Hall N1 do SNIEC, a Huawei está exibindo seus produtos e soluções mais recentes que dão suporte a implantações de 5G-A comercial e dispositivos de IA para a era da IA móvel.

Estande da Huawei no SNIEC Hall N1 no MWC Shanghai 2024 (PRNewsfoto/Huawei)

A Huawei também anunciou que foi bem-sucedida em chegar a seis consensos separados com operadoras pioneiras de 5G-A de todo o mundo, e lançou uma iniciativa conjunta para o desenvolvimento de vídeo móvel de alta qualidade na era da IA ao lado de operadoras globais, clientes industriais e outras organizações relevantes. Nos próximos três dias, a Huawei espera se reunir com operadoras globais e outros agentes do setor para discutir os caminhos de desenvolvimento para F5G-A e Net5.5G.

Em 2024, as operadoras líderes do Oriente Médio e China começaram a implantar redes 5G-A, sendo que alguns deles já estão lançando pacotes diferenciados de 5G-A baseados em experiência.

No evento de hoje, o Diretor Executivo do Conselho e Presidente do Conselho de Administração de Infraestrutura de TIC da Huawei, David Wang, deu uma palestra intitulada "Acelerando o 5G-A e estruturando a era da IA móvel". Durante a palestra, ele afirmou, "Este mês marca o quinto ano desde o lançamento comercial do 5G na China. Nos últimos cinco anos, o 5G comercial teve um grande sucesso e gerou um impacto sem precedentes na indústria móvel global. O ano de 2024 marca o início da era de IA móvel graças ao lançamento comercial do 5G-A e outros dispositivos de IA. Essas tecnologias serão fundamentais para universalizar serviços inteligentes. Essa era transformará não apenas a interação entre humanos e máquinas, como também a produção de conteúdo e os dispositivos móveis, e revitalizará a sociedade criando oportunidades para a indústria móvel. Na Huawei, continuaremos acelerando o desenvolvimento do 5G-A nas perspectivas de "redes para IA" e "IA para redes" para criar novas oportunidades de valor para negócios. Na Huawei, estamos ansiosos para trabalhar com todas as partes interessadas do setor para buscar as enormes oportunidades apresentadas pela era da IA móvel e moldar um mundo inteligente."

O número de usuários globais do 5G já excedeu 1,8 bilhão, e muitas operadoras já experienciaram a primeira onda de benefícios do 5G. Serviços para o consumidor, como o New Calling, telefones na nuvem e 3D sem óculos exigem requisitos de rede muito mais elevados, como mais velocidade e menor latência. Em termos de serviços industriais, o ecossistema RedCap amadureceu, a IoT passiva já está disponível para um mercado ainda mais amplo e aplicações de Internet dos Veículos (IoV) exigem velocidades de uplink ainda mais altas. Em breve, veremos uma segunda onda de benefícios comerciais, com 100 bilhões de conexões movidas por serviços em todos os cenários e a atualização da indústria movida por novos modelos de negócio.

Operadoras líderes em todo o mundo já estão querendo lucrar com o 5G-A. Mais de 30 operadoras já completaram a verificação técnica do 5G-A. Já existem 20 modelos de celulares no mercado capazes de suportar agregação multioperadora, com um parcela deles compatível com ativar o recurso por padrão. Cerca de 10 operadoras já anunciaram planos de 5G-A comercial, que incluem o lançamento de pacotes de 5G-A e outros serviços relacionados. Várias operadoras no Oriente Médio e China começaram a implantar redes de agregação de componentes de três operadoras (3CC) de 5G-A em escala mirando taxas de downlink de 5 Gbit/s, e muitas estão apresentando novos modelos de monetização baseados em experiência conforme fazem a transição para o 5G-A.

Durante o evento, a Huawei exibirá seus últimos produtos e soluções nos estandes E10 e E50 no Hall N1 do Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

O ano de 2024 marcará o primeiro ano do 5.5G comercial, e a implantação da rede óptica gigabit F5.5G já começou. Espera-se que as sinergias entre redes, nuvem e inteligência impulsionarão aplicações com inteligência pervasiva e experiências do usuário cada vez mais diversas. Ao lado de operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, a Huawei abordará tópicos interessantes no MWC Shanghai deste ano, como por exemplo como amplificar o sucesso do 5G na era do 5.5G e como aproveitar o potencial de crescimento de receita para operadoras para irmos cada vez mais em direção a um mundo mais inteligente. Para obter mais informações, visite:https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024.

