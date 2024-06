Huawei, MWCS 2024에서 모바일 AI 시대용 상용 5G-A 기술 소개

상하이 2024년 6월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Huawei가 '지능형 세상의 발전(Advancing the Intelligent World)'이란 슬로건 하에 MWC Shanghai 2024에 참가해 '상용 5G-A 체험 투어'를 실시한다고 발표했다. Huawei는 SNIEC N1 홀에 마련된 부스에서 상용 5G-A 구축과 모바일 인공지능(AI) 시대에 요구되는 AI 기기를 모두 지원하는 최신 제품과 솔루션을 공개 중이다.

Huawei는 또한 전 세계를 선도하는 5G-A 이동통신사와 6가지 개별 합의를 성공적으로 이끌어내고, 글로벌 이동통신사와 산업 고객 및 기타 관련 기관과 협력해 AI 시대에 맞는 고품질 모바일 비디오 개발을 위한 공동 이니셔티브를 출범했다고 발표했다. Huawei는 MWC 기간 동안 글로벌 이동통신사 및 업계 관계자를 만나 F5G-A 및 Net5.5G 개발 방향성에 대해 논의할 예정이다.

중동과 중국의 주요 이동통신사가 2024년 들어 5G-A 네트워크 구축에 착수한 가운데 그중 일부는 이미 차별화된 경험을 선사하는 5G-A 패키지를 출시하고 있다.

Huawei's SNIEC Hall N1 booth at MWC Shanghai 2024 (PRNewsfoto/Huawei)

이날 열린 행사에서 David Wang Huawei 이사회 전무이사 겸 ICT 인프라 관리 이사회 회장은 '5G-A 가속화'와 모바일 AI 시대 만들기(Accelerating 5G-A and Shaping the Mobile AI Era)'라는 제목으로 기조연설을 했다. 그는 기조연설에서 "이번 달은 중국에서 5G가 상용화된 지 5년째 되는 달"이라며 "지난 5년 동안 5G 상용화는 괄목할 만한 성공을 거두면서 전 세계 모바일 산업에 전례 없는 영향을 미쳤다"라고 평가하며 다음과 같이 덧붙였다. "2024년은 5G-A와 기타 AI 기기의 출시와 상용화로 모바일 AI 시대가 열린 해이다. 이러한 기술은 지능형 서비스 보편화에 핵심적 역할을 할 것이다. 현시대는 인간과 기계의 상호 작용은 물론 콘텐츠 제작과 모바일 기기에도 일대 변화를 일으킬 것이며, 사회에 활력을 불어넣고 모바일 산업을 위한 새로운 성장 기회를 창출할 것이다. Huawei는 새로운 비즈니스 가치를 창출하기 위해 'AI를 위한 네트워크(Networks for AI)'와 '네트워크를 위한 AI(AI for Networks)'라는 관점에서 5G-A 개발 속도를 꾸준히 높여갈 것이다. Huawei는 모든 업계 이해관계자와 손을 잡고 모바일 AI 시대가 창출하는 엄청난 기회를 포착해 지능형 세상을 만들 수 있기를 기대한다."

전 세계 5G 사용자 수가 18억 명을 돌파한 가운데 많은 이동통신사가 이미 5G가 주는 혜택의 첫 번째 물결을 누리고 있다. 뉴 콜링(New Calling), 클라우드 폰, 무안경 3D 등 다양한 소비자 서비스에는 더 빠른 속도와 더 짧은 지연 시간 등 네트워크와 관련 요구사항이 늘어나고 있다. 산업 서비스 측면에서는 RedCap 생태계가 성숙해졌고, 패시브 사물인터넷(IoT)이 더 광범위한 시장에 제공되면서 차량용 인터넷(IoV) 애플리케이션은 더 빠른 업링크 속도를 요구하고 있다. 곧 모든 시나리오에서 다양한 서비스가 주도하는 1,000억 회의 연결과 새로운 비즈니스 모델에 의한 산업 업그레이드를 통해 상업적 혜택의 두 번째 물결을 보게 될 것이다.

전 세계의 선도적인 이동통신사가 이미 5G-A를 활용하기 위해 노력하고 있는 가운데 이미 5G-A 기술 검증을 끝마친 곳만 30곳이 넘는다. 현재 '멀티캐리어 어그리게이션(multi-carrier aggregation)'을 지원할 수 있는 휴대전화 모델만 20개에 달하며, 이 중 상당수는 이 기능을 기본으로 활성화하도록 지원한다. 또한 약 10개 이동통신사가 이미 5G-A 패키지 등과 관련된 서비스 출시를 포함 5G-A 상용 요금제를 발표했다. 중동과 중국 내 이동통신사 다수가 초당 5기가비트(Gbit)의 다운링크 속도를 목표로 5G-A 3CC(three-carrier component) 어그리게이션 네트워크를 대규모로 구축하기 시작했으며, 많은 이동통신사가 5G-A로 전환하면서 새로운 경험 기반 수익화 모델을 도입 중이다.

Huawei는 행사 기간 동안 상하이 신국제엑스포센터(SNIEC) N1 홀의 E10 및 E50 스탠드에서 최신 제품과 솔루션을 선보일 예정이다.

F5.5G 기가비트 속도의 광 네트워크 구축이 시작된 가운데 2024년은 5.5G 상용화의 원년이 될 것이다. 네트워크, 클라우드, 지능형 서비스 간 시너지 효과로 인해 지능형 애플리케이션이 널리 보급되고, 사용자 경험은 더욱 풍부해질 것이다. Huawei는 글로벌 이동통신사와 업계 전문가 및 오피니언 리더와 함께 올해 'MWC Shanghai'에서 5.5G 시대에 5G의 성공을 가속하는 방법과 이동통신사의 수익 성장 잠재력을 활용해 더욱 빠른 속도로 지능형 세계로 나아가는 방법 등 여러 가지 흥미로운 주제에 대해 논의할 예정이다. 자세한 정보는 https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024에서 확인할 수 있다.

SOURCE Huawei