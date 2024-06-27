MWCS 2024: Huawei внедряет коммерческий 5G-A в эпоху мобильного ИИ

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Huawei

Jun 27, 2024, 11:15 ET

ШАНХАЙ, 27 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Huawei принимает участие в MWC Shanghai 2024 под девизом «Продвижение интеллектуального мира» и предлагает «Коммерческие туры 5G-A». На своем стенде в SNIEC Hall N1 Huawei демонстрирует свои новейшие продукты и решения, которые поддерживают как коммерческое развертывание 5G-A, так и устройства ИИ, необходимые для эпохи мобильного ИИ.

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Huawei's SNIEC Hall N1 booth at MWC Shanghai 2024
Huawei's SNIEC Hall N1 booth at MWC Shanghai 2024

Компания Huawei также объявила, что она успешно достигла шести отдельных соглашений с новаторскими операторами 5G-A со всего мира и запустила совместную инициативу по разработке высококачественного мобильного видео в эпоху ИИ вместе с глобальными операторами, отраслевыми клиентами и другими соответствующими организациями. Ожидается, что в течение следующих трех дней Huawei встретится с глобальными операторами и другими игроками отрасли, чтобы обсудить пути развития F5G-A и Net5.5G.

В 2024 году ведущие операторы на Ближнем Востоке и в Китае начали развертывать сети 5G-A, причем некоторые из них уже запускают дифференцированные пакеты 5G-A на основе опыта.

Во время сегодняшнего мероприятия исполнительный директор правления Huawei и председатель правления ИКТ-инфраструктуры Дэвид Ван (David Wang) выступил с основным докладом под названием «Ускорение 5G-A и формирование эпохи мобильного ИИ». Во время основного доклада он сказал: «В этом месяце исполняется пять лет с момента коммерческого запуска 5G в Китае. За последние пять лет коммерческий 5G добился заметных успехов и оказал беспрецедентное влияние на мировую мобильную индустрию. 2024 год знаменует собой начало эры мобильного ИИ благодаря коммерческому запуску 5G-A и других устройств ИИ. Эти технологии станут ключом к повсеместному распространению интеллектуальных услуг. Эта эпоха преобразит не только человеко-машинное взаимодействие, но и производство контента и мобильных устройств, а также оживит общество и создаст возможности для мобильной индустрии. В Huawei мы продолжим ускорять развитие 5G-A как с точки зрения «Сети для ИИ», так и с точки зрения «ИИ для сетей», чтобы создать новую ценность для бизнеса. Huawei с нетерпением ожидает совместной работы со всеми заинтересованными сторонами отрасли, чтобы воспользоваться огромными возможностями, предоставляемыми эпохой мобильного ИИ, для формирования интеллектуального мира».

Число глобальных пользователей 5G превысило 1,8 миллиарда, и многие операторы уже увидели первую волну преимуществ 5G. Потребительские сервисы, такие как New Calling, облачные телефоны и 3D без очков, предъявляют гораздо более высокие требования к сети, такие как более высокая скорость и меньшая задержка. Что касается промышленных услуг, развилась экосистема RedCap, пассивный Интернет вещей теперь доступен еще более широкому рынку, а приложения для Интернета транспортных средств (IoV) требуют более высоких скоростей восходящих каналов. Скоро мы увидим вторую волну коммерческих преимуществ, поскольку мы видим 100 миллиардов подключений, обусловленных услугами во всех сценариях, и модернизацию отрасли, обусловленную новыми бизнес-моделями.

Ведущие операторы по всему миру уже стремятся извлечь выгоду из 5G-A. Более 30 операторов уже завершили техническую проверку 5G-A. На рынке существует около 20 моделей мобильных телефонов, которые в настоящее время могут поддерживать агрегацию с несколькими операторами, причем некоторые из них поддерживают активацию функции по умолчанию. Около 10 операторов также уже объявили о коммерческих планах на 5G-A, которые включают запуск пакетов 5G-A и других сопутствующих услуг. Несколько операторов на Ближнем Востоке и в Китае начали развертывать сети агрегации 3CC в масштабе, ориентированном на скорость нисходящего канала 5 Гбит/с, и многие операторы внедряют новую модель монетизации, основанную на опыте, по мере перехода на 5G-A.

Во время мероприятия Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стендах E10 и E50 в зале N1 Шанхайского нового международного выставочного центра (SNIEC).

2024 год ознаменует первый год коммерческого использования 5.5G, а развертывание гигабитной оптической сети F5.5G уже началось. Синергия между сетями, облаком и интеллектом приведет к распространению интеллектуальных приложений и все более разнообразному пользовательскому опыту. Вместе с глобальными операторами, профессионалами отрасли и лидерами общественного мнения Huawei погрузится в интересные темы на MWC в Шанхае в этом году, связанные, например, с тем, как усилить успех 5G в эпоху 5.5G и как использовать потенциал роста доходов операторов, чтобы еще быстрее приблизить нас к интеллектуальному миру. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2448510/Huawei_s_SNIEC_Hall_N1_booth_MWC_Shanghai_2024.jpg

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