MWCS 2024: Huawei Sambut Kehadiran Jaringan Komersial 5G-A pada Era AI Seluler

Huawei juga mengumumkan enam konsensus terpisah yang disepakati dengan sejumlah operator 5G-A pertama di seluruh dunia. Bersama pihak operator global, mitra industri, dan lembaga terkait lain, Huawei mengumumkan inisiatif pengembangan video seluler bermutu tinggi pada era AI. Selama tiga hari ke depan, Huawei akan bergabung dengan operator global dan pemain industri lain, serta membahas jalur perkembangan F5G-A dan Net5.5G.

Pada 2024, operator terkemuka di Timur Tengah dan Tiongkok mulai mengimplementasikan jaringan 5G-A, bahkan beberapa di antaranya telah meluncurkan paket layanan 5G-A yang beraneka ragam menurut pengalaman pengguna.

Di acara ini, Executive Director of the Board & Chairman, ICT Infrastructure Managing Board, Huawei, David Wang, menyampaikan paparan berjudul ""Accelerating 5G-A and Shaping the Mobile AI Era". Lewat paparan ini, dia menjelaskan, "Pada bulan ini, jaringan komersial 5G diluncurkan di Tiongkok lima tahun lalu. Selama lima tahun terakhir, jaringan komersial 5G telah sukses besar dan membawa pengaruh yang luar biasa di industri seluler global. Lebih lagi, 2024 menjadi awal dari era AI seluler setelah 5G-A dan perangkat AI lain diluncurkan secara komersial. Teknologi tersebut akan berperan penting menghadirkan layanan pintar di setiap tempat. Era ini tak hanya mengubah interaksi manusia-mesin, namun juga pembuatan konten dan perangkat seluler. Bahkan, era ini akan merevitalisasi masyarakat dan menciptakan peluang bagi industri seluler. Di Huawei, kami selalu mempercepat perkembangan 5G-A, mulai dari perspektif 'Networks for AI' dan 'AI for Networks' guna menciptakan valuasi bisnis baru. Huawei ingin berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menangkap peluang masif pada era AI seluler demi mewujudkan dunia yang cerdas."

Jumlah pengguna 5G di seluruh dunia kini menembus 1,8 miliar. Banyak operator juga telah memperoleh manfaat awal dari 5G. Layanan konsumer seperti New Calling, cloud phone, dan 3D tanpa kacamata membutuhkan kapasitas jaringan yang lebih besar, seperti kecepatan yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Dari sisi layanan industri, ekosistem RedCap pun telah berkembang dengan baik, sedangkan IoT pasif kini tersedia bagi pasar yang lebih luas. Aplikasi Internet of Vehicles (IoV) juga membutuhkan kecepatan uplink yang lebih optimal. Dalam waktu dekat, kita akan memperoleh manfaat komersial fase kedua, serta menyaksikan 100 miliar koneksi yang digerakkan layanan di seluruh skenario. Di sisi lain, pemutakhiran industri akan didorong model-model bisnis baru.

Operator terkemuka di seluruh dunia siap menangkap peluang 5G-A. LEbih dari 30 operator juga telah menyelesaikan verifikasi teknis 5G-A. Kini, hampir 20 model ponsel yang tersedia di pasar telah mendukung fitur multi-carrier aggregation, beberapa di antaranya juga menawarkan fitur ini sebagai fitur bawaan. Sekitar 10 operator pun telah mengumumkan rencana implementasi 5G-A secara komersial, termasuk peluncuran paket layanan 5G-A dan layanan terkait lain. Sejumlah operator di Timur Tengah dan Afrika mulai mengimplementasikan jaringan three-carrier component (3CC) aggregation 5G-A berskala luas dengan menyasar kecepatan downlink hingga 5 Gbit/s. Banyak pula operator melansir model monetisasi berbasiskan pengalaman pengguna yang baru sejalan dengan transisi menuju 5G-A.

Di acara ini, Huawei akan memamerkan produk dan solusi terbaru di stan pameran E10 dan E50 di Hall N1, Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

Pada 2024, jaringan komersial 5.5G mulai diimplementasikan, sedangkan jaringan optik gigabita F5.5G juga telah dimulai. Sinergi antara jaringan, cloud, dan teknologi pintar menghasilkan aplikasi pintar yang dapat ditemui di setiap lokasi. Tren ini pun menciptakan pengalaman pengguna yang semakin beraneka ragam. Bersama operator global, praktisi industri, dan pembuat opini, Huawei akan menggali topik-topik menarik tersebut di MWC Shanghai tahun ini. Beberapa di antara topik tersebut adalah cara meningkatkan kesuksesan 5G pada era 5.5G, serta cara merealisasikan potensi pertumbuhan pendapatan operator agar dunia yang cerdas kian cepat terwujud. Informasi lebih lanjut: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024.

