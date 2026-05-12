Newton Cinema estreia no mercado de Cannes e anuncia o quinto longa-metragem dirigido por Salim Ahamed
Notícias fornecidas porNewton Cinema
12 mai, 2026, 10:21 GMT
CANNES, França, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Newton Cinema faz sua estreia no mercado de Cannes no Marché du Film com uma exibição de MAYILAA, dirigido por Semmalar Annam, no Lérins Cinéma Club em 12 de maio.
Este é um momento de destaque internacional para a Newton Cinema, ao apresentar um catálogo autoral abrangendo malaiala, tâmil, hindi, inglês, francês e alemão, construído sobre vozes distintas, coragem artística e ressonância global. Estande: Palais -1, 27.03.
A Newton Cinema anuncia LEFTOVER, o quinto longa-metragem dirigido por Salim Ahamed, estrelado por Arjun Radhakrishnan, Zarin Shihab, Tanmay Dhanania, Shweta Basu Prasad e Roshan Mathew. Escrito por Salim Ahamed e P. V. Shajikumar, o filme conta com cinematografia de Sharan Velayudhan, edição de A. Sreekar Prasad, música de Christo Xavier, direção de arte de Ashik S, design de som de Vishnu Govind, figurino de Gayathri Kishore e maquiagem de Salam.
Salim Ahamed é mais conhecido por Adaminte Makan Abu / Abu, Son of Adam, que venceu quatro prêmios Indian National Film Awards e foi a indicação oficial da Índia ao Oscar. Entre seus filmes anteriores estão Pathemari, Kunjananthante Kada e And the Oscar Goes To….
"LEFTOVER nasce do silêncio, da memória e da urgência moral", disse Salim Ahamed. "Ele carrega dor sem espetáculo, dignidade sem explicação e uma experiência humana compartilhada que transcende fronteiras. Sou grato por apresentar o filme à indústria internacional com a Newton Cinema."
MAYILAA dá sequência à sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Roterdã e ao Prêmio do Público em Toulouse. Os planos para a estreia mundial de LEFTOVER serão anunciados nas próximas semanas.
O catálogo da Newton Cinema no Marché também inclui The Gambler, dirigido por Prasanna Vithanage, escrito por Vithanage e Anushka Senanayake, e estrelado por Roshan Mathew, Shweta Basu Prasad, Prakash Raj, Mahendra Perera e Lakshan Abeynayake, com cinematografia de Rajeev Ravi, edição de A. Sreekar Prasad, música de K e design de som de Tapas Nayak; The Sorbonne Conspiracy, dirigido por Salim Ahamed; e The Wild Hunt, do ex-aluno do TIFF Nithin Lukose.
A Newton Cinema está nas etapas finais de negociação com representantes internacionais de vendas e parceiros de distribuição na Índia para os circuitos de festivais e lançamentos nos cinemas de LEFTOVER, MAYILAA e de todo o seu catálogo.
Anto Chittilappilly, fundador, CEO e produtor da Newton Cinema, afirmou: "Estamos construindo um lar para o cinema de autor, para cineastas cujo trabalho carrega uma assinatura e uma consciência. Com LEFTOVER, MAYILAA e nosso próximo catálogo, queremos apoiar cineastas independentes, proteger histórias difíceis e necessárias e levar vozes marginalizadas ao cinema mundial."
A Newton Cinema é uma produtora internacional de cinema de autor, cineastas independentes e vozes sub-representadas, com escritórios em Los Angeles, São Francisco, Boston, Colombo, no Sri Lanka, e Kochi, na Índia.
Contato com a mídia:[email protected] | www.newtoncinema.com | @newton_cinema
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976502/Salim_Ahamed_Newton_Cinema.jpg
FONTE Newton Cinema
Partilhar este artigo