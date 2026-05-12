Newton Cinema debuta en el mercado de Cannes y anuncia el quinto largometraje de Salim Ahamed como director

CANNES, Francia, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Newton Cinema hace su debut en el mercado de Cannes en el Marché du Film con la proyección de MAYILAA, dirigida por Semmalar Annam, en el Lérins Cinéma Club el 12 de mayo.

Este supone un hito internacional para Newton Cinema, ya que presenta una programación centrada en el cine de autor que abarca malayalam, tamil, hindi, inglés, francés y alemán, basada en voces distintivas, valentía artística y repercusión mundial. Stand: Palais -1, 27.03.

Newton Cinema Makes Cannes Market Debut and Announces Salim Ahamed’s Fifth Directorial Feature

Newton Cinema presenta LEFTOVER, el quinto largometraje de Salim Ahamed, protagonizado por Arjun Radhakrishnan, Zarin Shihab, Tanmay Dhanania, Shweta Basu Prasad y Roshan Mathew. Escrita por Salim Ahamed y P. V. Shajikumar, la película cuenta con la fotografía de Sharan Velayudhan, el montaje de A. Sreekar Prasad, la música de Christo Xavier, el diseño de producción de Ashik S, el diseño de sonido de Vishnu Govind, el diseño de vestuario de Gayathri Kishore y el maquillaje de Salam.

Salim Ahamed es conocido sobre todo por Adaminte Makan Abu / Abu, hijo de Adán, película que ganó cuatro Premios Nacionales de Cine de la India y fue la candidata oficial de la India a los Premios de la Academia. Entre sus películas anteriores se encuentran Pathemari, Kunjananthante Kada y And the Oscar Goes To…

"LEFTOVER surge del silencio, la memoria y la urgencia moral", afirmó Salim Ahamed. "Transmite dolor sin sensacionalismos, dignidad sin necesidad de explicaciones y una experiencia humana compartida que trasciende las fronteras. Me complace presentar la película al sector cinematográfico internacional junto con Newton Cinema."

MAYILAA llega tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Róterdam y tras haber ganado el Premio del Público en Toulouse. Los planes para el estreno mundial de LEFTOVER se darán a conocer en las próximas semanas.

La programación de Marché de Newton Cinema también incluye The Gambler, dirigida por Prasanna Vithanage, con guion de Vithanage y Anushka Senanayake, y protagonizada por Roshan Mathew, Shweta Basu Prasad, Prakash Raj, Mahendra Perera y Lakshan Abeynayake, con fotografía de Rajeev Ravi, montaje de A. Sreekar Prasad, música de K y diseño de sonido de Tapas Nayak; The Sorbonne Conspiracy, dirigida por Salim Ahamed; y The Wild Hunt, del exalumno del TIFF Nithin Lukose.

Newton Cinema se encuentra en las últimas negociaciones con representantes de ventas internacionales y socios de distribución indios para la participación en festivales y el estreno en salas de LEFTOVER, MAYILAA y el resto de su catálogo.

Anto Chittilappilly, fundador, director ejecutivo y productor de Newton Cinema, dijo: "Estamos creando un espacio para el cine de autor, para aquellos cineastas cuya obra tiene un sello propio y una conciencia. Con LEFTOVER, MAYILAA y nuestra próxima lista de proyectos, nuestro objetivo es apoyar a los cineastas independientes, proteger las historias difíciles y necesarias, y llevar las voces de los marginados al cine mundial".

Newton Cinema es una productora internacional dedicada al cine de autor, a los cineastas independientes y a las voces menos representadas, con oficinas en Los Ángeles, San Francisco, Boston, Colombo (Sri Lanka) y Kochi (India).

Contacto para los medios:[email protected] | www.newtoncinema.com | @newton_cinema

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976502/Salim_Ahamed_Newton_Cinema.jpg

FUENTE Newton Cinema