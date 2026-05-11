Newton Cinema debuta en el mercado de Cannes y anuncia el quinto largometraje dirigido por Salim Ahamed

CANNES, Francia, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Newton Cinema debuta en el mercado de Cannes, en el Marché du Film, con la proyección de MAYILAA, dirigida por Semmalar Annam, en el Lérins Cinéma Club el 12 de mayo.

Esto marca un hito internacional para Newton Cinema, ya que presenta una programación de autor que abarca películas en malayalam, tamil, hindi, inglés, francés y alemán, basada en voces distintivas, valentía artística y resonancia global. Expositor: Palais -1, 27.03.

Newton Cinema Makes Cannes Market Debut and Announces Salim Ahamed’s Fifth Directorial Feature

Newton Cinema anuncia LEFTOVER, el quinto largometraje como director de Salim Ahamed, protagonizado por Arjun Radhakrishnan, Zarin Shihab, Tanmay Dhanania, Shweta Basu Prasad y Roshan Mathew. Escrita por Salim Ahamed y P. V. Shajikumar, la película cuenta con cinematografía de Sharan Velayudhan, edición de A. Sreekar Prasad, música de Christo Xavier, diseño de producción de Ashik S, diseño de sonido de Vishnu Govind, diseño de vestuario de Gayathri Kishore y maquillaje de Salam.

Salim Ahamed es conocido principalmente por Adaminte Makan Abu / Abu, Son of Adam, que ganó cuatro Premios Nacionales de Cine de la India y fue la candidata oficial de la India a los Premios de la Academia. Entre sus películas anteriores se incluyen Pathemari, Kunjananthante Kada y And the Oscar Goes To…

"LEFTOVER nace del silencio, la memoria y la urgencia moral", afirmó Salim Ahamed. "Transmite dolor sin artificios, dignidad sin explicaciones y una experiencia humana compartida que trasciende fronteras. Me complace presentar la película a la industria internacional junto con Newton Cinema".

MAYILAA se estrenará mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y recibirá el Premio del Público en Toulouse. Los planes para el estreno mundial de LEFTOVER se anunciarán en las próximas semanas.

La selección de Newton Cinema para Marché también incluye The Gambler, dirigida por Prasanna Vithanage, escrita por Vithanage y Anushka Senanayake, y protagonizada por Roshan Mathew, Shweta Basu Prasad, Prakash Raj, Mahendra Perera y Lakshan Abeynayake, con fotografía de Rajeev Ravi, edición de A. Sreekar Prasad, música de K y diseño de sonido de Tapas Nayak; The Sorbonne Conspiracy, dirigida por Salim Ahamed; y The Wild Hunt, del exalumno del TIFF Nithin Lukose.

Newton Cinema se encuentra en negociaciones finales con representantes de ventas internacionales y socios de distribución en India para la participación en festivales y los estrenos en salas de cine de LEFTOVER, MAYILAA y su catálogo de películas.

Anto Chittilappilly, fundador, consejero delegado y productor de Newton Cinema, declaró: "Estamos creando un espacio para el cine de autor, para cineastas cuyo trabajo tiene un sello distintivo y una conciencia social. Con LEFTOVER, MAYILAA y nuestros próximos estrenos, buscamos apoyar a los cineastas independientes, proteger historias difíciles y necesarias, y dar voz a quienes viven al margen del cine mundial".

Newton Cinema es una productora internacional dedicada al cine de autor, a cineastas independientes y a voces poco representadas, con oficinas en Los Ángeles, San Francisco, Boston, Colombo (Sri Lanka) y Kochi (India).

Contacto para los medios: [email protected] | www.newtoncinema.com | @newton_cinema

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976502/Salim_Ahamed_Newton_Cinema.jpg