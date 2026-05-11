뉴턴 시네마, 칸 마켓 데뷔하며 살림 아하메드의 다섯 번째 연출작 발표

칸, 프랑스, 2026년 5월 12일 /PRNewswire/ -- 뉴턴 시네마(Newton Cinema)가 5월 12일 레랭 시네마 클럽(Lérins Cinéma Club)에서 세말라르 안남(Semmalar Annam) 감독의 마일라(MAYILAA) 상영과 함께 마르셰 뒤 필름(Marché du Film)에서 칸 마켓 데뷔를 한다.

이는 뉴턴 시네마가 뚜렷한 목소리, 예술적 용기 및 전 세계적 공명을 바탕으로 구축된 말라얄람어, 타밀어, 힌디어, 영어, 프랑스어 및 독일어를 아우르는 작가주의 작품 라인업을 선보이며 국제적인 순간을 기록하는 것이다(부스: 팔레 -1, 27.03).

Newton Cinema Makes Cannes Market Debut and Announces Salim Ahamed’s Fifth Directorial Feature

뉴턴 시네마는 아르준 라다크리슈난(Arjun Radhakrishnan), 자린 시합(Zarin Shihab), 탄마이 다나니아(Tanmay Dhanania), 슈웨타 바수 프라사드(Shweta Basu Prasad) 및 로샨 매튜(Roshan Mathew)가 출연하는 살림 아하메드(Salim Ahamed)의 다섯 번째 연출작 레프트오버(LEFTOVER)를 발표했다. 살림 아하메드와 P. V. 샤지쿠마르(P. V. Shajikumar)가 각본을 쓴 이 영화는 샤란 벨라유단(Sharan Velayudhan)의 촬영, A. 스리카르 프라사드(A. Sreekar Prasad)의 편집, 크리스토 자비에르(Christo Xavier)의 음악, 아시크 S(Ashik S)의 프로덕션 디자인, 비슈누 고빈드(Vishnu Govind)의 사운드 디자인, 가야트리 키쇼어(Gayathri Kishore)의 의상 디자인, 살람(Salam)의 메이크업을 특징으로 한다.

살림 아하메드는 4개의 인도 국가영화상(Indian National Film Awards)을 수상하고 아카데미상(Academy Awards)에 인도 공식 출품작이 된 아다민테 마칸 아부 / 아담의 아들 아부(Adaminte Makan Abu / Abu, Son of Adam)로 가장 잘 알려져 있다. 이전 작품으로는 파테마리(Pathemari), 쿤자난테 카다(Kunjananthante Kada), 앤 더 오스카 고즈 투…(And the Oscar Goes To…) 등이 있다.

살림 아하메드는 "레프트오버는 침묵, 기억, 도덕적 긴급성에서 나온다"고 말했다. 이어 "이 영화는 스펙터클 없는 고통, 설명 없는 존엄성, 그리고 국경을 초월하는 공유된 인간 경험을 담고 있다. 뉴턴 시네마와 함께 국제 업계에 이 영화를 소개하게 되어 감사하다"고 덧붙였다.

마일라는 로테르담 국제 영화제(International Film Festival Rotterdam)에서 세계 초연을 가진 후 툴루즈(Toulouse)에서 관객상을 받았다. 레프트오버의 세계 초연 계획은 향후 몇 주 내에 발표될 예정이다.

뉴턴 시네마의 마르셰(Marché) 라인업에는 프라산나 비타나게(Prasanna Vithanage) 감독이 연출하고 비타나게와 아누시카 세나나야케(Anushka Senanayake)가 각본을 쓴 더 갬블러(The Gambler)도 포함되어 있다. 로샨 매튜, 슈웨타 바수 프라사드, 프라카시 라지(Prakash Raj), 마헨드라 페레라(Mahendra Perera), 락샨 아베이나야케(Lakshan Abeynayake)가 출연하며, 라지브 라비(Rajeev Ravi)의 촬영, A. 스리카르 프라사드의 편집, K의 음악, 타파스 나야크(Tapas Nayak)의 사운드 디자인을 특징으로 한다. 또한 살림 아하메드가 감독한 더 소르본 컨스피러시(The Sorbonne Conspiracy)와 TIFF 출신 니틴 루코세(Nithin Lukose)의 더 와일드 헌트(The Wild Hunt)도 포함된다.

뉴턴 시네마는 레프트오버, 마일라 및 해당 라인업의 영화제 여정과 극장 개봉을 위한 국제 세일즈 대표 및 인도 배급 파트너와 최종 논의 중이다.

뉴턴 시네마의 안토 치틸라필리(Anto Chittilappilly) 창립자, 최고경영자 및 제작자는 다음과 같이 말했다. "우리는 작가주의 영화, 작품에 시그니처와 양심을 담은 영화 제작자들을 위한 보금자리를 만들고 있다. 레프트오버, 마일라, 그리고 우리의 향후 라인업을 통해 독립 영화 제작자들의 편에 서고, 어렵지만 필요한 이야기들을 보호하며 주변부의 목소리들을 세계 영화계로 가져오는 것을 목표로 한다."

뉴턴 시네마는 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 보스턴, 스리랑카 콜롬보, 인도 코치에 사무소를 둔 작가주의 영화, 독립 영화 제작자 및 소외된 목소리들을 위한 국제 제작사이다.

미디어 문의처: [email protected] | www.newtoncinema.com | @newton_cinema

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2976502/Salim_Ahamed_Newton_Cinema.jpg

SOURCE Newton Cinema