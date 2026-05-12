நியூட்டன் சினிமா கேன்ஸ் சந்தையில் அறிமுகமாகி சலீம் அஹமதின் ஐந்தாவது இயக்குநர் திரைப்படத்தை அறிவிக்கிறது
12 May, 2026, 04:20 IST
கேன்ஸ், பிரான்ஸ், May 12, 2026 /PRNewswire/ -- Semmalar Annam இயக்கத்தில் உருவான MAYILAA திரைப்படம், மே 12 அன்று Lérins Cinéma Club-இல் திரையிடப்படுகிறது. இதன் மூலம் Newton Cinema நிறுவனம் Marché du Film கேன்ஸ் சந்தையில் முதன்முறையாகத் தடம் பதிக்கிறது.
நியூட்டன் சினிமா தனித்துவமான குரல்கள், கலைத்திறன் மற்றும் உலகளாவிய எதிரொலிப்பின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட மலையாளம், தமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு மற்றும் ஜெர்மன் ஆகிய மொழிகளில் இயக்குநர் சார்ந்த திரைப்படங்களைக் கொண்டு வருவதால், இது ஒரு சர்வதேச தருணத்தைக் குறிக்கிறது. பூத்: Palais -1, 27.03.
Arjun Radhakrishnan, Zarin Shihab, Tanmay Dhanania, Shweta Basu Prasad and Roshan Mathew ஆகியோர் நடிப்பில், Salim Ahamed இயக்கும் ஐந்தாவது திரைப்படமான LEFTOVER பற்றிய அறிவிப்பை Newton Cinema வெளியிட்டுள்ளது. Salim Ahamed மற்றும் P. V. Shajikumarஎழுதியுள்ள இத்திரைப்படத்திற்கு Sharan Velayudhan ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். A. Sreekar Prasad படத்தொகுப்பையும், Christo Xavier இசையமைப்பையும் மேற்கொண்டுள்ளனர். மேலும் Ashik Sதயாரிப்பு வடிவமைப்பையும், Vishnu Govind சவுண்ட் டிசைனையும், Gayathri Kishore ஆடை வடிவமைப்பையும், Salam ஒப்பனையையும் கையாண்டுள்ளனர்.
Salim Ahamed, நான்கு Indian National Film Awards வென்ற மற்றும் Academy Awards-க்கு இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ நுழைவாக அனுப்பப்பட்ட Adaminte Makan Abu / Abu, Son of Adam படத்திற்காக மிகவும் பிரபலமானவர். முந்தைய படங்களில் Pathemari, Kunjananthante Kada மற்றும் And the Oscar Goes To… ஆகியவை அடங்கும்
"LEFTOVER அமைதி, நினைவு மற்றும் தார்மீக அவசரத்திலிருந்து வருகிறது," என்று Salim Ahamed கூறினார். "இது ஆர்ப்பாட்டமில்லாத வலியையும், விளக்கங்கள் தேவையில்லாத கண்ணியத்தையும், எல்லைகளைக் கடந்த ஒரு பொதுவான மனித அனுபவத்தையும் சுமந்து நிற்கிறது. நியூட்டன் சினிமாவுடன் சர்வதேச திரைப்படத் துறைக்கு இந்தப் படத்தை அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன்."
International Film Festival Rotterdam-இல் உலகளாவிய அரங்கேற்றத்தையும் (world premiere), Toulouse-இல் Audience Award-ஐயும் வென்றதைத் தொடர்ந்து MAYILAA திரையிடப்படுகிறது. LEFTOVER இன் உலக முதல் திரையிடல் திட்டங்கள் வரும் வாரங்களில் அறிவிக்கப்படும்.
Newton Cinema-வின் Marché பட்டியலில் The Gambler உம் அடங்கும், இதை Prasanna Vithanage இயக்கியுள்ளார், Vithanage மற்றும் Anushka Senanayake எழுதியுள்ளனர், மேலும் Roshan Mathew, Shweta Basu Prasad, Prakash Raj, Mahendra Perera மற்றும் Lakshan Abeynayake நடித்துள்ளனர், Rajeev Ravi ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார், A. Sreekar Prasad தொகுப்பு செய்துள்ளார், K இசையமைத்துள்ளார் மற்றும் Tapas Nayak ஒலி வடிவமைப்பு செய்துள்ளார்; The Sorbonne Conspiracy, Salim Ahamed இயக்கியது; மற்றும் The Wild Hunt, TIFF முன்னாள் மாணவர் Nithin Lukose-இன் படம்.
Newton Cinema திரைப்பட விழாப் பயணங்கள் மற்றும் LEFTOVER, MAYILAA மற்றும் அதன் பட்டியலின் திரையரங்க வெளியீடுகளுக்கான சர்வதேச விற்பனை பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் இந்திய விநியோக பங்காளிகளுடன் இறுதி விவாதங்களில் உள்ளது.
நியூட்டன் சினிமாவின் நிறுவனர், சிஇஓ மற்றும் தயாரிப்பாளரான அன்டோ சிட்டிலப்பிள்ளி கூறியதாவது: "நாங்கள் auteur cinema-விற்காகவும், தனித்துவமான அடையாளமும் மனசாட்சியும் கொண்ட படைப்புகளை உருவாக்கும் இயக்குநர்களுக்காகவும் ஒரு தளத்தை (home) உருவாக்கி வருகிறோம் LEFTOVER, MAYILAA மற்றும் எங்களின் வரவிருக்கும் திரைப்படங்களின் வரிசை மூலம், நாங்கள் சுதந்திரமான திரைப்படப் படைப்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக நிற்கவும், சவாலான மற்றும் அவசியமான கதைகளைப் பாதுகாக்கவும், விளிம்புநிலை குரல்களை உலக சினிமா அரங்கிற்கு கொண்டு வரவும் இலக்கு கொண்டுள்ளோம்."
நியூட்டன் சினிமா என்பது திறமையான இயக்குநர்களின் சினிமா, சுதந்திரமான திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் குறைவாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் குரல்களுக்கான ஒரு சர்வதேச தயாரிப்பு நிறுவனமாகும், இது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், சான் பிரான்சிஸ்கோ, பாஸ்டன், கொழும்பு, இலங்கை மற்றும் கொச்சி, இந்தியா ஆகிய இடங்களில் அலுவலகங்களைக் கொண்டுள்ளது.
