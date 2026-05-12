Newton Cinema 在康城電影市場首度登場，並宣佈 Salim Ahamed 第五部執導長片

Newton Cinema 宣佈 Salim Ahamed 第五部執導長片《LEFTOVER》，主演陣容包括 Arjun Radhakrishnan、Zarin Shihab、Tanmay Dhanania、Shweta Basu Prasad 以及 Roshan Mathew。 電影劇本由 Salim Ahamed 和 P. V. Shajikumar 撰寫，攝影由 Sharan Velayudhan 負責，剪接出自 A. Sreekar Prasad 之手，音樂創作由 Christo Xavier 擔任，美術指導是 Ashik S，聲音設計是 Vishnu Govind，服裝設計由 Gayathri Kishore 操刀，化妝則由 Salam 負責。

Salim Ahamed 的代表作是《Adaminte Makan Abu / Abu, Son of Adam》（亞當之子：阿布），這部電影奪得四項印度國家電影獎 (Indian National Film Awards)，並獲印度選送參加奧斯卡金像獎。 早前作品包括《Pathemari》、《Kunjananthante Kada》及《And the Oscar Goes To…》。

Salim Ahamed 說：「《LEFTOVER》源於寂靜、記憶及道德的急切呼喚。 當中承載傷痛而不流於戲劇化，懷抱尊嚴而不必多言解釋，並帶來跨越國界、彼此相通的人類經歷。 我很感激能與 Newton Cinema 一起將這部電影介紹給國際業界。」

《MAYILAA》先前已在鹿特丹國際電影節 (International Film Festival Rotterdam) 舉行世界首映，並於圖盧茲榮獲觀眾獎 (Audience Award)。 《LEFTOVER》的全球首映安排將在未來幾星期內公佈。

Newton Cinema 的康城電影市場片單還包括：由 Prasanna Vithanage 執導、Vithanage 與 Anushka Senanayake 編劇、Roshan Mathew、Shweta Basu Prasad、Prakash Raj、Mahendra Perera 及 Lakshan Abeynayake 主演的 《The Gambler》，攝影為 Rajeev Ravi，剪接為 A. Sreekar Prasad，音樂為 K，聲音設計為 Tapas Nayak；由 Salim Ahamed 執導的 《The Sorbonne Conspiracy》；以及來自 TIFF 舊生 Nithin Lukose 的 《The Wild Hunt》。

Newton Cinema 正與國際銷售代理及印度發行夥伴，為《LEFTOVER》、《MAYILAA》及其片單的影展巡禮與院線發行，進行最後階段的磋商。

Newton Cinema 創辦人、行政總裁暨監製 Anto Chittilappilly 表示：「我們致力為作者電影打造一個平台，支持那些作品既具備獨特風格，又蘊藏社會良知的電影人。 透過《LEFTOVER》、《MAYILAA》以及我們未來的片單，我們希望與獨立電影人並肩同行，守護那些困難卻不可或缺的故事，並讓邊緣聲音進入世界影壇。」

Newton Cinema 是國際製作公司，專注於作者電影、獨立電影人和弱勢聲音，在洛杉磯、三藩市、波士頓、斯里蘭卡哥林堡以及印度科欽均設有辦事處。

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SOURCE Newton Cinema