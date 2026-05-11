Newton Cinema fait ses débuts au marché de Cannes et annonce le cinquième long métrage de Salim Ahamed

CANNES, France, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Newton Cinema fait ses débuts à Cannes au Marché du Film avec une projection de MAYILAA, réalisé par Semmalar Annam, au Lérins Cinéma Club le 12 mai.

C'est un moment d'importance internationale pour Newton Cinema, qui propose une sélection de films d'auteur couvrant le malayalam, le tamoul, l'hindi, l'anglais, le français et l'allemand, fondés sur des voix différentes, un courage artistique et une résonance mondiale. Kiosque : Palais -1, 27.03.

Newton Cinema Makes Cannes Market Debut and Announces Salim Ahamed’s Fifth Directorial Feature

Newton Cinema annonce LEFTOVER, le cinquième film de Salim Ahamed, avec Arjun Radhakrishnan, Zarin Shihab, Tanmay Dhanania, Shweta Basu Prasad et Roshan Mathew. Écrit par Salim Ahamed et P. V. Shajikumar, le film a été réalisé par Sharan Velayudhan, le montage a été réalisé par A. Sreekar Prasad, la musique par Christo Xavier, la production par Ashik S, le son par Vishnu Govind, les costumes par Gayathri Kishore et le maquillage par Salam.

Salim Ahamed est surtout connu pour Adaminte Makan Abu / Abu, Son of Adam, qui a remporté quatre prix lors des Indian National Film Awards et a officiellement représenté l'Inde aux Academy Awards. Parmi ses précédents films, citons Pathemari, Kunjananthante Kada et And the Oscar Goes To....

« LEFTOVER est issu du silence, de la mémoire et de l'urgence morale », déclare Salim Ahamed. « Il véhicule la douleur sans spectacle, la dignité sans explication et une expérience humaine partagée qui transcende les frontières. Je remercie Newton Cinema de pouvoir présenter le film aux professionnels du cinéma du monde entier. »

MAYILAA a été présenté en première mondiale lors de l'International Film Festival Rotterdam et a reçu l'Audience Award à Toulouse. Les détails concernant la première mondiale de LEFTOVER seront annoncés dans les semaines à venir.

La programmation du Marché de Newton Cinema comprend également The Gambler, réalisé par Prasanna Vithanage, écrit par Vithanage et Anushka Senanayake, avec Roshan Mathew, Shweta Basu Prasad, Prakash Raj, Mahendra Perera et Lakshan Abeynayake, sous la direction de Rajeev Ravi, avec un montage de A. Sreekar Prasad, une musique de K et un son de Tapas Nayak ; The Sorbonne Conspiracy, réalisé par Salim Ahamed ; et The Wild Hunt, d'un ancien participant du TIFF Nithin Lukose.

Newton Cinema est en pourparlers avec des représentants internationaux et des partenaires de distribution indiens pour les festivals et les sorties en salles de LEFTOVER, MAYILAA et sa programmation.

Anto Chittilappilly, fondateur, PDG et producteur de Newton Cinema, déclare : « Nous construisons un lieu dédié au cinéma d'auteur, pour les cinéastes dont l'œuvre porte une signature et une conscience. Avec LEFTOVER, MAYILAA et notre prochaine programmation de films, nous souhaitons soutenir les cinéastes indépendants, protéger les histoires difficiles et nécessaires et faire entendre des voix marginales dans le cinéma mondial. »

Newton Cinema est une maison de production internationale pour le cinéma d'auteur, les cinéastes indépendants et les voix sous-représentées, avec des bureaux situés à Los Angeles, San Francisco, Boston, Colombo, au Sri Lanka, et à Kochi, en Inde.

Relations avec la presse : [email protected] | www.newtoncinema.com | @newton_cinema

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2976502/Salim_Ahamed_Newton_Cinema.jpg