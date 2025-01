Next Level Aviation® começa a recapitulação da Turning Rock Partners

A NLA deve concluir o resgate total do investimento de capital preferencial da Turning Rock até 30 de junho de 2025

DANIA BEACH, Flórida, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Next Level Aviation ® (NLA), líder na distribuição global de materiais utilizáveis (USM) para todas as aeronaves comerciais da Boeing e da Airbus e plataformas de motores a jato associadas, concordou em resgatar o investimento de capital preferencial da Turning Rock Partners (TRP) em 2019. O NLA fez o primeiro pagamento significativo do contrato de resgate ao TRP pouco antes do final de 2024.

O presidente e CEO da Next Level Aviation ®, Jack Gordon, declarou: "Estamos extremamente satisfeitos por chegar a este acordo de resgate com a Turning Rock Partners e apreciamos muito seu apoio financeiro e operacional nos últimos cinco anos, inclusive durante o ambiente operacional mais desafiador da história da aviação comercial devido à pandemia da COVID-19. Desejamos à TRP o melhor com seus investimentos de portfólio daqui para frente."

O Sr. Gordon continuou: "Também gostaríamos de agradecer ao PNC Bank por fornecer a flexibilidade de empréstimo baseada em ativos necessária para apoiar essa recapitulação liderada pela administração. Assim que a recapitulação for concluída, 100% da Next Level Aviation ® será revertida para seus fundadores. Avaliaremos as necessidades de capital do negócio daqui para frente antes de escolher um novo parceiro de capital preferencial para nos ajudar a levar o negócio para o próximo nível."

O diretor de operações da Turning Rock, John Hamilton, declarou: "A Next Level Aviation conseguiu nos últimos cinco anos com agilidade e tenacidade, o que é uma prova da dedicação de seus fundadores. A TRP está entusiasmada por ter contribuído para o sucesso da empresa e desejamos à empresa e aos seus fundadores muito sucesso em seu próximo capítulo."

Sobre a Next Level Aviation ®

Next Level Aviation ® é um fornecedor credenciado pela ASA-100 e em conformidade com a Circular Consultiva 00-56B da FAA que estoca material utilizável (USM) de aeronaves comerciais/motores a jato para todas as plataformas de aeronaves Boeing e Airbus e motores a jato associados. A Next Level Aviation® dedica-se especificamente ao estoque de USM para as famílias de aeronaves Boeing 737 e Airbus A320 e seus respectivos motores a jato, que atualmente compõem cerca de 70% da frota comercial mundial. Fundada em março de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer e Matt Dreyer, a Next Level Aviation® cresceu e se tornou uma das principais fornecedoras do mundo de material usado aproveitável para manutenção de aeronaves comerciais/motores a jato. www.nextlevelaviation.net

Sobre a Turning Rock Partners:

A Turning Rock Partners ("TRP") tem como alvo investimentos em dívida, ações e investimentos híbridos em empresas de mercado intermediário inferior carentes ou com restrição de capital na América do Norte. As estruturas TRP oferecem soluções de financiamento sob medida para empresas em todo o cenário do mercado privado. Para obter mais informações, acesse o site da Turning Rock Partners: www.turningrockpartners.com. Para relações com investidores da Turning Rock, entre em contato com [email protected] .

