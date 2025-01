Next Level Aviation® تبدأ في استرداد الأسهم من Turning Rock

شركة NLA ستتم الاسترداد الكامل لاستثمار Turning Rock في الأسهم الممتازة بحلول 30 يونيو/حزيران 2025

دانيا بيتش، فلوريدا, 14 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- وافقت شركة Next Level Aviation® (المشار إليها في ما يلي بِـ (« NLA » ، وهي شركة رائدة في التوزيع العالمي للمواد المستخدمة القابلة للخدمة (USM) لجميع طائرات بوينغ وإيرباص التجارية ومنصات المحركات النفاثة المرتبطة بها، على استرداد استثمار الأسهم الممتازة لعام 2019 من شركة Turning Rock Partners (المشار إليها في ما يلي بِـ"TRP"). سددت شركة NLA أول دفعة كبيرة من اتفاقية الاسترداد إلى شركة TRP قبل نهاية عام 2024 مباشرةً.

صرح جاك جوردون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Next Level Aviation®، قائلاً: "نحن سعداء للغاية بالتوصل إلى اتفاقية الاسترداد هذه مع شركة Turning Rock Partners ونقدر كثيراً دعمهم المالي والتشغيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك خلال البيئة التشغيلية الأكثر تحدياً في تاريخ الطيران التجاري بسبب جائحة كوفيد-19. نتمنى لشركة TRP التوفيق في استثماراتها في المستقبل."

وتابع السيد جوردون قائلاً: "نود أيضاً أن نشكر بنك PNC على توفير مرونة الإقراض على أساس الأصول اللازمة لدعم هذا الاسترداد الذي تقوده الإدارة. وبمجرد اكتمال عملية الاسترداد ستعود ملكية شركة Next Level Aviation® إلى مؤسسيها بنسبة 100%. سنقوم بتقييم احتياجات الشركة من الأسهم للمضي قدماً قبل اختيار شريك أسهم مفضل جديد لمساعدتنا في الارتقاء بالشركة إلى المستوى التالي."

صرح جون هاميلتون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Turning Rock، قائلاً: "لقد تمكنت شركة Next Level Aviation خلال السنوات الخمس الماضية من إدارة أعمالها بمرونة ومثابرة، وهو ما يعد شهادة على تفاني مؤسسيها. ويسعدنا في TRP أن نكون قد ساهمنا في نجاح الشركة ونتمنى للشركة ومؤسسيها المزيد من النجاح في الفصل التالي."

نبذة عن Next Level Aviation®

Next Level Aviation® هي شركة توريد معتمدة من ASA-100 ومعتمدة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) كمورِّد متوافق مع التعميم الاستشاري 00-56B لتخزين المواد المستخدمة القابلة للخدمة في الطائرات التجارية/المحركات النفاثة (USM) لجميع منصات طائرات بوينج وإيرباص والمحركات النفاثة المرتبطة بها. تُرَكز Next Level Aviation® بشكل خاص على تخزين USM لعائلات طائرات Boeing 737 وAirbus A320 والمحركات النفاثة المرتبطة بها، والتي تشكل حاليًا حوالي 70% من الأسطول التجاري العالمي. تأسَّست شركة Next Level Aviation® في مارس/آذار 2013 على يد جاك جوردون ومايك دراير ومات دراير، ونمت لتصبح من أكبر الموردين العالميين للمواد المستخدمة في صيانة الطائرات التجارية/المحركات النفاثة. www.nextlevelaviation.net

نبذة عن Turning Rock Partners:

تستهدف شركة Turning Rock Partners (TRP) استثمارات الديون والأسهم والاستثمارات المختلطة في شركات الأسواق المتوسطة الدنيا في أمريكا الشمالية التي تعاني من نقص الخدمات أو محدودية رأس المال. تقوم شركة TRP بهيكلة حلول تمويلية مصممة خصيصاً للشركات في جميع أنحاء السوق الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع Turning Rock Partners على الإنترنيت: .www.turningrockpartners.com بالنسبة لعلاقات المستثمرين في Turning Rock، يرجى التواصل مع .[email protected]