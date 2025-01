Next Level Aviation® comienza la recompra de acciones de Turning Rock Partners

NLA completará la amortización total de la inversión de capital preferente de Turning Rock antes del 30 de junio de 2025

DANIA BEACH, Fla., 14 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), un líder en la distribución global de materiales de servicio usados (USM) para todos los aviones comerciales Boeing y Airbus y las plataformas de motores a reacción asociadas, acordó redimir la inversión de capital preferente de Turning Rock Partners (TRP) de 2019. NLA realizó el primer pago significativo del acuerdo de redención a TRP justo antes de finales de 2024.

El presidente y consejero delegado de Next Level Aviation®, Jack Gordon, afirmó: "Estamos muy contentos de haber llegado a este acuerdo de redención con Turning Rock Partners y agradecemos enormemente su apoyo financiero y operativo durante los últimos cinco años, incluso durante el entorno operativo más desafiante en la historia de la aviación comercial debido a la pandemia de COVID-19. Deseamos a TRP lo mejor con sus inversiones de cartera en el futuro".

Gordon continuó: "También nos gustaría agradecer a PNC Bank por brindar la flexibilidad de préstamos basados en activos necesaria para respaldar esta refinanciación dirigida por la administración. Una vez que se complete la refinanciación, el 100 % de la propiedad de Next Level Aviation® revertirá a sus fundadores. Evaluaremos las necesidades de capital de la empresa en el futuro antes de elegir un nuevo socio de capital preferente que nos ayude a llevar la empresa al siguiente nivel".

John Hamilton, director de operaciones de Turning Rock, afirmó: "Next Level Aviation ha logrado su cometido durante los últimos cinco años con agilidad y tenacidad, lo que demuestra la dedicación de sus fundadores. TRP está encantado de haber contribuido al éxito de la empresa y deseamos a la empresa y a sus fundadores mucho éxito en su próximo capítulo".

Acerca de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por la ASA-100 y que cumple con la Circular de asesoramiento 00-56B de la FAA que almacena material de servicio usado (USM) para motores a reacción y aeronaves comerciales para todas las plataformas de aeronaves Boeing y Airbus y sus motores a reacción asociados. Next Level Aviation® se centra específicamente en el almacenamiento de USM para las familias de aeronaves Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción asociados, que actualmente representan alrededor del 70 % de la flota comercial mundial. Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer y Matt Dreyer, Next Level Aviation® se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de material de servicio usado para motores a reacción y aeronaves comerciales. www.nextlevelaviation.net

Acerca de Turning Rock Partners:

Turning Rock Partners ("TRP") se enfoca en inversiones de deuda, capital e híbridas en empresas del mercado medio-bajo desfavorecidas o con limitaciones de capital en América del Norte. TRP estructura soluciones de financiamiento a medida para empresas en todo el panorama del mercado privado. Para obtener más información, visite el sitio web de Turning Rock Partners: www.turningrockpartners.com. Para las relaciones con inversores de Turning Rock, contacte con [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2339697/Next_Level_Aviation_Logo.jpg