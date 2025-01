Next Level Aviation® beginnt mit der Wiederaufnahme von Turning Rock Partners

NLA muss die vollständige Rückzahlung der Vorzugsbeteiligung von Turning Rock bis zum 30. Juni 2025 abschließen

DANIA BEACH, Fla., 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), ein führendes Unternehmen im weltweiten Vertrieb von gebrauchten gebrauchsfähigen Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Verkehrsflugzeuge und die dazugehörigen Triebwerksplattformen, hat zugestimmt, die Vorzugsaktieninvestition von Turning Rock Partners (TRP) aus dem Jahr 2019 zurückzukaufen. Die NLA leistete die erste große Zahlung im Rahmen der Rückzahlungsvereinbarung an TRP kurz vor Ende des Jahres 2024.

Next Level Aviation® Chairman & CEO Jack Gordon erklärte: „Wir freuen uns sehr über diese Rücknahmevereinbarung mit Turning Rock Partners und sind sehr dankbar für ihre finanzielle und operative Unterstützung in den letzten fünf Jahren, auch während des schwierigsten operativen Umfelds in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt aufgrund der COVID-19-Pandemie. Wir wünschen TRP für die Zukunft das Beste mit ihren Portfolio-Investitionen."

Gordon fügte hinzu: „Wir möchten auch der PNC Bank dafür danken, dass sie uns die Flexibilität bei der Kreditvergabe auf der Basis von Vermögenswerten bietet, die wir zur Unterstützung dieser vom Management geführten Kapitalerhöhung benötigen. Sobald die Zusammenlegung abgeschlossen ist, wird Next Level Aviation® wieder zu 100 % in den Besitz der Gründer übergehen. Wir werden den Eigenkapitalbedarf des Unternehmens für die Zukunft bewerten, bevor wir einen neuen bevorzugten Eigenkapitalpartner auswählen, der uns dabei unterstützt, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben."

John Hamilton, Chief Operating Officer von Turning Rock, erklärte: „Next Level Aviation hat die letzten fünf Jahre mit Agilität und Hartnäckigkeit gemeistert, was ein Zeugnis für das Engagement seiner Gründer ist. TRP freut sich sehr, zum Erfolg des Unternehmens beigetragen zu haben, und wir wünschen dem Unternehmen und seinen Gründern viel Erfolg in ihrem nächsten Kapitel."

Über Next Level Aviation®

Next Level Aviation® ist ein ASA-100-akkreditierter und mit dem FAA Advisory Circular 00-56B konformer Lieferant, der gebrauchte gebrauchsfähige Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und die dazugehörigen Triebwerke lagert. Next Level Aviation® konzentriert sich speziell auf die Bevorratung von USM für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Düsentriebwerke, die derzeit etwa 70 % der weltweiten Verkehrsflotte ausmachen. Next Level Aviation® wurde im März 2013 von Jack Gordon, Mike Dreyer und Matt Dreyer gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von gebrauchten Materialien für Verkehrsflugzeuge und Triebwerke entwickelt. www.nextlevelaviation.net

Über Turning Rock Partners:

Turning Rock Partners (‚TRP') zielt auf Fremd-, Eigen- und Hybridkapitalinvestitionen in unterversorgte oder kapitalschwache Unternehmen des unteren Mittelstands in Nordamerika. TRP strukturiert maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Unternehmen auf dem gesamten privaten Markt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Turning Rock Partners: www.turningrockpartners.com. Für Turning Rock Investor Relations wenden Sie sich bitte an [email protected].

