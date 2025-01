Next Level Aviation® commence la récapitulation des Turning Rock Partners

NLA doit procéder au rachat intégral de l'investissement en actions privilégiées de Turning Rock d'ici au 30 juin 2025.

DANIA BEACH, Fla., 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), leader de la distribution mondiale de matériaux usagés utilisables (USM) pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus et les plates-formes de moteurs à réaction associées, a accepté de racheter l'investissement en actions privilégiées de 2019 de Turning Rock Partners (TRP). NLA a effectué le premier paiement significatif de l'accord de rachat à TRP juste avant la fin de l'année 2024.

Next Level Aviation® Le président-directeur général Jack Gordon a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de conclure cet accord de rachat avec Turning Rock Partners et nous apprécions grandement leur soutien financier et opérationnel au cours des cinq dernières années, y compris dans l'environnement opérationnel le plus difficile de l'histoire de l'aviation commerciale en raison de la pandémie de grippe aviaire COVID-19. Nous souhaitons à TRP le meilleur pour la suite de ses investissements dans le portefeuille. »

M. Gordon a ajouté : « Nous aimerions également remercier la PNC Bank d'avoir fourni la flexibilité de prêt basée sur l'actif nécessaire pour soutenir cette recapitalisation menée par la direction. Une fois la recapitalisation achevée, les fondateurs de Next Level Aviation® en deviendront propriétaires à 100 %. Nous évaluerons les besoins en fonds propres de l'entreprise à l'avenir avant de choisir un nouveau partenaire privilégié pour nous aider à faire passer l'entreprise à la vitesse supérieure. »

John Hamilton, directeur d'exploitation de Turning Rock, a déclaré : « Next Level Aviation a géré les cinq dernières années avec agilité et ténacité, ce qui témoigne du dévouement de ses fondateurs. TRP est ravi d'avoir contribué au succès de l'entreprise et nous souhaitons à l'entreprise et à ses fondateurs beaucoup de succès dans leur prochain chapitre. »

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire consultative 00-56B de la FAA, qui stocke des matériaux usagés utilisables pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction pour toutes les plates-formes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre plus particulièrement sur le stockage d'USM pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux usagés utilisables pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

À propos de Turning Rock Partners :

Turning Rock Partners (‹TRP›) cible les investissements en dette, en capital et hybrides dans les entreprises du marché moyen inférieur mal desservies ou à capitaux limités en Amérique du Nord. TRP structure des solutions de financement sur mesure pour les entreprises dans l'ensemble du paysage du marché privé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Turning Rock Partners : www.turningrockpartners.com. Pour les relations avec les investisseurs de Turning Rock, veuillez contacter [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2339697/Next_Level_Aviation_Logo.jpg