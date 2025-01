Next Level Aviation® comienza la recapitulación de Turning Rock Partners

NLA para completar el canje completo de la inversión de capital preferente de Turning Rock antes del 30 de junio de 2025

DANIA BEACH, Florida, 14 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation ® (NLA), líder en la distribución global de materiales utilizables usados (USM) para todos los aviones comerciales Boeing y Airbus y las plataformas de motores a reacción asociadas, ha acordado canjear la inversión de capital preferente de Turning Rock Partners (TRP) 2019. NLA realizó el primer pago significativo del acuerdo de canje al PRT justo antes de finales de 2024.

El presidente y director ejecutivo de Next Level Aviation ®, Jack Gordon, declaró: "Estamos muy contentos de llegar a este acuerdo de canje con Turning Rock Partners y estamos muy agradecidos por su apoyo financiero y operativo en los últimos cinco años, incluso durante el entorno operativo más desafiante en la historia de la aviación comercial debido a la pandemia de COVID-19. Le deseamos a TRP lo mejor con sus inversiones de cartera en el futuro ".

El Sr. Gordon continuó: "También nos gustaría agradecer a PNC Bank por proporcionar la flexibilidad de préstamos basada en activos necesaria para respaldar este resumen dirigido por la administración. Una vez que se complete el resumen, el 100 % de la propiedad de Next Level Aviation ® volverá a sus fundadores. Evaluaremos las necesidades de capital de la empresa en el futuro antes de elegir un nuevo socio de capital preferente para ayudarnos a llevar la empresa al siguiente nivel ".

El director de operaciones de Turning Rock, John Hamilton, declaró: "Next Level Aviation ha logrado en los últimos cinco años con agilidad y tenacidad, lo que es un testimonio de la dedicación de sus fundadores. TRP está encantado de haber contribuido al éxito de la compañía y le deseamos a la compañía y a sus fundadores mucho éxito en su próximo capítulo ".

Acerca de Next Level Aviation ®

Next Level Aviation ® es un proveedor acreditado por ASA-100 y compatible con la Circular de Asesoramiento FAA 00-56B que abastece aviones comerciales/motores a reacción utilizados para todas las plataformas de aviones Boeing y Airbus y motores a reacción asociados. Next Level Aviation® se centra específicamente en el almacenamiento de USM para las familias de aviones Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción relacionados, que actualmente constituyen alrededor del 70 % de la flota comercial mundial. Next Level Aviation® fue fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer y Matt Dreyer, y se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de material de mantenimiento de segunda mano para aeronaves comerciales y motores a reacción. www.nextlevelaviation.net

Acerca de Turning Rock Partners:

Turning Rock Partners ("TRP") se centra en la deuda, el capital y las inversiones híbridas en empresas de mercado medio bajo desatendidas o con limitaciones de capital en América del Norte. TRP estructura soluciones de financiación a medida para empresas de todo el panorama del mercado privado. Para más información, visite el sitio web de Turning Rock Partners: www.turningrockpartners.com. Para las relaciones con los inversores de Turning Rock, póngase en contacto con [email protected] .

