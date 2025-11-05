NOBU HOSPITALITY と FOSTER + PARTNERS が619 BRICKELLを発表

マイアミ初の Nobu レジデンシャルプロジェクトと 2 つ目の Nobu レストランを紹介

ニューヨーク, 2025年11月6日 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality は、マイアミでのブランド初のレジデンシャルプロジェクトおよびビスケーン湾沿いの新たな建築的象徴を誇らしげに発表した。13thFloor Investments および Key International と提携して開発されたこの先見的プロジェクトは、Nobu ブランドにとって新たな章を刻むものである。洗練されたデザイン、卓越したサービス、現代日本のラグジュアリーの本質が熟練の手によって融合し、唯一無二のレジデンスが誕生する。

マイアミの活気あふれるブリッケル地区の中心に位置する74階建ての619 Brickellには、300戸の緻密に設計されたレジデンスと、9万平方フィートのプライベートアメニティが提供される。本開発には、フルサービスのラグジュアリースパ＆ウェルネスリトリート、最先端のフィットネスセンター、穏やかなプールサイドカフェが設けられ、それぞれの空間は、Nobu の控えめで洗練された美学、自然なシンプルさ、天然素材の魅力を完璧なサービスとともに体現するよう設計されている。

1階には、マイアミで2つ目となるNobuレストランがオープンし、著名なマイアミビーチ店に加わる。まもなく市内で最も象徴的なダイニングスポットの一つとなるこのレストランは、独特の円形デザインと息をのむようなウォータービューを備える。レジデンスとレストランが一体となり、住まいとホスピタリティの間にシームレスなつながりを生み出す。

世界的に著名な建築事務所 Foster + Partners が Sieger-Suarez Architects と協働して設計したこのタワーは、Nobu のミニマリスト的な日本の感性と、マイアミのスカイラインの躍動的なリズムを融合させている。その結果、流れるようにモダンで、水辺の環境と深く調和した、時代を超えたハーモニーの表現が実現している。厳選された素材から広々としたテラスに至るまで、あらゆるディテールが、意図的でバランスの取れた美しい暮らしというNobuの哲学を体現している。

「619 Brickell は、Nobu のライフスタイルビジョンの次なる進化を示すものです」Nobu Hospitality の CEO、Trevor Horwell氏は述べた「熟練の技、デザインの一貫性、卓越したサービスへの私たちのこだわりを結集し、真に没入感のあるレジデンシャル体験を創造します。マイアミの活気あるエネルギーと文化的な活力は、この画期的なプロジェクトにとって理想的な舞台です。」

13th Floor Investments のマネージングプリンシパル、Arnaud Karsenti, 氏と Key International の共同社長、Inigo Ardid は共同声明で次のように述べた: 

「ブリッケルの中心地でのこの特別なプロジェクトにおいて、Nobu Hospitality と Foster + Partners とパートナーシップを結べることを光栄に思います。619 Brickell は、デザイン、サービス、ライフスタイルが完璧に融合した場所であり、Nobu の世界クラスのホスピタリティと卓越したサービスへのこだわりによって格上げされたレジデンシャル体験を提供します。私たちは共に、マイアミの洗練さと活気を体現するランドマーク的な目的地を創造しており、近い将来その姿をお披露目できることを楽しみにしています。」

