NOBU HOSPITALITY と FOSTER + PARTNERS が619 BRICKELLを発表
06 11月, 2025, 00:11 JST
マイアミ初の Nobu レジデンシャルプロジェクトと 2 つ目の Nobu レストランを紹介
ニューヨーク, 2025年11月6日 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality は、マイアミでのブランド初のレジデンシャルプロジェクトおよびビスケーン湾沿いの新たな建築的象徴を誇らしげに発表した。13thFloor Investments および Key International と提携して開発されたこの先見的プロジェクトは、Nobu ブランドにとって新たな章を刻むものである。洗練されたデザイン、卓越したサービス、現代日本のラグジュアリーの本質が熟練の手によって融合し、唯一無二のレジデンスが誕生する。
マイアミの活気あふれるブリッケル地区の中心に位置する74階建ての619 Brickellには、300戸の緻密に設計されたレジデンスと、9万平方フィートのプライベートアメニティが提供される。本開発には、フルサービスのラグジュアリースパ＆ウェルネスリトリート、最先端のフィットネスセンター、穏やかなプールサイドカフェが設けられ、それぞれの空間は、Nobu の控えめで洗練された美学、自然なシンプルさ、天然素材の魅力を完璧なサービスとともに体現するよう設計されている。
