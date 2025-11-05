NOBU HOSPITALITY UND FOSTER + PARTNERS KÜNDIGEN 619 BRICKELL AN

Das 74-stöckige 619 Brickell befindet sich im Herzen des dynamischen Stadtteils Brickell in Miami und bietet 300 durchdacht gestaltete Wohnungen und 90.000 Quadratmeter an privaten Annehmlichkeiten. Das Projekt wird ein luxuriöses Spa und Wellness-Rückzugsort mit umfassendem Service, ein hochmodernes Fitnesscenter und ein ruhiges Café am Pool umfassen, wobei jeder Raum die Ästhetik des Nobu mit schlichter Eleganz, natürlicher Schlichtheit und natürlichen Materialien sowie tadellosen Dienstleistungen widerspiegelt.

Im Erdgeschoss des Gebäudes wird das zweite Nobu-Restaurant in Miami eröffnet , das sich dem renommierten Restaurant in Miami Beach anschließt. Das Restaurant, das schon bald zu den kultigsten Restaurants der Stadt gehören wird, zeichnet sich durch ein unverwechselbares rundes Design und einen atemberaubenden Blick aufs Wasser aus. Zusammen werden die Wohnungen und das Restaurant eine nahtlose Verbindung zwischen Zuhause und Gastfreundschaft schaffen.

Der von dem weltbekannten Architekturbüro Foster + Partners in Zusammenarbeit mit Sieger-Suarez Architects entworfene Turm verbindet die minimalistische japanische Sensibilität von Nobu mit dem dynamischen Rhythmus der Skyline von Miami. Das Ergebnis ist ein zeitloser Ausdruck von Harmonie - fließend, modern und eng mit der Lage am Wasser verbunden. Jedes Detail, von den ausgesuchten Materialien bis hin zu den weitläufigen Terrassen, spiegelt Nobus Philosophie des bewussten, ausgewogenen und schönen Lebens wider.

"619 Brickell repräsentiert die nächste Evolution von Nobus Lifestyle-Vision", sagte Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality. "Es vereint unser Engagement für Handwerkskunst, Designintegrität und außergewöhnlichen Service, um ein wahrhaft umfassendes Wohngefühl zu schaffen. Miamis Energie und kulturelle Vitalität machen es zum perfekten Ort für dieses Meilenstein-Projekt.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten Arnaud Karsenti, Managing Principal von 13th Floor Investments, und Inigo Ardid, Co-President von Key International, :

"Wir fühlen uns geehrt, mit Nobu Hospitality und Foster + Partners bei diesem außergewöhnlichen Projekt im Herzen von Brickell zusammenzuarbeiten. 619 Brickell stellt die perfekte Konvergenz von Design, Service und Lifestyle dar - ein Wohngefühl, das durch die Weltklasse-Gastfreundschaft und das Engagement von Nobu für außergewöhnlichen Service aufgewertet wird. Gemeinsam schaffen wir ein wegweisendes Ziel, das Miamis Raffinesse und Energie widerspiegelt, und wir freuen uns darauf, es in naher Zukunft zu enthüllen".

