NOBU HOSPITALITY Y FOSTER + PARTNERS ANUNCIAN 619 BRICKELL

Ubicado en el corazón del dinámico distrito de Brickell en Miami, el 619 Brickell de 74 pisos ofrecerá 300 residencias cuidadosamente diseñadas y 90.000 pies cuadrados de servicios privados. El desarrollo contará con un spa de lujo de servicio completo y un centro de bienestar, un gimnasio de última generación y una tranquila cafetería junto a la piscina, cada espacio ha sido seleccionado para capturar la estética de Nobu de elegancia discreta, simplicidad natural y materiales naturales con servicios impecables.

En la planta baja, la propiedad presentará el segundo restaurante Nobu de Miami, que se unirá a la famosa ubicación de Miami Beach. Pronto será uno de los destinos gastronómicos más emblemáticos de la ciudad, ya que el restaurante contará con un diseño circular distintivo e impresionantes vistas al mar. Juntos, las residencias y el restaurante crearán una conexión perfecta entre el hogar y la hospitalidad.

La torre, diseñada por la firma de arquitectura de renombre mundial Foster + Partners, en colaboración con Sieger-Suarez Architects, combina la sensibilidad minimalista japonesa de Nobu con el ritmo dinámico del horizonte de Miami. El resultado es una expresión atemporal de armonía: fluida, moderna y profundamente conectada con su entorno frente al mar. Cada detalle, desde los materiales seleccionados hasta las amplias terrazas, refleja la filosofía de Nobu de vivir con intención, equilibrio y belleza.

"619 Brickell representa la próxima evolución de la visión de estilo de vida de Nobu", comentó Trevor Horwell, director ejecutivo de Nobu Hospitality. "Reúne nuestro compromiso con la artesanía, la integridad del diseño y un servicio excepcional para crear una experiencia residencial verdaderamente inmersiva. La energía y la vitalidad cultural de Miami lo convierten en el escenario perfecto para este proyecto histórico".

En una declaración conjunta, Arnaud Karsenti, director gerente de 13th Floor Investments, e Inigo Ardid, copresidente de Key International, señalaron:

"Nos sentimos honrados de asociarnos con Nobu Hospitality y Foster + Partners en este extraordinario proyecto en el corazón de Brickell. 619 Brickell representa la convergencia perfecta de diseño, servicio y estilo de vida, una experiencia residencial elevada por la hospitalidad de clase mundial de Nobu y el compromiso con un servicio excepcional. Juntos, estamos creando un destino emblemático que refleja la sofisticación y la energía de Miami, y esperamos presentarlo en un futuro próximo".

