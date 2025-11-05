NOBU HOSPITALITY ET FOSTER + PARTNERS ANNONCENT LE 619 BRICKELL

Situé au cœur du quartier dynamique de Brickell à Miami, l'immeuble de 74 étages 619 Brickell offrira 300 résidences bien conçues et 90 000 m² d'équipements privés. Le complexe comprendra un spa de luxe à service complet et un centre de bien-être, un centre de remise en forme ultramoderne et un café serein au bord de la piscine. Chaque espace a été conçu pour refléter l'esthétique de Nobu, à savoir l'élégance discrète, la simplicité naturelle et les matériaux naturels, avec des services impeccables.

Au rez-de-chaussée, l'établissement dévoilera le deuxième restaurant Nobu de Miami, qui rejoindra le célèbre établissement de Miami Beach. Le restaurant, qui sera bientôt l'une des destinations gastronomiques les plus emblématiques de la ville, se distinguera par son design circulaire et sa vue imprenable sur l'eau. Ensemble, les résidences et le restaurant créeront une connexion transparente entre la maison et l'hospitalité.

La tour, conçue par le cabinet d'architectes de renommée mondiale Foster + Partners, en collaboration avec Sieger-Suarez Architects, allie la sensibilité japonaise minimaliste de Nobu au rythme dynamique de la ligne d'horizon de Miami. Le résultat est une expression intemporelle de l'harmonie - fluide, moderne et profondément liée à son emplacement au bord de l'eau. Chaque détail, des matériaux sélectionnés aux vastes terrasses, reflète la philosophie de Nobu, qui consiste à vivre avec intention, équilibre et beauté.

"Le 619 Brickell représente la prochaine évolution de la vision de Nobu en matière de style de vie", a déclaré Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality. "Il réunit notre engagement en faveur de l'artisanat, de l'intégrité de la conception et d'un service exceptionnel afin de créer une expérience résidentielle véritablement immersive. L'énergie et la vitalité culturelle de Miami en font le cadre idéal pour ce projet d'envergure".

Dans une déclaration commune, Arnaud Karsenti, directeur général de 13th Floor Investments, et Inigo Ardid, coprésident de Key International, a déclaré :

"Nous sommes honorés de nous associer à Nobu Hospitality et à Foster + Partners pour ce projet extraordinaire au cœur de Brickell. Le 619 Brickell représente la convergence parfaite entre le design, le service et le style de vie - une expérience résidentielle rehaussée par l'hospitalité de classe mondiale de Nobu et son engagement à offrir un service exceptionnel. Ensemble, nous créons une destination phare qui reflète la sophistication et l'énergie de Miami, et nous sommes impatients de la dévoiler dans un avenir proche".

