노부 호스피탈리티와 포스터 + 파트너스, '619 브리켈 프로젝트' 발표

마이애미의 활기찬 브리켈 지구 중심부에 위치하게 될 이 74층 규모 건물 '619 브리켈(619 Brickell)'은 총 300개의 세심하게 설계된 레지던스와 9만 제곱피트 규모의 프라이빗 편의시설을 제공할 예정이다. 건물 내에는 풀서비스 럭셔리 스파와 웰니스 리트리트, 최첨단 피트니스 센터, 평온한 분위기의 풀사이드 카페가 마련된다. 공간마다 노부 특유의 절제된 우아함과 자연스러운 단순함 및 천연 소재의 미학이 느껴질 수 있게 세심하게 기획되어 흠잡을 데 없는 서비스를 제공하겠다는 노부의 의지를 잘 보여줄 것이다.

지상층에는 마이애미 비치에서 유명해진 노부 레스토랑 2호점이 문을 연다. 곧 도시의 가장 상징적인 다이닝 명소 중 하나가 될 이 레스토랑은 독특한 원형 디자인과 숨 막힐 듯 멋진 워터뷰를 자랑한다. 레지던스와 레스토랑은 '집'과 '호스피탈리티'의 경계를 허물며 완벽한 조화를 이룰 것이다.

이 타워는 세계적으로 유명한 건축 회사 포스터 + 파트너스(Foster + Partners)가 시거-수아레즈 아키텍츠(Sieger-Suarez Architects)와 협력해 설계했으며, 노부 특유의 미니멀한 일본적 감성과 마이애미 스카이라인의 역동적인 리듬을 조화롭게 결합한다. 그 결과 유려하면서도 현대적이면서 수변 환경과 긴밀히 연결된 시간을 초월한 조화의 미학이 탄생할 것으로 기대된다. 엄선된 소재부터 넓은 테라스에 이르기까지 모든 디테일에는 의도, 균형, 아름다움이 공존하는 삶을 중시하는 노부의 생활 철학이 반영된다.

트레버 호웰(Trevor Horwell) 노부 호스피탈리티 CEO는 "619 브리켈은 노부 라이프스타일 비전의 다음 진화를 상징한다"면서 "장인정신과 진정성이 느껴지는 디자인, 그리고 탁월한 서비스에 대한 우리의 의지가 합쳐져 진정 몰입감 있는 주거 경험을 창조할 것이며, 마이애미에서 느낄 수 있는 에너지와 문화적 활력은 이 기념비적인 프로젝트의 완벽한 배경이 된다"고 말했다.

공동 성명에서 아르노 카르센티(Arnaud Karsenti) 13th 플로어 인베스트먼츠의 매니징 프린시펄과 이니고 아르디드(Inigo Ardid) 키 인터내셔널 공동 대표는 다음과 같이 말했다.

" 브리켈 중심부에서 노부 호스피탈리티 및 포스터 + 파트너스와 함께 이 특별한 프로젝트를 추진하게 되어 영광이다. 619 브리켈은 디자인, 서비스, 라이프스타일이 완벽하게 융합된 주거 공간으로, 노부의 세계적 수준의 호스피탈리티와 탁월한 서비스에 대한 헌신이 더해져 한 차원 높은 주거 경험을 선사할 것이다. 우리는 마이애미의 세련미와 활력을 반영하는 랜드마크를 함께 창조하고 있으며, 머지않아 이를 공개할 수 있기를 기대한다."

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2812728/Nobu_Restaurant.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2812729/Nobu_Restaurant_Brickell.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY