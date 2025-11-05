NOBU HOSPITALITY Y FOSTER + PARTNERS ANUNCIAN 619 BRICKELL

Ubicado en el corazón del dinámico distrito Brickell de Miami, el edificio 619 Brickell, de 74 pisos, ofrecerá 300 residencias cuidadosamente diseñadas y 90.000 pies cuadrados de amenidades privadas. El complejo contará con un spa de lujo con servicio completo y un centro de bienestar, un gimnasio de última generación y un tranquilo café junto a la piscina; cada espacio ha sido concebido para capturar la estética de Nobu: elegancia discreta, simplicidad natural y materiales naturales, con servicios impecables.

En la planta baja, el complejo albergará el segundo restaurante Nobu de Miami, que se sumará al ya reconocido local de Miami Beach. Con un diseño circular distintivo y vistas panorámicas al mar, el restaurante, que pronto se convertirá en uno de los destinos gastronómicos más emblemáticos de la ciudad, ofrecerá una experiencia inolvidable. Las residencias y el restaurante, en conjunto, crearán una perfecta armonía entre el hogar y la hospitalidad.

La torre, diseñada por el prestigioso estudio de arquitectura Foster + Partners, en colaboración con Sieger-Suarez Architects, fusiona la estética minimalista japonesa de Nobu con el dinamismo del horizonte de Miami. El resultado es una expresión atemporal de armonía: fluida, moderna y profundamente integrada en su entorno costero. Cada detalle, desde los materiales cuidadosamente seleccionados hasta las amplias terrazas, refleja la filosofía de Nobu: vivir con intención, equilibrio y belleza.

"619 Brickell representa la siguiente evolución de la visión de estilo de vida de Nobu", afirmó Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality. "Combina nuestro compromiso con la artesanía, la integridad del diseño y un servicio excepcional para crear una experiencia residencial verdaderamente inmersiva. La energía y la vitalidad cultural de Miami la convierten en el escenario perfecto para este proyecto emblemático".

En una declaración conjunta, Arnaud Karsenti, director general de 13th Floor Investments, e Íñigo Ardid, copresidente de Key International, afirmaron:

"Nos honra colaborar con Nobu Hospitality y Foster + Partners en este extraordinario proyecto en el corazón de Brickell. 619 Brickell representa la convergencia perfecta de diseño, servicio y estilo de vida: una experiencia residencial elevada por la hospitalidad de clase mundial de Nobu y su compromiso con un servicio excepcional. Juntos, estamos creando un destino emblemático que refleja la sofisticación y la energía de Miami, y esperamos presentarlo próximamente".

