PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN PROSES GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK YANG BERKAITAN DENGAN LIGHTSPEED SECURITIES

Bacalah pemberitahuan ini dengan saksama karena dapat memengaruhi hak-hak Anda.

Pemberitahuan ini ditujukan kepada semua orang dan entitas, tidak termasuk orang-orang tertentu yang terkait dengan para tergugat, yang memperoleh sekuritas LIGHTSPEED COMMERCE INC. atau LIGHTSPEED POS INC. antara tanggal 7 Maret 2019 hingga 3 November 2021 (secara kolektif disebut sebagai "Wakil Kelompok" atau "Anggota Wakil Kelompok").

MONTREAL, 5 Des 2025 /PRNewswire/ -- Sebuah gugatan perwakilan kelompok (class action) telah dilayangkan terhadap Lightspeed Commerce Inc., beberapa direktur dan pejabatnya, serta PricewaterhouseCoopers LLP (secara bersama-sama disebut sebagai "tergugat ") di hadapan Pengadilan Tinggi Quebec. Para penggugat menuduh bahwa para tergugat telah salah menginterpretasikan fakta-fakta material yang berkaitan dengan kinerja keuangan Lightspeed Commerce Inc. dalam dokumen laporan serta pernyataan publiknya.

Pada tanggal 25 November 2025, Yang Mulia Lukasz Granosik, J.S.C., menyetujui penyelesaian proses ini tanpa adanya pengakuan tanggung jawab dari para tergugat, yang menyangkal setiap dan semua klaim kesalahan. Pemberitahuan ini memberikan ringkasan penyelesaian dan apa yang harus dilakukan oleh Anggota Wakil Kelompok apabila mereka ingin menerima kompensasi berdasarkan penyelesaian tersebut.

RINGKASAN KETENTUAN PENYELESAIAN

Para tergugat akan membayar CDN $11 juta, sebagai penyelesaian penuh dan final atas semua klaim yang diajukan terhadap mereka. Biaya Pengacara Wakil Kelompok ditetapkan oleh Pengadilan sebesar sepertiga (33,33%) dari nominal tersebut, ditambah dengan biaya pencairan dan pajak, yang harus dibayarkan sebagai biaya pertama dari nilai gugatan. Nilai gugatan, dikurangi Biaya Pengacara Kelompok dan pencairan, biaya Administrator, dan pajak, akan didistribusikan kepada Wakil Kelompok secara pro rata, sesuai dengan rencana alokasi yang disetujui Pengadilan. Perjanjian penyelesaian dan rencana alokasi dapat dilihat di https://www.LightspeedSettlement.com.

KLAIM UNTUK KOMPENSASI HARUS DILAKUKAN SEBELUM 4 MARET 2026

Setiap Anggota Wakil Kelompok harus menyerahkan Formulir Klaim yang telah diisi pada atau sebelum tanggal 4 Maret 2026 untuk menerima kompensasi berdasarkan penyelesaian. Formulir Klaim dapat diakses atau diunduh di https://www.LightspeedSettlement.com. atau diperoleh dengan menghubungi Administrator di 1-888-350-7708. Jika Anda tidak mengirimkan Formulir Klaim yang telah diisi dengan lengkap sebelum tanggal 4 Maret 2026, Anda tidak akan menerima bagian apa pun dari jumlah penyelesaian bersih.

Pengadilan menunjuk Concilia Services Inc. sebagai Administrator dari penyelesaian tersebut untuk, antara lain, melakukan beberapa hal: (i) menerima dan memproses Formulir Klaim; (ii) memutuskan kelayakan untuk mendapatkan kompensasi; dan (iii) mendistribusikan nilai gugatan bersih kepada Anggota Wakil Kelompok yang memenuhi syarat. Formulir Klaim harus diserahkan kepada Administrator dengan menggunakan sistem klaim daring yang aman di https://www.LightspeedSettlement.com. Anda dapat mengirimkan Formulir Klaim dalam bentuk kertas hanya jika Anda tidak memiliki akses internet. Formulir Klaim versi kertas dapat dikirim melalui pos atau kurir ke Administrator di:

CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montréal (QC) H4T 1H5

Telp: 1-888-350-7708

[email protected]

Attention: "Lightspeed Commerce Inc. Class Action Proceedings"

PERTANYAAN

Semua pertanyaan mengenai proses klaim, Formulir Klaim, dokumentasi pendukung, maupun kelayakan Anda sebagai Anggota Wakil Kelompok harus ditujukan kepada administrator Concilia Services Inc. di:

CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montréal (QC) H4T 1H5

Telp: 1-888-350-7708

[email protected]

Attention: "Lightspeed Commerce Inc. Class Action Proceedings"

Pertanyaan lain dapat ditujukan kepada:

Mtre Lea Bruyere

LPC Avocats Inc.

276, Saint-Jacques Street, Suite 801

Montréal, Québec, H2Y 1N3

Telp: 514.379.1572

Faks: 514.221.4441

[email protected]

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tersedia di https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed. Dokumen-dokumen utama terkait proses gugatan perwakilan kelompok dapat dilihat di Registre des actions collectives di https://www.registredesactionscollectives.quebec/en/Consulter/RecherchePublique (cari berdasarkan berkas pengadilan no. 500-06-001164-215).

PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN PIALANG

Mohon kirimkan pemberitahuan ini dalam bahasa Inggris dan Prancis melalui email kepada klien Anda yang membeli sekuritas Lightspeed antara tanggal 7 Maret 2019 hingga 3 November 2021, dan kepada yang memiliki alamat surel yang valid. Jika Anda tidak memiliki alamat surel yang valid untuk beberapa klien tersebut, mohon kirimkan pemberitahuan ini melalui pos biasa, dalam bahasa Inggris dan Prancis. Perusahaan pialang bersama-sama dapat meminta jumlah keseluruhan maksimum $15.000 untuk biaya pembagian pemberitahuan ini kepada Anggota Wakil Kelompok. Jika total jumlah yang diajukan lebih dari $15.000, klaim setiap perusahaan pialang akan dikurangi secara pro rata.

Pemberitahuan ini telah disetujui oleh Pengadilan. Pertanyaan tentang hal-hal dalam pemberitahuan ini TIDAK boleh ditujukan kepada Pengadilan.

*Versi bahasa Perancis dari pemberitahuan ini tersedia di https://www.ReglementLightspeed.com.

SOURCE Concilia Services Inc.