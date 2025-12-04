LIGHTSPEED証券に関する集団訴訟の和解に関するお知らせ

この通知は、あなたの権利に影響を及ぼす可能性がありますので、注意してお読みください。

本通知は、被告に関連する特定の者を除き、2019年3月7日から2021年11月3日までの間にLIGHTSPEED COMMERCE INC. または LIGHTSPEED POS INC. の証券を取得したすべての個人および団体（総称して「クラス」または「クラスメンバー」）に向けられています。

モントリオール, 2025年12月5日 /PRNewswire/ -- クラスアクション訴訟が、Lightspeed Commerce Inc.、同社の複数の取締役および役員、ならびに PricewaterhouseCoopers LLP（総称して「被告」）を相手として、ケベック高等裁判所に提起されました。原告らは、被告がLightspeed Commerce Inc.の財務実績に関する重要な事実を、公開書類および発表において虚偽に表示したと主張しています。

2025年11月25日、Honourable Lukasz Granosik, J.S.C. は、被告がいかなる不正行為の主張も否認していることを前提として、本訴訟手続きの和解を承認しました。本通知は、和解の概要およびクラスメンバーが和解に基づく補償を受け取るために行うべき手続きについてまとめたものです。

和解条件の概要

被告は、被告に対して提起されたすべての請求を完全かつ最終的に解決する形で、合計 1,100 万カナダドルを支払います。クラス弁護人の報酬は、裁判所により当該金額の3分の1（33.33％）に加え、実費および税金が認められ、和解金から優先的に支払われることが決定されました。和解金は、クラス弁護人の報酬および実費、管理者の費用、税金を差し引いた後、裁判所承認の配分計画に従って、クラスに按分方式で分配されます。和解契約および配分計画は、以下のウェブサイトでご覧いただけます：

https://www.LightspeedSettlement.com

補償請求は、2026年3月4日までに行う必要があります

クラスメンバーは、和解に基づく補償を受け取るために、2026年3月4日までに記入済みの請求書を提出する必要があります。請求書は、以下のウェブサイトhttps://www.LightspeedSettlement.comからアクセスまたはダウンロードすることができるほか、1-888-350-7708管理者にお電話いただくことで入手することもできます：2026年3月4日までに記入済みの請求書を提出しない場合、和解金の純額のいかなる分配も受け取ることはできません。

裁判所は、和解の管理者として Concilia Services Inc. を任命し、その役割には以下の業務などが含まれます：(i) 請求書の受領および処理、(ii) 補償の受給資格の判断、(iii) 和解金の純額を受給資格のあるクラスメンバーに分配すること。請求書は、以下の安全なオンライン請求システムを利用して管理者に提出してくださいhttps://www.LightspeedSettlement.com：インターネットにアクセスできない場合に限り、紙の請求書を提出することができます。紙の請求書は、郵送または宅配便により、以下の住所宛に管理者へ送付することができます：

CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montréal (QC) H4T 1H5

電話番号: 1-888-350-7708

[email protected]



宛名：「Lightspeed Commerce Inc. 集団訴訟手続」

ご質問

請求手続き、請求フォーム、裏付け書類、またはクラスメンバーとしての資格に関するすべての質問は、管理者である Concilia Services Inc.までお問い合わせください。

[email protected]

注意：「Lightspeed Commerce Inc. 集団訴訟手続」

その他のご質問は下記までお問い合わせください。

モントレ レア ブリュイエール

LPCアボカッツ株式会社

276、サンジャックストリート、スイート801

モントリオール、ケベック、H2Y 1N3

電話番号: 514.379.1572

ファックス: 514.221.4441

[email protected]

詳細

詳細については、こちらをご覧くださいhttps://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed。集団訴訟手続きに関する主要書類は、以下の 集団訴訟登録簿で入手可能ですhttps://www.registredesactionscollectives.quebec/en/Consulter/RecherchePublique（裁判記録番号 500-06-001164-215 で検索してください）。

証券会社への通知

2019年3月7日から2021年11月3日までの期間にLightspeedの証券を購入し、有効なメールアドレスを登録している顧客に対し、同通知を英語およびフランス語でメールにて送付してください。一部のクライアントに有効なメールアドレスがない場合は、本通知を英語版およびフランス語版で、通常郵便により送付してください。証券会社は、同通知をクラス構成員に配布するために要した費用として、合計で最大1万5,000ドルまでを一括して請求することができます。提出された合計額が1万5,000ドルを超える場合、各証券会社の請求額は比例配分により減額されます。

同通知は裁判所により承認されています。本通知に関する事項についての質問は、裁判所に直接問い合わせないでください。

*Une version française de cet avis est disponible au https://www.ReglementLightspeed.com.

SOURCE Concilia Services Inc.