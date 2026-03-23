Une nouvelle étude de Cognex révèle que les fabricants attendent de plus en plus des systèmes de vision IA qu'ils soient à la fois performants et simples

Une étude mondiale menée auprès de plus de 500 fabricants révèle une évolution des priorités, un déploiement rapide et de nouvelles attentes en matière de systèmes de vision industrielle de nouvelle génération.

NATICK, Massachusetts, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), leader mondial de la vision industrielle, a annoncé aujourd'hui la publication d'un rapport intitulé How AI Is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity (Comment l'IA transforme la vision industrielle grâce à la performance et à la simplicité). Le nouveau rapport s'appuie sur des informations de première main provenant de plus de 500 fabricants, intégrateurs et équipementiers pour étudier comment l'intelligence artificielle rend les lignes de production plus intelligentes, plus précises et plus faciles à gérer.

Cognex Research Report: How AI is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity

Selon le rapport, plus de la moitié des personnes interrogées (57 %) utilisent déjà l'IA dans leurs opérations de vision industrielle, et 30 % prévoient des déploiements à court terme. L'adoption est la plus forte dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la logistique, où la variabilité des produits, les tolérances plus strictes et l'automatisation croissante poussent les systèmes de vision vers de nouveaux niveaux de capacité.

« Cette étude confirme ce que nous observons à l'échelle mondiale : l'IA ne se contente pas d'améliorer les performances de la vision industrielle, elle redéfinit la façon dont les fabricants envisagent la qualité, l'efficacité et l'automatisation », a déclaré Matt Moschner, PDG de Cognex. « La convergence d'une IA puissante et d'une utilisabilité pratique permet aux usines de déployer l'intelligence à la périphérie, de s'adapter en temps réel et d'accélérer l'adoption d'opérations entièrement autonomes. »

La précision est le moteur de l'adoption, mais la facilité d'utilisation définit la valeur à long terme

Si l'amélioration de la précision est le principal moteur de l'adoption initiale, en particulier la capacité de l'IA à détecter des défauts subtils et complexes, l'étude montre que la facilité d'utilisation devient de plus en plus importante au fil du temps, ce qui pourrait être attribuable aux progrès des produits.

Les répondants ayant plus de trois ans d'expérience en matière de vision IA sont nettement plus susceptibles de déclarer que les systèmes d'IA sont :

faciles à mettre à l'échelle sur plusieurs sites : +10,9 points (86,1 % contre 75,3 %)

rapides à développer et à déployer : +9,1 points (81,2 % contre 72,1 %)

« Les nouvelles solutions de vision IA comprennent des fonctionnalités telles que des outils de visualisation intuitifs, des pistes d'audit robustes, des exigences réduites en matière de données et une dépendance moindre à l'égard de l'expertise spécialisée », a déclaré Shirin Saleem, vice-président de l'ingénierie chez Cognex. « Ces progrès ont considérablement réduit l'écart entre le risque perçu de mise en œuvre et l'expérience utilisateur réelle. »

À propos de l'étude

L'étude est basée sur une enquête menée auprès de plus de 500 fabricants, équipementiers et intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, couvrant un éventail de secteurs tels que l'automobile, l'électronique, les biens de grande consommation, les soins de santé et la logistique. Les répondants sont issus d'entreprises de taille moyenne ou d'envergure mondiale et ont partagé leurs expériences concrètes en matière de déploiement, d'exploitation et de mise à l'échelle de la vision industrielle basée sur l'IA. L'étude explore également les tendances sectorielles en matière d'adoption, les différences régionales et les principales considérations pour les organisations qui évaluent les systèmes de vision fondés sur l'IA. Le rapport complet How AI Is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity peut être téléchargé ici.

À propos de Cognex Corporation

Depuis plus de 40 ans, Cognex facilite la vision industrielle avancée, ouvrant la voie aux entreprises de fabrication et de distribution pour qu'elles deviennent plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces grâce à l'automatisation. La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision permet de relever des défis critiques en matière de fabrication et de distribution, offrant des performances inégalées aux secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des marchandises emballées.

Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer grâce à l'accent mis depuis longtemps sur l'IA, aidant les usines et les entrepôts à améliorer la qualité et à maximiser l'efficacité sans avoir besoin d'une expertise hautement technique. Notre siège se trouve près de Boston, aux États-Unis, nous sommes présents dans plus de 30 pays et comptons plus de 30 000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site cognex.com.

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