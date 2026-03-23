Cognex:Los fabricantes esperan que los sistemas de visión artificial ofrezcan alto rendimiento y simplicidad

Un nuevo estudio de Cognex revela que los fabricantes esperan cada vez más que los sistemas de visión artificial ofrezcan alto rendimiento y simplicidad

Un estudio global de más de 500 fabricantes muestra cambios en las prioridades, una rápida implementación y nuevas expectativas para los sistemas de visión artificial de próxima generación

NATICK, Mass., 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder mundial en visión artificial industrial, anunció hoy la publicación de "Cómo la IA está transformando la visión artificial mediante el rendimiento y la simplicidad". Este nuevo informe se basa en la experiencia directa de más de 500 fabricantes, integradores y OEM para analizar cómo la inteligencia artificial está haciendo que las líneas de producción sean más inteligentes, precisas y fáciles de operar.

Cognex Research Report: How AI is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity

Según el informe, más de la mitad de los encuestados (57%) ya utilizan IA en sus operaciones de visión artificial, y otro 30% planea implementarla a corto plazo. La adopción es más fuerte en los sectores automotriz, electrónico y logístico, industrias donde la variabilidad de los productos, las tolerancias más estrictas y la creciente automatización están impulsando los sistemas de visión a nuevos niveles de capacidad.

"Esta investigación confirma lo que observamos a nivel mundial: la IA no solo mejora el rendimiento de la visión artificial, sino que está transformando la manera en que los fabricantes conciben la calidad, la eficiencia y la automatización", afirmó Matt Moschner, presidente y consejero delegado de Cognex. "La convergencia de una IA potente y una usabilidad práctica permite a las fábricas implementar inteligencia en el extremo de la red, adaptarse en tiempo real y acelerar su transición hacia operaciones totalmente autónomas".

La precisión impulsa la adopción, pero la usabilidad define el valor a largo plazo

Si bien la mejora en la precisión es el principal motor de la adopción inicial, en particular la capacidad de la IA para detectar defectos sutiles y complejos, el estudio muestra que la usabilidad se vuelve cada vez más importante con el tiempo, lo que podría deberse a los avances del producto.

Los encuestados con más de tres años de experiencia en visión artificial tenían una probabilidad significativamente mayor de informar que los sistemas de IA son:

Fácil de escalar a múltiples sitios: +10,9 puntos (86,1% frente a 75,3%)

Rápido de desarrollar e implementar: +9,1 puntos (81,2% frente a 72,1%)

"Las soluciones de visión artificial más recientes incluyen funciones como herramientas de visualización intuitivas, registros de auditoría robustos, menores requisitos de datos y una menor dependencia de conocimientos especializados", destacó Shirin Saleem, vicepresidenta de ingeniería de Cognex. "Estos avances han reducido significativamente la brecha entre el riesgo percibido de implementación y la experiencia real del usuario".

Acerca de la investigación

La investigación se basa en una encuesta realizada a más de 500 fabricantes, OEM e integradores de sistemas en Norteamérica, Europa y Asia, abarcando diversos sectores como el automotriz, la electrónica, los bienes de consumo de alta rotación, la salud y la logística. Los participantes, desde empresas medianas hasta multinacionales, compartieron experiencias reales sobre la implementación, el funcionamiento y la escalabilidad de la visión artificial basada en IA. El estudio también analiza las tendencias de adopción específicas de cada sector, las diferencias regionales y las consideraciones clave para las organizaciones que evalúan sistemas de visión impulsados por IA. El informe completo, "Cómo la IA está transformando la visión artificial a través del rendimiento y la simplicidad", está disponible para su descarga aquí.

Acerca de Cognex Corporation

Durante más de 40 años, Cognex ha simplificado la visión artificial avanzada, allanando el camino para que las empresas de fabricación y distribución sean más rápidas, inteligentes y eficientes mediante la automatización. La tecnología innovadora de nuestros sensores y sistemas de visión resuelve desafíos críticos de fabricación y distribución, proporcionando un rendimiento sin precedentes para industrias que van desde la automotriz hasta la electrónica de consumo y los bienes de consumo envasados.

Cognex hace que estas herramientas sean más potentes y fáciles de implementar gracias a su larga trayectoria en inteligencia artificial, ayudando a fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Nuestra sede central se encuentra cerca de Boston, Estados Unidos, y contamos con presencia en más de 30 países y más de 30.000 clientes en todo el mundo. Para más información, visite cognex.com.

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Cognex Corporation

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