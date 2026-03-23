Nowe badanie Cognex Corporation pokazuje, że producenci coraz częściej oczekują od systemów wizyjnych opartych na AI zarówno wysokiej wydajności, jak i prostoty obsługi

Globalne badanie obejmujące ponad 500 producentów wskazuje na zmieniające się priorytety, szybkie wdrożenia oraz nowe oczekiwania wobec systemów wizyjnych nowej generacji

NATICK (Massachusetts), 23 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), światowy lider w dziedzinie przemysłowych systemów wizyjnych, ogłosił dziś publikację raportu „Jak sztuczna inteligencja zmienia systemy wizyjne za sprawą wydajności i prostoty". Nowy raport opiera się na bezpośrednich wnioskach od ponad 500 producentów, integratorów i producentów OEM, aby przeanalizować, w jaki sposób sztuczna inteligencja sprawia, że linie produkcyjne stają się bardziej inteligentne, dokładniejsze i łatwiejsze w obsłudze.

Cognex Research Report: How AI is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity

Zgodnie z raportem ponad połowa respondentów (57%) już wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich operacjach związanych z systemami wizyjnymi, a kolejne 30% planuje wdrożenia w najbliższym czasie. Najwyższy poziom wdrożenia obserwuje się w branżach motoryzacyjnej, elektronicznej i logistycznej - czyli tam, gdzie zmienność produktów, bardziej restrykcyjne poziomy tolerancji oraz rosnący poziom automatyzacji wymuszają rozwój systemów wizyjnych.

„To badanie potwierdza to, co obserwujemy na całym świecie: sztuczna inteligencja nie tylko poprawia wydajność systemów wizyjnych - zmienia również sposób, w jaki producenci postrzegają jakość, efektywność i automatyzację - powiedział Matt Moschner, prezes i dyrektor generalny Cognex Corporation. - Połączenie zaawansowanej sztucznej inteligencji i praktycznej użyteczności umożliwia zakładom produkcyjnym wdrażanie rozwiązań inteligentnych na brzegu sieci, adaptację w czasie rzeczywistym oraz przyspieszenie przejścia do w pełni autonomicznych operacji".

Dokładność sprzyja wdrożeniom, ale użyteczność definiuje wartość długoterminową

Podczas gdy zwiększona dokładność jest głównym czynnikiem napędzającym początkowe wdrożenia - zwłaszcza dzięki zdolności AI do wykrywania subtelnych i złożonych defektów - badanie pokazuje, że z biegiem czasu coraz większego znaczenia nabiera użyteczność, co może wynikać z postępu technologicznego produktów.

Respondenci posiadający ponad trzyletnie doświadczenie w korzystaniu z systemów wizyjnych opartych na AI znacznie częściej wskazywali, że systemy AI są:

łatwe do skalowania w wielu lokalizacjach: +10,9 punktu (86,1% w porównaniu z 75,3%)

szybkie w przygotowaniu i wdrożeniu: +9,1 punktu (81,2% w porównaniu z 72,1%)

„Nowsze rozwiązania wizyjne oparte na AI obejmują funkcje takie jak intuicyjne narzędzia wizualizacji, rozbudowane ścieżki audytu, zmniejszone wymagania dotyczące danych oraz mniejszą zależność od wyspecjalizowanej wiedzy - powiedziała Shirin Saleem, wiceprezes ds. inżynierii w Cognex Corporation. - Postępy te znacząco zmniejszyły różnicę między postrzeganym ryzykiem wdrożenia a rzeczywistym doświadczeniem użytkowników".

Informacje o badaniu

Badanie opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 500 producentów, producentów OEM i integratorów systemów w Ameryce Północnej, Europie i Azji, obejmując szeroki zakres branż, takich jak motoryzacja, elektronika, FMCG, ochrona zdrowia i logistyka. Respondenci reprezentowali zarówno przedsiębiorstwa średniej wielkości, jak i globalne korporacje, dzieląc się rzeczywistymi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem, eksploatacją oraz skalowaniem systemów wizyjnych opartych na AI. Badanie analizuje również trendy związane z wdrażaniem charakterystyczne dla poszczególnych branż, różnice regionalne oraz kluczowe czynniki, które powinny uwzględniać organizacje rozważające wdrożenie systemów wizyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Pełny raport „Jak sztuczna inteligencja zmienia systemy wizyjne za sprawą wydajności i prostoty" jest dostępny do pobrania tutaj.

Cognex Corporation

Od ponad 40 lat firma Cognex ułatwia stosowanie zaawansowanych systemów wizyjnych, torując drogę firmom produkcyjnym i dystrybucyjnym do automatyzacji, która przyspiesza i zwiększa wydajność procesów oraz sprawia, że przebiegają w inteligentniejszy sposób. Innowacyjne technologie stosowane w czujnikach i systemach wizyjnych pozwalają stawić czoło kluczowym wyzwaniom w zakresie produkcji i dystrybucji, zapewniając niezrównaną efektywność w różnych branżach - od motoryzacji przez elektronikę użytkową, po towary pakowane.

Dzięki długoletnim pracom nad AI firma Cognex zwiększa użyteczność i łatwość wdrażania tych narzędzi, wspierając fabryki i magazyny w podnoszeniu jakości i maksymalizacji efektywności bez konieczności nabywania wysoce specjalistycznej wiedzy technicznej przez jej pracowników. Siedziba mieści się w okolicach Bostonu w USA. Firma posiada oddziały w ponad 30 krajach i przeszło 30 tysięcy klientów na całym świecie. Więcej informacji na stronie cognex.com.

