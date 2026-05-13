Adoção do Cognex OneVision™ acelera com expansão global da visão de IA por fabricantes

Clientes relatam implementação mais rápida, maior volume processado e novos níveis de colaboração

NATICK, Mass., 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder global em visão de máquinas industriais, anunciou hoje a disponibilidade geral do OneVision™, seu ambiente colaborativo de desenvolvimento de visão com IA projetado para simplificar e escalar inspeções impulsionadas por IA em operações de manufatura.

Cognex OneVision: visão colaborativa com IA, em escala

Desde seu lançamento beta em junho de 2025, mais de 100 clientes de todo o mundo utilizaram o OneVision para acelerar o desenvolvimento e a implementação de visão impulsionada por IA, muitos deles passando de aplicações em uma única linha para implantações em múltiplos locais em questão de dias, em vez de meses. Esse impulso reflete uma mudança mais geral, à medida que fabricantes abandonam pilotos isolados de IA e avançam rumo a estratégias de inspeção conectadas e abrangentes em toda a empresa.

"A visão com IA já entrega valor há muito tempo, mas expandi-la em toda a operação ainda era uma barreira", afirmou Matt Moschner, presidente e CEO da Cognex. "Os fabricantes enfrentam desafios recorrentes, desde fluxos de trabalho fragmentados até modelos que não se adaptam a diferentes ambientes. O OneVision resolve isso ao unir a simplicidade da borda com a escalabilidade da nuvem, ajudando as organizações a saltarem de pilotos isolados para uma implementação consistente em toda a empresa."

Arquitetura cloud-to-edge para visão com IA escalável

O OneVision ajuda a enfrentar um desafio persistente da IA industrial: a implementação de aplicações avançadas de visão em escala corporativa sem a adição de complexidade ou desaceleração da produção. Isso introduz uma arquitetura cloud-to-edge, na qual os modelos de IA são treinados, gerenciados e governados na nuvem, enquanto a inspeção é executada na borda em sistemas de visão da Cognex Corporation para uma execução confiável e em tempo real. Agora, os clientes podem gerenciar de forma centralizada todo o ciclo de vida da IA, desde a coleta e rotulagem de imagens de produção até o refinamento de modelos, e implementar atualizações de forma consistente em frotas globais de dispositivos. O OneVision é otimizado para funcionar com os sistemas mais recentes da Cognex Corporation, incluindo o In-Sight® 3900 e o In-Sight® 6900.

"Embora o OneVision utilize a nuvem para desenvolvimento e gerenciamento, a inspeção em tempo de execução permanece totalmente baseada na borda", afirmou Reto Wyss, vice-presidente de engenharia de visão na Cognex. "Depois que um modelo é implementado, nenhuma conexão com a nuvem é necessária. As imagens de produção permanecem locais e a latência não representa um problema."

Ao centralizar o desenvolvimento e o gerenciamento de modelos, o OneVision ajuda os fabricantes a:

Padronizar processos de inspeção entre diferentes unidades.

Reduzir a duplicação de trabalho entre equipes.

Reduzir os custos de escalabilidade em até 50%.

Manter o controle de versões e a consistência entre implementações.

Sucesso dos clientes: de pilotos à escala global

Em setores como automotivo, eletrônicos, alimentos e bebidas e saúde, os clientes estão observando desenvolvimento mais rápido de aplicações de IA, maior taxa de processamento e resultados de inspeção mais consistentes — ao mesmo tempo em que reduzem a dependência de expertise especializada e expandem implementações globalmente.

Essity — Desenvolvimento de inspeção com IA: de um ano para um dia

"Com nossa abordagem anterior, o desenvolvimento de uma aplicação confiável de inspeção de vedação exigia mais de um ano de iteração e ajustes, e problemas de qualidade podiam levar à devolução de lotes inteiros e a um desperdício significativo de material", afirmou Amin Tajeddine, gerente de tecnologia operacional e digitalização. "Usando o OneVision, conseguimos desenvolver e demonstrar uma solução viável em menos de um dia. A simplicidade e a facilidade de uso do OneVision reduziram significativamente o esforço de desenvolvimento e nos dão confiança sobre a rapidez com que aplicações de visão com IA podem ser escaladas em nossas operações."

Schneider Electric — Padronizando inspeções com IA em escala global

"O OneVision nos permitiu desenvolver e validar centralmente padrões de inspeção com IA e, em seguida, implementar esses mesmos modelos em nossas operações ao redor do mundo", afirmou Christophe Ernis, divisão de produtos de energia. "Essa abordagem nos ajudou a dobrar o rendimento, reduzir drasticamente os falsos rejeitos e diminuir nossa dependência de expertise especializada em visão. Mais importante ainda, ela nos oferece uma forma reproduzível de escalar boas práticas de maneira confiável em nossas fábricas."

3M — Melhorando a velocidade e a colaboração no desenvolvimento de visão com IA

"Com o OneVision, nossos engenheiros conseguem rotular rapidamente imagens reais de produção, desenvolver modelos e implementá-los em câmeras com muito menos esforço", afirmou Scott Daniels, egenheiro sênior de tecnologia de manufatura.

Com a disponibilidade geral agora em andamento, a Cognex Corporation espera que o impulso do OneVision acelere à medida que os fabricantes buscam visão com IA escalável para impulsionar a eficiência operacional em redes globais de produção.

Sobre a Cognex Corporation

Por mais de 40 anos, a Cognex tem facilitado a visão de máquina avançada, abrindo caminho para que empresas de fabricação e distribuição se tornem mais rápidas, inteligentes e eficientes por meio da automação. A tecnologia inovadora presente em nossos sensores e sistemas de visão resolve desafios críticos de manufatura e distribuição, oferecendo desempenho incomparável para setores que vão do automotivo e eletrônicos de consumo até bens embalados. A Cognex torna essas ferramentas mais eficientes e fáceis de implementar graças ao foco de longa data em IA ajudando fábricas e armazéns a melhorar a qualidade e maximizar a eficiência sem exigir expertise técnica avançada. Estamos sediados perto de Boston, EUA, com escritórios em mais de 30 países e mais de 30.000 clientes em todo o mundo. Saiba mais em cognex.com.

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FONTE Cognex Corporation