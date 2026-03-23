Nueva investigación de Cognex revela que los fabricantes tienen la creciente expectativa de que los sistemas de visión por IA ofrezcan tanto alto rendimiento como simplicidad

Un estudio mundial de más de 500 fabricantes evidencia prioridades cambiantes, implementación rápida y nuevas expectativas en cuanto a los sistemas de visión artificial de próxima generación

NATICK, Massachusetts, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), el líder mundial en visión artificial industrial, anunció la publicación de Cómo la IA está transformando la visión artificial a través del rendimiento y la simplicidad. El nuevo informe se basa en las experiencias de más de 500 fabricantes, integradores y fabricantes de equipos originales (OEM) para analizar cómo la inteligencia artificial contribuye a que las operaciones sean más inteligentes, precisas y fáciles en las líneas de producción.

Informe de investigación de Cognex: Cómo la IA está transformando la visión artificial a través del rendimiento y la simplicidad

Según el informe, más de la mitad de los encuestados (57 %) ya utiliza IA en sus operaciones de visión artificial, en tanto que otro 30 % tiene planificado implementarla en el corto plazo. La adopción es más fuerte en los sectores automotriz, electrónica y logística, donde la variabilidad de productos, las tolerancias más estrictas y la creciente automatización están exigiendo a los sistemas de visión nuevos niveles de capacidad.

"Esta investigación confirma lo que observamos en todo el mundo: la IA no se limita a optimizar el rendimiento de los sistemas de visión; está cambiando la forma en que los fabricantes consideran la calidad, la eficiencia y la automatización", señaló Matt Moschner, presidente y director ejecutivo de Cognex. "La combinación de IA potente y usabilidad práctica permite a las fábricas implementar la inteligencia en el extremo de la red, adaptarse en tiempo real y acelerar su transición hacia operaciones totalmente autónomas".

La precisión fomenta la adopción, pero la usabilidad define el valor de largo plazo

Si bien una mayor precisión es el principal factor para la adopción inicial, en especial la capacidad de la IA de detectar defectos sutiles y complejos, este estudio muestra que la usabilidad está adquiriendo una importancia cada vez mayor con el tiempo, lo que se podría atribuir a los avances en los productos.

Los encuestados que poseen más de tres años de experiencia en visión por IA afirmaron con mucha más frecuencia que los sistemas basados en IA se pueden:

escalar fácilmente en múltiples sitios: +10,9 puntos (86,1 % frente a 75,3 %)

desarrollar e implementar con rapidez: +9,1 puntos (81,2 % frente a 72,1 %)

"Las soluciones de visión por IA más recientes incorporan características como herramientas de visualización intuitivas, sólidas pistas de auditoría, menores requisitos de datos y menor dependencia de conocimientos especializados", comentó Shirin Saleem, vicepresidenta de Ingeniería en Cognex. "Estos avances han reducido de manera considerable la brecha entre el riesgo de implementación percibido y la experiencia del usuario en el mundo real".

Acerca de la investigación

La investigación se basa en una encuesta realizada a más de 500 productores, fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores de sistemas en Norteamérica, Europa y Asia de diversos sectores, como automotriz, electrónica, bienes de consumo de alta rotación, cuidado de la salud y logística. Los encuestados fueron seleccionados de empresas medianas a corporaciones globales y compartieron experiencias reales con la implementación, operación y escalamiento de sistemas de visión artificial por IA. La investigación también analiza las tendencias de adopción específicas de cada sector, las diferencias regionales y consideraciones clave de organizaciones que evalúan los sistemas de visión por IA. El informe completo titulado How AI Is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity (Cómo la IA está transformando la visión artificial a través del rendimiento y la simplicidad) se puede descargar aquí.

Acerca de Cognex Corporation

Durante más de 40 años, Cognex ha facilitado la visión artificial avanzada, al allanar el camino para que las empresas de fabricación y distribución operen de manera más rápida, inteligente y eficiente gracias a la automatización. La tecnología innovadora de nuestros sistemas y sensores de visión resuelve desafíos fundamentales de fabricación y distribución, pues ofrece rendimiento inigualable a sectores que contemplan desde el automotriz y de electrónica hasta el de bienes envasados.

Cognex permite que estas herramientas sean más capaces y fáciles de implementar gracias a un enfoque de larga data en la IA, lo que ayuda a las fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de experiencia altamente técnica. Nuestra sede central se encuentra cerca de Boston (EE. UU.), contamos con presencia en más de 30 países y tenemos más de 30.000 clientes en todo el mundo. Para obtener más información, visite cognex.com.

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FUENTE Cognex Corporation