Cognexの新たな調査により、製造業者はAIビジョンシステムに高い性能と分かりやすさの両方を求めるようになっていることが明らかに

500社以上のメーカーを対象とした世界的な調査では、次世代マシンビジョンシステムに対する優先順位の変化、急速なデプロイメント、新たな期待が示された

マサチューセッツ州ネイティック, 2026年3月23日 /PRNewswire/ -- 産業用マシンビジョンの世界的リーダーである Cognex Corporation (NASDAQ：CGNX）は、How AI Is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity（AIが高い性能と簡便性を通じてマシンビジョンをどのように変革するか）を発表しました。この新しいレポートは、500社を超える製造業者、インテグレーター、OEMから直接得た知見をもとに、人工知能がいかに生産ラインをより賢く、より正確に、より簡単にするかを探っています。

レポートによると、回答者の半数以上（57％）がすでにマシンビジョン業務でAIを使用しており、さらに30％が近いうちに導入を計画しています。ビジョンシステムの導入が最も進んでいるのは、自動車、エレクトロニクス、そして物流業界です。これらの業界では、製品の多様化、公差の厳格化、自動化の進展により、ビジョンシステムに対してこれまで以上に高い性能が求められています。

Cognex Research Report: How AI is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity

「今回の調査結果は、私たちが世界で目の当たりにしていることを裏付けるものです。AIはマシンビジョンの性能を向上させるだけでなく、品質、効率、自動化に対する製造業者の考え方を変えています」と、Cognexの社長兼最高経営責任者（CEO）であるMatt Moschnerは述べています。「強力なAIと実用的な使いやすさの融合により、工場はエッジにインテリジェンスを導入し、リアルタイムで適応し、完全に自律的なオペレーションに向けて加速することができます。」

精度が導入を促進する一方、長期的な価値を決定づけるのはその使いやすさにある

精度の向上、特にAIが持つ複雑かつ気づきにくい欠陥を検出する能力は、初期導入の主な原動力となっています。しかし、本調査によると、時間の経過とともに使いやすさがますます重要視されるようになってきており、これは製品の進化によるものと考えられます。

AIビジョンの経験が3年以上ある回答者は、AIシステムについて次のように回答する確率が有意に高いことが分かりました。

複数サイトへの拡張が容易：+10.9ポイント増（86.1％対75.3%）

開発・展開が早い：+9.1ポイント増（81.2%対72.1%）

「新しいAIビジョンソリューションには、直感的な可視化ツール、ロバストな監査証跡、データ要件の削減、専門知識への依存度の低減などの特徴があります」と、Cognexのエンジニアリング担当VPであるShirin Saleemは述べています。「これらの進歩により、認識されている導入リスクと実際のユーザー体験とのギャップを大幅に縮めることに成功しています。」

本調査について

本調査は、北米、欧州、アジアのメーカー、OEM、システムインテグレーター500社以上を対象とした調査に基づいており、自動車、エレクトロニクス、FMCG、ヘルスケア、ロジスティクスなど、さまざまな業界を対象としています。回答者は中堅企業からグローバル企業まで幅広く、AIベースのマシンビジョンの導入、運用、拡張に関する実体験を共有しています。また、業界‑別の導入傾向、地域差、そしてAI‑駆動のビジョンシステムを評価する企業にとっての重要な検討事項についても調査しています。How AI Is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity（AIが高い性能と簡便性を通じてマシンビジョンをどのように変革するか）のレポート全文は、こちらからダウンロードできます。

Cognex Corporationについて

Cognexは40 年以上にわたり、高度なマシンビジョンを容易に実現し、自動化を通じて製造会社や流通会社がより迅速、スマート、効率的になるための道を切り開いてきました。当社のビジョン・センサーおよびシステムの革新的な技術は、製造および流通における重要な課題を解決し、自動車から家電製品、パッケージ製品に至るまで、さまざまな業界に比類ない性能を提供しています。

Cognexは、長年にわたるAIへの注力により、これらのツールをより高性能で簡単に導入できるようにし、高度な専門知識を必要とせずに工場や倉庫の品質向上と効率最大化を支援しています。当社は米国ボストン近郊に本社を置き、世界30か国以上に拠点を持ち、30,000社以上のお客様にご利用いただいています。詳細については、cognex.comをご覧ください。

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IR 連絡先：

Greer Aviv - インベスター・リレーションズ担当責任者

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写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2937103/Cognex_Research_Report.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

SOURCE Cognex Corporation