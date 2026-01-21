Neue Studie zeigt, dass Bio NatureKnit® einen größeren präbiotischen Nutzen bietet als gereinigte Fasern

MOMENCE, Ill., 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Neue Forschungsergebnisse, die in Frontiers in Nutrition veröffentlicht wurden, haben die signifikanten Auswirkungen von Organic NatureKnit®, einer rein natürlichen und zum Patent angemeldeten Darmgesundheitsinnovation von FutureCeuticals, auf das menschliche Darmmikrobiom aufgezeigt.

Die Studie, die in Zusammenarbeit mit ProDigest, einer führenden Mikrobiom-Forschungsorganisation mit Sitz in Gent, Belgien, durchgeführt wurde, zeigt, dass Organic NatureKnit eine signifikante präbiotische Aktivität innerhalb des menschlichen Darmmikrobioms aufweist. Die Forschung zeigt, dass Organic NatureKnit eine signifikante und anhaltende Stoffwechselaktivität induziert und das Mikrobiom umfassender moduliert als die üblicherweise verwendeten gereinigten organischen Faserstoffe. Unter Verwendung des validierten und weithin anerkannten M-SHIME-Modells von ProDigest zur Simulation des menschlichen Magen-Darm-Trakts und des mikrobiellen Systems wurden die Auswirkungen von Organic NatureKnit auf das aktive menschliche Mikrobiom zum ersten Mal beobachtet.

Die Ergebnisse zeigen, dass bereits 2,5 Gramm Organic NatureKnit zu einem langsamen, sanften Fermentationsprofil sowie zu einer nachhaltigen, lang anhaltenden präbiotischen Wirkung führen. Im Vergleich zu beliebten gereinigten Bio-Fasern hatte Organic NatureKnit nach 48 Stunden eine signifikant größere präbiotische Wirkung in Bezug auf die Gesamtzahl gesunder Darmbakterien, den Reichtum an Bakterienarten und die Summe der kurzkettigen Fettsäuren (SCFA).

„Unser NatureKnit-Portfolio stellt eine aufregende Verschmelzung unserer Leidenschaft für die Entwicklung natürlicher, nachhaltiger Inhaltsstoffe mit modernsten wissenschaftlichen Forschungsmethoden dar", so Brendan Kesler, Innovation Director bei FutureCeuticals und Doktorand am Rowett Institute. „Diese neue Forschung zeigt, dass unsere patentierte Mischung aus verschiedenen Obst- und Gemüsefasern zusammen mit natürlich vorkommenden fasergebundenen Polyphenolen im Vergleich zu gereinigten Fasern eine größere und nachhaltigere präbiotische Wirkung auf das menschliche Darmmikrobiom hat."

„Es ist eine aufregende Entwicklung für die Ernährungsindustrie, denn Organic NatureKnit geht über die beliebten gereinigten Fasern hinaus und bietet mehrere Schlüsseleigenschaften, die die Verbraucher bei Darmgesundheitsprodukten suchen", fügte Kesler hinzu. „Es ist vollständig biologisch und nachhaltig, sanft und bietet einen umfassenden Nutzen für das Mikrobiom, der weit über den von gereinigten Fasern hinausgeht."

