Organic NatureKnit®, 정제 섬유보다 뛰어난 프리바이오틱 효과 입증

모멘스, 일리노이주, 2026년 1월 21일 /PRNewswire/ -- 퓨처슈티컬스(FutureCeuticals)가 특허 출원 중인 천연 장 건강 혁신 소재 Organic NatureKnit®이 인체 장내 미생물군에 유의미한 영향을 미치는 것으로 '프런티어스 인 뉴트리션(Frontiers in Nutrition)'에 발표된 새로운 연구 결과를 통해 확인됐다.

벨기에 겐트에 본사를 둔 선도적인 미생물군 연구 기관인 프로다이제스트(ProDigest)와 공동으로 실시한 이번 연구는 Organic NatureKnit가 인체 장내 미생물군 내에서 유의미한 프리바이오틱 효과를 나타냈다. 연구 결과, Organic NatureKnit는 유의미하고 지속적인 대사 활성을 유도하며, 일반적으로 사용되는 정제 유기 섬유 성분보다 더 포괄적으로 미생물군을 조절하는 것으로 나타났다. 연구에서는 인간의 위장관과 미생물 시스템을 모사하기 위해 검증되고 널리 인정받는 프로다이제스트의 M-SHIME 모델을 활용했다. 이를 통해 Organic NatureKnit가 활성화된 인체 장내 미생물군에 미치는 영향을 최초로 관찰했다.

결과에 따르면 단 2.5g의 Organic NatureKnit만으로도 완만하고 부드러운 발효 패턴과 지속적•장기적인 프리바이오틱 효과를 보였다. 인기 있는 유기 정제 섬유와 비교했을 때 Organic NatureKnit는 48시간 후 건강한 장내 세균의 총 풍부도, 세균 종 다양성, 총 단쇄 지방산(SCFAs) 측정 항목 전반에서 훨씬 더 유의미한 프리바이오틱 효과를 나타냈다.

브렌던 케슬러(Brendan Kesler) 퓨처슈티컬스 혁신 디렉터 겸 영국 로웬트 연구소(The Rowett Institute) 박사후 연구원은 "NatureKnit 제품군은 자연적이고 지속가능한 원료 개발에 대한 우리의 열정과 최첨단 과학 연구 방법 사이의 흥미로운 융합을 보여준다"며 "이 새로운 연구 결과는 다양한 과일과 채소 섬유와 자연적으로 발생하는 섬유 결합 폴리페놀의 특허 혼합물이 인체 장내 미생물군에서 정제 섬유에 비해 더 강력하고도 지속적인 프리바이오틱 효과를 나타낸다는 걸 입증한다"고 말했다.

그는 이어 "Organic NatureKnit 가 대중적인 정제 섬유에서 벗어나 소비자가 원하는 장 건강 제품의 핵심 속성들을 제공한다는 사실은 영양 산업의 흥미로운 발전"이라며 "이는 100% 유기농이면서도 지속가능하고 부드러우며, 정제 섬유보다 훨씬 광범위하고 포괄적인 미생물군 혜택을 제공한다"고 덧붙였다.

퓨처슈티컬스 소개

퓨처슈티컬스는 NatureKnit®의 독점 개발사이자 기능성 식품, 음료 및 건강 보조 식품 시장을 위한 식물성 분말 및 추출물의 연구•개발•제조를 선도하는 기업이다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2645826/FutureCeuticals_Logo.jpg

SOURCE FutureCeuticals, Inc.